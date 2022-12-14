"Я помираю, у мене залишилося дуже мало часу". Саакашвілі вимагає випустити його на волю

Раян Демитрі

BBC News, Тбілісі

12 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Саакашвілі потрапив до в'язниці, після того, як він таємно повернувся до Грузії у вересні минулого року

"SOS. Я помираю, у мене залишилося дуже мало часу", - таке повідомлення, написане від руки, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі відправив президенту Франції.

54-річний Саакашвілі понад рік перебуває у в'язниці Грузії (останнім часом він у лікарні), засуджений за зловживання владою під час виконання своїх обов'язків.

Суд у Тбілісі має розглянути питання про призупинення йому вироку чи звільнення з гуманітарних міркувань для лікування за кордоном.

Він сподівається, що міжнародна спільнота тиснутиме на Грузію, щоб вона звільнила його.

Колишнього президента востаннє бачили на публіці під час судового засідання у квітні, повідомляється, що він дуже схуд і не може рухатися без сторонньої допомоги. Очікується, що він дистанційно відвідає засідання суду в столиці у середу.

Після двох голодувань проти ув'язнення Саакашвілі у травні 2022 року перевели до приватної клініки Vivamedi у Тбілісі, де його утримують в окремій палаті.

Empathy, організація, яка підтримує жертв тортур у Грузії, стверджувала 1 грудня, що у нього діагностували захворювання, "несумісні з ув'язненням", і що грузинські та іноземні медичні експерти знайшли докази отруєння важкими металами.

У зразках його волосся виявили високий рівень ртуті.

Але грузинський уряд заперечує, що життю Саакашвіллі загрожує небезпека.

"Ми не дозволимо нікому, ким би він не був, ставити себе вище закону", - заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі місцевим ЗМІ 7 грудня.

"Я багато чув, що Саакашвілі у депресії і йому не подобається середовище. Кому з ув'язнених подобається тюремне середовище?" - сказав він.

Автор фото, Mikheil Saakashvili/Facebook

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Колишній президент розпалив суперечки у Грузії між своїми прихильниками і тими, хто хоче покарати його за злочини, скоєні на посаді.

Міхеїл Саакашвілі прийшов до влади після так званої Революції троянд у Грузії 2003 року. Йому приписують проведення радикальних реформ і спрямування країни до більш західної системи демократії. Але в останні роки перебування на посаді його звинувачували у тому, що він ставав дедалі більш авторитарним.

Він очолював країну до поразки своєї партії на виборах у 2012 році, а потім покинув Грузію, щоб уникнути судового переслідування.

В 2015 році отримав український паспорт і досі є громадянином України.

У 2018 році Саакашвілі заочно засудили до шести років за зловживання владою. Проти колишнього президента є додаткові кримінальні справи, зокрема за незаконний перетин державного кордону у вересні минулого року після того, як він таємно прибув до Грузії.

Але його прихильники вважають, що його переслідування є очевидною політичною вендетою.

Саакашвілі дуже публічно посварився з могутнім грузинським олігархом Бідзіною Іванішвілі, який заробив свої статки у Росії.

Іванішвілі заснував правлячу партію "Грузинська мрія" і, як вважають, зберігає вплив на політику.

Опозиційний Єдиний національний рух, заснований Саакашвілі, звинуватив нинішню адміністрацію в прокремлівській позиції за те, що вона не критикувала Росію з моменту її вторгнення в Україну.

Уряд Грузії стверджує, що його підхід до північного сусіда є прагматичним, і звинувачує опозицію в прагненні втягнути Грузію у війну з Росією.

Саакашвілі називає себе в'язнем президента Володимира Путіна.

"Я все життя боровся за свободу і реформи в Грузії та Україні проти імперіалістичної політики Росії. Путін вважає мене одним із своїх головних ворогів", - написав Саакашвілі у своїй записці президенту Франції.

Автор фото, Georgia Interior Ministry/Reuters Підпис до фото, Саакашвілі затримали у жовтні 2021 року, коли він несподівано повернувся до Грузії

Російський лідер погрожував повісити Саакашвілі "за яйця" під час російсько-грузинської війни 2008 року за Південну Осетію, окуповану тепер Росією.

Цього тижня Едуард Саакашвілі попередив журналістів у Європарламенті, що здоров'я його батька погіршується і він слабшає: "Людина, яка раніше була енергійною, амбіційною, харизматичною, непосидючою, повільно відходить".

"Додайте це до медичних висновків, і ми побачимо жахливу картину... від жорстокого поводження та неадекватного догляду... Ми не можемо допустити, щоб мій батько Міхеїл Саакашвілі помер у в'язниці".

Він закликав уряд Грузії дозволити його батькові лікуватися за кордоном.

Раніше посол США в Грузії Келлі Дегнан заявила, що уряд Грузії несе відповідальність за забезпечення медичних потреб Саакашвілі та забезпечення його прав.

На запитання про його відповідальність за стан колишнього президента, прем'єр-міністр Гарібашвілі сказав, що це в руках Бога.

"Наше життя віддано Богу, тому я не можу відповідати за чиєсь життя", - сказав він.