Чому Путін скасував щорічне послання і пресконференцію?

1 година тому

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Путін скасував свою щорічну пресконференцію, ймовірно, щоб уникнути відповідей на запитання щодо військових невдач Росії в Україні, пише у своїй черговій аналітичній записці американський Інститут вивчення війни (ISW).

Причиною перенесення послання ISW вважає провали у війні, вимушений відхід із зайнятих областей на півночі України, невдачу з анексією українських територій, які російські війська не в змозі контролювати, та невдоволення росіян мобілізацією.

Путін, можливо, все ще сподівається виголосити грандіозну переможну промову в 2023 році або відтягує момент, коли йому доведеться визнати, що Росія не може досягти оголошених ним цілей в Україні, припускає ISW.

А зараз російський президент, можливо, не впевнений у тому, що зможе виправдати ціну цієї війни, звертаючись до російської громадськості та еліт.

Путін вже скасував свою щорічну пресконференцію у прямому ефірі з представниками російської громадськості, ймовірно, у спробі уникнути відповідей на запитання про військові невдачі Росії та щоб уникнути очевидного маніпулювання запитаннями, пише ISW.

Рішення про скасування щорічної пресконференції президента Росії Володимира Путіна на початку цього тижня було ухвалене буквально в останню хвилину, стверджує журналіст Петро Козлов у статті для Moscow Times. Автор посилається на шість кремлівських чиновників та урядовців. За його інформацією, пресконференція готувалася, а скасував її особисто Путін "в останній момент".

У Кремлі побоювалися, що Київ може влаштувати велику атаку напередодні заходу, йдеться у статті.

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"Ніхто не може дати стовідсоткової гарантії того, що такої атаки не буде, - заявив Moscow Times один з кремлівських чиновників на умовах анонімності. - Президент знав про це, і це був сильний аргумент проти проведення пресконференції".

Крім відступу з Херсона, Росія останнім часом пережила вибухи на аеродромах стратегічної авіації в глибині країни, нагадує видання. Рішення пропустити пресконференцію автор називає рідкісною ознакою того, що події на полі бою безпосередньо впливають на політичні рішення у Москві.

У своєму блозі автор статті підкреслює, що адміністрація президента, уряд і референтура до останнього моменту готувалися до того, що пресконференція відбудеться, а рішення відмовитися від великої пресконференції та послання до Федеральних зборів ухвалив в останній момент особисто Путін.

"Останньою краплею для президента стала відсутність залізних гарантій та впевненості в тому, що спецслужби зможуть зупинити будь-які спроби нових диверсій", - стверджує Козлов.

"Психологічне небажання звітувати"

Російський політолог Михайло Виноградов каже, що перенесення великої пресконференції та ситуація із посланням зміцнюють "відчуття загальної постановки ситуації на паузу". "Воно несміливо виявилося у жовтні і стало накопичуватися в листопаді. Незважаючи на те, що, здавалося б, стільки всього відбувалося", - вважає він.

Росія минулої осені оголосила про анексію чотирьох українських регіонів, провела мобілізацію та зазнала серії чутливих поразок на фронті.

"Не можна не сказати, що в країні нічого не відбувається - відбувається стільки, що в місяць зараз вміщується набагато більше, ніж в інший рік", - погоджується політолог Аббас Галлямов.

За його словами, "розповісти про якусь конкретику в рамках повсякденних заходів він (Путін) ще може, а от поговорити про перспективи країни в цілому, про довгострокові цілі, про стратегію руху - вже не в змозі".

Втім, політолог Тетяна Станова причину скасування заходів бачить не в тому, що Путіну нема чого сказати, а в тому, що йому не хочеться це робити.

"Чим більше сил і енергії йде у Путіна на "глобальні" теми, тим менше у нього бажання витрачатися на "дрібниці" на кшталт прямих ліній або пресконференцій", - пише російська експертка у своєму телеграм-каналі.

За її словами, у російського президента є "психологічне небажання звітувати", відповідати на нудні та рутинні питання, витрачати час на підготовку, грати доброго тата та інше":

"Для зовнішніх аудиторій він може і так сказати все, що вважатиме за потрібне - привід знайдеться, а спілкуватися із внутрішньою аудиторією він не бачить сенсу. Нехай цим підлеглі займаються".