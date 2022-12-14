Воювали під Бахмутом. Україна повернула 65 полонених
Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Повернені переважно воювали під Бахмутом.
Як повідомив координаційний штаб поводження з полоненими, сьогодні Україні з російського полону вдалося обміняти ще 65 осіб.
Там додали, що переважна більшість з визволених воїнів були захоплені Росією на найбільш складних ділянках фронту: поблизу Бахмуту, Соледару, Зайцевого та в інших місцях Донеччини та Луганщини.
Бої під Бахмутом восени та взимку - найгарячіші.
59 звільнених полонених - представники Збройних Сил України, ще п'ятеро - бійці територіальної оборони.
Також вдалося обміняти цивільну особу - громадянина США, 35-річного Суеді Мурекезі.
Його росіяни захопили ще в червні у Херсоні нібито "за участь у проукраїнських мітингах". Крім того, повернули тіла чотирьох загиблих військових.
Серед визволених сьогодні військовослужбовців четверо офіцерів, інші - представники рядового та сержантського складу.
Щонайменше 23 обміняних повертаються додому з пораненнями, деякі з них перебувають у важкому стані. Найстаршому з врятованих воїнів - 57 років, наймолодшому - 19.
З вересня суттєво активізувались обміни полоненими й їх вже відбулось більше десяти.
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