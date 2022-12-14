У самиць змій знайшли "орган задоволення" - подвійний клітор. Нове відкриття вчених

Френсіс Мао

BBC News

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зміїні пеніси вивчали роками, тоді як будові статевих органів самиць не приділяли належної уваги

Вчені виявили, що змії мають клітор.

Досі вважали, що самиці змій, на відміну від багатьох інших тварин, клітора не мають. Але команді австралійського Університету Аделаїди вдалося виявити цей орган, причому парний - такий, як пеніси у зміїних самців.

Дослідження австралійських учених, опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society B, дає перший правильний анатомічний опис геніталій зміїних самиць.

Зазначають, що зміїні пеніси вивчалися роками, тоді як будові статевих органів самиць не приділяли належної уваги.

Клітор мають самиці багатьох хребетних - від дельфінів до крокодилів та ящірок. При цьому вважали, що змії втратили цей статевий орган у процесі еволюції.

Згідно з новим дослідженням, клітор розташований під хвостом самиці й захований глибоко у складках шкіри. Він має подвійні стінки і складається з нервових закінчень, колагену та еритроцитів, що відповідає складу еректильної тканини.

Керівниця проєкту Меган Фолвелл каже, що розпочала своє дослідження, тому що література, яку вона читала про жіночі статеві органи змій, її не влаштовувала.

Своє дослідження вона почала з гадюк, і перевірила відкриття на різних зміях, проаналізувавши загалом дев'ять видів.

Відкриття дозволяє будувати нові теорії про зміїний "секс", який, ймовірно, може включати стимуляцію та задоволення для самиць.

На думку вчених, у змій цей орган виконує ту ж функцію, що й в інших тварин: у процесі залицяння та копуляції він стимулюється, посилюючи статеву поведінку самиць та підвищуючи шанси на успішне запліднення.

Це також проливає світло на ймовірну сексуальну прелюдію у змій. Самці змій часто обвивають хвіст своєї партнерки, де розташований клітор, і пульсують.

"Є багато прикладів поведінки, яка потенційно сигналізує про те, що вони роблять це, щоб стимулювати самицю", - пояснила Фолвелл.

Одна з учасниць проєкту, Кейт Сандерс з Університету Аделаїди, каже, що відкриття не відбулося б, якби не "новий погляд" Фолвелл.

"Це відкриття показує, як для просування вперед науці потрібні різноманітні мислителі з різними ідеями".