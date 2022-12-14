Як дрони та удари по тилу Росії змінюють хід війни

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Повітряні сили ЗСУ Підпис до фото, Безпілотник Ту-141 ("Стриж") під час навчань ЗСУ у вересні 2021 року.

Росія і Україна використовують дрони з перших днів війни. Але їхнє дедалі частіше і ефективне застосування вказує на новий етап ескалації з важливими наслідками для України та її західних партнерів. Про це пише аналітичне видання The Conversation.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що війна в Україні може перерости у повномасштабну конфронтацію між Росією та Заходом. Заява Столтенберга прозвучала 9 грудня, за кілька днів після того, як Україна, як вважають, завдала серії ударів безпілотниками по авіабазах у глибині російської території.

Наступного дня, 10 грудня, Росія атакувала іранськими дронами Одесу, залишивши 1,5 мільйона людей без світла.

Відтоді повітряна війна ще більше загострилася, нагадують автори статті.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Уламки дрона, збитого українською ППО над Києвом 14 грудня

На думку дослідників із Бірмінгемського університету, війна дронів сигналізує про потенційний новий етап у війні Росії проти України.

Обидві сторони використовували безпілотники для різноманітних завдань, зокрема для збору розвідданих і для бойових операцій. За допомогою безпілотників документували воєнні злочини журналісти, які вели репортажі з раніше недоступних зон бойових дій, зазначає видання.

Хоча велика увага приділяється використанню БПЛ для ударів по російських військах з повітря, Україна також успішно застосувала безпілотники проти російських військово-морських сил в окупованому Криму. В атаці повітряні дрони скоординували з морськими дронами, більш схожими на традиційні торпеди, пояснює The Conversation.

Ще однією відносно новою особливістю війни в Україні, вважають аналітики, є широке та ефективне використання невеликих комерційних безпілотників, багатьма з яких керують цивільні добровольці для збору розвідданих.

Це допомагає українським військовим оцінити ситуацію, ідентифікувати російські позиції і моніторити переміщення військ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий під час навчань біля Миколаєва

Спеціальна міжнародна моніторингова місія в Україні, тепер ліквідована, першою започаткувала використання безпілотників в Україні у вересні 2014 року. Але масштаб їхнього використання після початку російського вторгнення затьмарює все, що було до лютого 2022 року, наголошують автори The Conversation.

Чи допоможуть дрони перемогти Україні?

Очевидно, що використання дронів Україною демонструє переваги цієї технології, пише видання. Безпілотники мають більший радіус дії, ніж багато ракет, які зараз є в арсеналі України. Вони дешевші, не вимагають такого ж рівня підготовки, який потрібен екіпажам літаків, і не наражають українських військових на ризик загибелі або захоплення.

Як зазначають автори статті, безпілотники є засобом проникнути вглиб Росії та окупованих нею регіонів, розширюючи охоплення територій на кілька сотень кілометрів за нинішньою лінією фронту.

Навіть якщо збитки, завдані нещодавніми атаками всередині Росії, були незначними, це - важлива демонстрація наступальних можливостей України. Їхня здатність ухилятися від протиповітряної оборони виявляє вразливість Росії та є важливою тактичною перемогою для підвищення морального духу, пише The Conversation.

Автор фото, Повітряні сили ЗСУ Підпис до фото, Запуск безпілотника Ту-141 ("Стриж") під час навчань ЗСУ у вересні 2021 року

Водночас це також психологічний удар для Росії, який демонструє здатність українців бити ворога вдома та відповідати безпілотниками за атаки безпілотників.

Утім, дрони поки що кардинально не змінили хід війни на користь України, доходять висновку експерти.

Україні потрібні більш потужні системи ППО, а удари по російських військових об'єктах навряд завдадуть такої шкоди, щоби Росія припинила своє вторгнення.

Ескалація неминуча?

Водночас, США заявивши, що вони "не дозволяли і не заохочували" удари українських безпілотників по військових базах у Росії, фактично мовчазно схвалили ці атаки, пише видання.

Протягом усієї війни НАТО прагнув уникнути ескалації за межами України, обмежуючи через це поставки далекобійної зброї. Удари українських безпілотників по військових об'єктах у Росії не обов'язково свідчать про кінець цієї стратегії. Атаки на бази, з яких були запущені крилаті ракети по Україні, є законною оборонною тактикою, вважають автори статті.

Тепер Москві доведеться виділяти й так обмежені військові ресурси для захисту об'єктів далеко від лінії фронту. Це обмежить подальшу здатність Росії захищати незаконно анексовані українські землі, не кажучи вже про посилення наступу на Донбасі, зазначає аналітичне видання.

"Таким чином, інтегровані у ширшу військову стратегію України та Заходу, дрони можуть стати важливим внеском на шляху до поразки Росії", - підсумовують аналітики.