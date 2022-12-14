Велика містифікація чи наклеп? НАСА відреагувало на скандал з Доржем Бату

Олег Черниш, Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Dorje Batuu Підпис до фото, Андрій Васильєв (Дорж Бату) зазвичай публічні виступи проводив в одязі з емблемою НАСА

У НАСА (Національне агентство США з дослідження космічного простору) відповіли на запит ВВС стосовно того, чи працював у них український письменник Дорж Бату. Минулого тижня блогер Віктор Трегубов звинуватив його в у неправдивих фактах зі своєї біографії, зокрема стосовно роботи в НАСА.

Сам Бату спочатку намагався виправдатися у соцмережах, а потім видалив всі коментарі з цього приводу.

Дорж Бату (справжнє ім'я Андрій Васильєв), український письменник бурято-монгольського походження, публічно заявляв, що працював оператором корекції траєкторії для НАСА. Така ж інформація була зазначена в анотації до його найвідомішої книги "Франческа. Повелителька траєкторій". Її видало "Видавництво Старого Лева" (ВСЛ) в 2018 році і вона відразу ж стала хітом на українському літературному ринку.

В книжці "Франческа" Бату описував свої будні оператора в центрі корекції траєкторій космічних об'єктів. Цю роботу він начебто виконував для НАСА на території військової бази нацгвардії США .

Роман був побудований на основі дописів Доржа у фейсбуці. Головною героїнею була його напарниця на ім'я Франческа, що також займалася обчисленням траєкторій космічних супутників.

Хоча книжки Доржа Бату і були вказані як художні, а не документальні, обізнаність автора на космічній тематиці, а також його заяви в ЗМІ про причетність до діяльності НАСА не ставились під сумнів та слугували як підтвердження його експертності.

Аж до грудня цього року.

Суть звинувачень

Пост-викриття про письменника Андрія Васильєва написав 7 грудня український блогер, один з лідерів партії "Демократична сокира", а нині військовий ЗСУ Віктор Трегубов.

Як випливає з його допису, він певний час спілкувався з Васильєвим і просив його надати підтвердження роботи на НАСА чи фото керівника військової бази нацгвардії США, де той нібито працював.

Автор фото, Viktor Tregubov Підпис до фото, 37-річний Віктор Трегубов є журналістом і блогером. Зараз служить у Збройних силах України. Також є одним із засновників партії "Демократична сокира"

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За словами Трегубова, письменник не надав переконливих доказів, а згодом - заблокував співрозмовника в соцмережах.

Нібито через свої контакти український блогер зміг здобути інформацію, яка доводить фейковість "біографії" Доржа Бату.

"Що я можу стверджувати напевно. Андрій Васильєв, що називає себе Доржем Бату, ніколи не працював в НАСА і в космічній галузі загалом, а також не був дотичним до Національної гвардії США. І це логічно, бо навряд би в цій сфері міг працювати росіянин з дипломом Бурятського державного університету у дисципліні "сходознавство" та довгим досвідом праці на федеральних каналах. Усі відповідні твердження, в тому числі на Вікіпедії, в кінцевому результаті посилаються на його власні слова. Ці слова є неправдою", - зазначив Трегубов.

Він запевняє, що всі персонажі книг про Франческу - вигадані. Відповідно, дії Бату, який виставляє на аукціони нібито особисті речі цих персонажів, наприклад, "командувача військової бази нацгвардії США, полковника Вескотта", є шахрайством.

Але найголовніше в іншому. Віктор Трегубов стверджує (щоправда, не надаючи доказів), що НАСА знало про "фейкову діяльність" Бату і навіть декілька разів висловило йому попередження про недопустимість робити заяви від імені агентства.

"НАСА почали власне розслідування, і повідомили Андрієві, що так не можна. Але з брехні виплутатися не так просто — його вже занадто часто запрошували на різні українські заходи, навіть офіційні, та в медіа. Тому він певний час продовжував".

За даними блогера, нібито після другого попередження від НАСА Андрй Васильєв став уникати ототожнення своєї роботи з НАСА і почав казати, що працює на"секретному проєкті".

Пост на ФБ Трегубова наробив чималого розголосу. Станом на 14 грудня він має 7 тисяч реакцій користувачів, 2,2 тисячі коментарів і майже 900 посилань.

Багато українських шанувальників творчості Бату публічно заявили, що відчувають себе обманутими і звинуватили письменника в поширенні неправди.

Автор фото, ВСЛ Підпис до фото, Серія книг про Франческу принесла славу письменнику Доржу Бату

Непроста історія Васильєва-Бату

Слід зауважити, що 44-річний Андрій Васильєв має доволі строкату біографію.

