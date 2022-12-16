Книга року BBC-2022 оголосила переможців

1 година тому

Автор фото, BBC/Getty Images

BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2022, яку вручають у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Цього року сама можливість проведення конкурсу була предметом довгих дискусій, ми обговорювали, чи слушний для цього час і чи взагалі буде достатньо книжок для розгляду. Тепер ми знаємо, що час був слушним і книжок подали достатньо. Ми отримали так багато книжок, хоча й у цифрових версіях. Зокрема і книги про війну, яка триває в Україні. Так багато книжок прийшло з Харкова, який страждає від обстрілів. Тепер ми знаємо, що навіть під час війни книжки видають, купують і читають", - сказала редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало, відкриваючи віртуальну церемонію нагородження.

Автор фото, BBC/Getty Images

Книгою року BBC - 2022 став роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin), видавництво "Віхола", Київ.

Коментуючи книгу-переможця премії, Марта Шокало порівняла "Танці з кістками..." з американським серіалом "Пуститися берега": "Книжка Андрія Сем'янківа виконує одну з найголовніших місій літератури - розважати. Такого захопливого сюжету в українській літературі не було давно. "Танці з кістками" має всі шанси стати бестселером не лише в Україні, а й за її межами, щойно її перекладуть іншими мовами. Це Breaking Bad по-українськи".

Журналісти ВВС змогли додзвонитися до Андрія Сем'янківа, який зараз перебуває на фронті.

"Мені бракує слів. Це як з паралельного світу якась новина вклинилася. Не віриться. Я тільки можу подякувати людям, яким було цікаво, які ризикнули почитати дебютанта в художній літературі", - сказав він.

"Неймовірно радий, що люди зараз знаходять можливість читати. Чесно. Тому що я пробую, і мені не вдається це навіть, коли є час чисто психологічно. Тому я захоплююся людьми, які продовжують читати, як би не було важко. Попри те, що зараз війна, треба продовжувати робити якісь речі, заради яких ми взагалі воюємо", - розповів переможець Книги року ВВС.

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У номінації Дитяча книга року BBC - 2022 перемогла книга "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського, "Видавництво Старого Лева".

"Приємно дуже, бо я не сподівався, що цього року, тим більше - в такий час, взагалі хтось буде щось проводити", - зізнався Андрій Бачинський, дізнавшись про свою перемогу.

"Ця війна, оці всі події не ламають вас, а відповідно - не ламають нас. Це дає нам, авторам, і наснагу, і силу, і бажання далі писати й творити. І показує, що ми все це робимо не просто так", - додав переможець.

Представляючи Дитячу книгу року 2022, радниця ЄБРР з питань культури та член журі премії Світлана Пиркало зазначила: "Попри те, що книга Андрія Бачинського була написана до повномасштабного російського вторгнення в лютому, вона відповідає на фундаментальне питання: як дуже різні люди можуть об'єднатися, щоб захистити свою землю та свою історичну спадщину - у цьому випадку старовинний дубовий гай - від загарбників".

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Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2022 здобула книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна, видавництво "Віват", Харків.

Переможця у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2022 оголосив член журі, телеведучий Вадим Карп'як, який зазначив: "Це книга, яка багато чого пояснює про нас сьогодні. Як ми стали такими, як ми є. Але це також показує, що ми не такі ідеальні, якими хочемо бачити себе в дзеркалі".

Павла Казаріна журналісти ВВС також змогли видзвонити з фронту, де він зараз перебуває.

"Взагалі я планував у цьому році їздити з презентаціями "Дикого Заходу", я планував зустрічатися з читачами у різних містах. Але ми встигли провести лише одну презентацію за два з половиною тижні до початку війни в Маріуполі. І, можливо, це той самий символізм, якого я не прагнув, але, на жаль, він стався", - розповів переможець.

"Для мене справді дуже важливо, що книга пережила 24 лютого. І якщо, на думку моїх колег, на думку поважного журі, вона заслуговує на увагу, то це означає, що деякі речі, які були сформульовані впродовж останніх восьми років, ті зміни, які відбулися з нами з 14-го до 22-го року, вони є справді важливими", - наголосив Павло Казарін та натякнув, що може з'явиться продовження книги.

Цього року BBC News Україна порушила традицію, оголосивши переможців не у прямому ефірі в Києві, а віртуально на своєму сайті bbc.ua.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, яка оголосила переможця Книгу року-2022, зазначила: "Чудово, що Книга року відбувається, нехай і у зміненому форматі, попри російську війну та постійні обстріли. За нинішніх умов це ще один доказ незламності та стійкості українців […] Я вірю, що майбутнє світу в буквальному сенсі пишеться зараз в Україні, а її творцями є всі українці та всі, хто підтримує вас".

Переможець у кожній номінації отримає 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Видавці книжок-переможців матимуть право використовувати логотипи Книги року BBC у наступних виданнях.

Журі конкурсу

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Віталій Чепинога, блогер

Вадим Карп'як, телеведучий

Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР

Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.

Цьогоріч премію Читач року не вручали.

Переможці минулих років

2021

Артем Чех "Хто ти такий?" (Книга року BBC).

Петро Яценко "Союз Радянских Речей" (Дитяча книга року).

Андрій Содомора "Про що писати…" (Книги року - Есеїстика).

2020

Сергій Сергійович Saigon "Юпак" (Книга року ВВС).

Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).

Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2019

Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).

Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).

Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).

Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).

Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".