Воювали під Бахмутом. Україна повернула 65 полонених

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Єрмак

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Повернені переважно воювали під Бахмутом.

Як повідомив координаційний штаб поводження з полоненими, сьогодні Україні з російського полону вдалося обміняти ще 65 осіб.

Там додали, що переважна більшість з визволених воїнів були захоплені Росією на найбільш складних ділянках фронту: поблизу Бахмуту, Соледару, Зайцевого та в інших місцях Донеччини та Луганщини.

Бої під Бахмутом восени та взимку - найгарячіші.

59 звільнених полонених - представники Збройних Сил України, ще п'ятеро - бійці територіальної оборони.

Автор фото, Єрмак

Також вдалося обміняти цивільну особу - громадянина США, 35-річного Суеді Мурекезі.

Його росіяни захопили ще в червні у Херсоні нібито "за участь у проукраїнських мітингах". Крім того, повернули тіла чотирьох загиблих військових.

Серед визволених сьогодні військовослужбовців четверо офіцерів, інші - представники рядового та сержантського складу.

Щонайменше 23 обміняних повертаються додому з пораненнями, деякі з них перебувають у важкому стані. Найстаршому з врятованих воїнів - 57 років, наймолодшому - 19.

З вересня суттєво активізувались обміни полоненими й їх вже відбулось більше десяти.