Він народився в Улан-Уде - це столиця Бурятії в Російській Федерації. Навчався в місцевому університеті на історика-сходознавця, а потім працював на декількох російських телеканалах журналістом (зокрема, на каналах "Бурятія", "Росія-1" і "ВИД").

В 2002 переїхав до України, де працював на каналах "Інтер", "1+1" і ТОНІС.

Ще через 10 років він перебрався в США. Там з 2011 він і живе з дружиною та двома доньками. Працював у російськомовній редакції "Голосу Америки" з 2011 по 2013 рік.

Саме тут трапився перший публічний скандал, пов'язаний з Васильєвим. Щоправда, він його не приховував, а сам розповідав подробиці в інтерв'ю і своїх книжках.

Мова йде про "фейкове інтерв'ю", яке нібито взяв Андрій Васильєв в російського опозиціонера Олексія Навального. Воно було опубліковане на сайті "Голосу Америки" 31 січня 2012 року, а вже на наступний день російський політик заявив, що не давав ніякого інтерв'ю. Журналіст Васильєв визнав свою помилку і сказав, що його "обдурили шахраї в соцмережі", видавши себе за Навального.

Із 2013 року Васильєв різко змінив діяльність і без будь-якого попереднього профільного досвіду нібито став працювати в аерокосмічній сфері.

В описі до книжки "Франческа" біографія автора подається так: "У минулому Андрій Васильєв працював ведучим новин і готував репортажі з гарячих точок. А сьогодні він - оператор корекції траєкторій Центру керування польотами Національного управління з аеронавтики та досліджень космічного простору США".

Більш того, саме як фахівець з дослідження космосу Васильєв давав багато інтерв'ю українським ЗМІ. А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в своєму фейсбуці почав писати пости, з яких давав зрозуміти, що працює на певне американське відомство, яке має змогу відслідковувати пуски російських ракет по українських містах.

Зокрема, він наголошував, що начебто є дані, що саме російська, а не українська ракета впала на території Польщі 16 листопада. Офіційна позиція уряду США і Польщі є протилежною.

Щоправда, через день Дорж Бату опублікував вже інший пост, де допускав помилку з боку "структури, на яку працює". Він також натякав, що якимось чином залучений до надання експертних висновків для міноборони США на засіданнях групи оборонної підтримки України в форматі "Рамштайн".

"Зрозумійте правильно - дані, що ми їх отримали, говорять про одне. Але. Це були попередні оцінки. Ми допускаємо, що ми могли помилятись - саме тому потрібен глибокий аналіз тих даних, що ми їх маємо", - зазначив він у дописі. Цей пост в ФБ наразі видалений, але на сайті державного агентства "Укрінформ" доступний його текст.

Пояснення Бату

Через деякий час після гучного "викриття" з боку Віктора Трегубова Андрій Васильєв виклав в ФБ свою позицію щодо цього скандалу.

Письменник заявив, що завжди висловлював публічно лише свою особисту думку, яка ґрунтувалась на відкритих джерелах. Жодних заяв від імені будь-яких відомств він не робив.

До того ж Васильєв стверджує, що ніколи не був держслужбовцем, тобто, відповідно, не працював в штаті державного американського агентства НАСА.

Автор фото, Dorje Batuu Підпис до фото, Дорж Бату запевняє, що ніколи не був держслужбовцем, тобто штатним співробітником НАСА

"Я не є держслужбовцем. Ніколи ним не був. Працював і працюю на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів. Ці приватні компанії не розголошують інформацію про своїх штатних працівників".

Дорж Бату також застеріг Трегубова: "Я не буду продовжувати обговорення цієї теми в соцмережах і перейду до консультацій про перенесення обговорення в юридичну площину".

Такі заяви, однак, не влаштували "Видавництво Старого Лева". Спочатку у ВСЛ заявили, що не мають причин сумніватися в даних, які надавав автор.

"За плечима у Доржа багаторічний і підтверджений журналістський бекґраунд, робота з провідними медіа країни, зокрема як журналіста при Медіакорпусі ООН новинної служби ТСН "1+1", публічний блог працівника НАСА, який описує будні команди, інтервʼю з ним на цій позиції. Також ми неодноразово бачили фото і відеовключенння у формі, отримували описи робочого місця та процесів, бачили фото перепустки, виданої НАСА", - писало видавництво на своїй сторінці.

Але через добу позиція видавництва стала більш категоричною. ВСЛ, яке за 5 років видало 5 книг Доржа Бату ("Франческа. Повелителька траєкторій", "Франческа. Володарка офіцерського жетона", "Моцарт 2.0", "Таємниця старого Лами" і "Коко 2.0"), заявило про припинення співпраці з ним.

Підставою стало те, що письменник не надав "прямої відповіді", чи працював він оператором в центрі керування польотами НАСА, як зазначено в анотації до його книг, чи ні.

"На жаль, прямої відповіді та підтвердження цієї посади від Доржа Бату ми не отримали. Натомість він написав: "На момент виходу книжки я працював у компанії - приватного контрактора НАСА". Ми не є слідчими органами, щоб із впевненістю стверджувати, де саме Дорж працював чи працює, а де ні, - сказано в заяві ВСЛ. - Але введення нас в оману та відсутність прямих відповідей суперечить нашим цінностям та руйнує основи довіри, на яких ґрунтується наша робота. Це унеможливлює нашу подальшу співпрацю з Доржем Бату".

Видавництво повідомило, що книжки авторства Доржа Бату не додруковуватимуться. Ті, які вже є в наявності, будуть промарковані, як такі, в яких "Інформація про біографію автора не є достовірною".

"Ми дуже шкодуємо, що стали інструментом введення в оману вас, наших читачів, та загалом аудиторії. Просимо вибачення за це", - публічно вибачилось "Видавництво Старого Лева".

Відомий перекладач і літературний редактор Олекса Негребецький, що редагував книжки Доржа Бату, висловив свій погляд на скандал з письменником. Він запостив в фб вірш Тараса Шевченка "Юродивий" про сварки між українцями і написав про небажання українців допускати "чужинців" в свою культуру.

"Чужинцю! Якщо ти з дурного розуму раптом надумав влитися в українську культуру, то краще передумай, бо рано чи пізно українці змішають тебе з фекальними масами. Прочитай це з Google translate і навіки забудь, що була така мова", - зазначив редактор.

Відповідь НАСА

Поставити крапку в цій заплутаній історії могло б Американське космічне агентство. Власне, тільки НАСА може мати інформацію про те, чи справді Васильєв працював в цій структурі чи був дотичний до неї.

ВВС News Україна звернулась із низкою запитів до цього агентства, щоб розібратись в ситуації.

На питання кореспондента, чи правдою є те, що Андрій Васильєв/Дорж Бату, як він неодноразово говорив, працював оператором корекції траєкторії в Управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США, речниця агентства Шеріл Уорнер відповіла: "Він не працював на НАСА. Наша заява - це інформація, яку я маю надати".

Автор фото, Dorje Batuu Підпис до фото, Дорж Бату після 2016 року давав низку інтерв'ю про свою роботу для НАСА

Однак, на уточнююче питання в агентстві повідомили, що Васильєв мав все ж таки стосунок до діяльності НАСА.

"Андрій Васильєв працював з підрядником НАСА (Andrey Vasiliev was engaged with a NASA contractor) в 2013-2016 роках, але наразі не пов'язаний з агентством. Його погляди не відображають офіційні погляди НАСА або уряду Сполучених Штатів", - відповіли в НАСА на запит.

На прохання більш широко розкрити повноваження Васильєва або подробиці його робити, в НАСА поки що не відповіли.

Слід зауважити, що практика залучення підрядників до робіт НАСА є доволі поширеною. Оскільки агентство контролює всю космічну галузь, виконуючи великий спектр програм цивільних космічних технологій, аеронавтики, дослідження космосу та передових інженерних систем.

Головні підрядники агентства перераховані у федеральній системі даних про закупівлі, що робить їх доступними для відкритих контрактів і державних установ. Серед найбільших підрядників НАСА за поточний рік є такі великі і потужні компанії як Lockheed Martin та Northrop Grumman.

Щодо роботи Васильєва, то НАСА повідомляє, що він був залучений з 2013 до 2016 року. Однак, сам письменник, наприклад, в інтерв'ю "Українській правді", що було опубліковане 2 червня 2018 року, каже про свою роботу в НАСА в теперішньому часі.

Він розповів, що у 2013 році потрапив на посаду лаборанта на виробництво, яке продукує деталі і вузли для космічних апаратів. Вже за три роки (тобто з 2013 до 2016 року) Васильєв начебто з лаборанта перейшов на інженерну посаду фінального інспектора і дає зрозуміти, що станом на час розмови (червень 2018) працює там.

Нову роботу він нібито отримав, віднісши резюме в "агенцію з працевлаштування людей в авіакосмічній галузі". "Коли я прийшов у NASA, одразу сказав HR-у, що не маю технічної освіти. Почув: "Нас абсолютно задовольняє ваш бекграунд", - прямо заявляє письменник в інтерв'ю УП.

Через декілька днів після скандалу Дорж Бату видалив майже всі свої пости і фото з соцмереж та поставив чорну аватарку.