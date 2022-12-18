"Мій бос змусив мене прати чоловічі рушники в офісі"

Джин Макензі

Сеул

34 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Жінки в Сеулі протестують проти планів уряду скасувати міністерство гендерної рівності

Коли Юна прийшла в офіс у свій перший робочий день, вона не очікувала завдань, які їй доручатимуть. Жінка влаштувалась на посаду клерка у великому банку, але перше, що її попросили зробити, це приготувати обід для своєї команди.

Пізніше їй наказали забрати рушники з чоловічого туалету додому та випрати їх. Їй пояснили, що цю роботу вона мала виконати, тому що була новою співробітницею у штаті.

Спочатку вона чемно відмовила. Вона спитала свого начальника, чи не можуть чоловіки самі забрати свої рушники додому, щоби випрати їх. Бос здивувався: "Як ви можете очікувати, що чоловіки будуть прати рушники?"

"Він дуже розлютився, і я зрозуміла, що якщо продовжуватиму опиратися, тиск посилиться, тому я почала прати рушники", - каже Юна. Але її скаргу запам'ятали.

Блукаючи темними провулками місцевого продуктового ринку, Юна намагається не привертати уваги. На ній чорна бейсболка, джинси оверсайз і футболка. Вона ховається, коли розповідає про свій досвід. Жінка живе у маленькому місті, і вона зробила те, за що її могли звільнити. Вона зняла на відео все, що відбувалося в офісі, і повідомила про це уряду, щоб ситуацію розслідували.

Те, що, на її думку, переходило усі межі і було відвертим аб'юзом, колеги сприймали як належне. Вони не підтримували її, навіть ті, кому було за 20, як і їй.

"Всюди так, нащо піднімати галас", - казали вони.

Підпис до фото, Юна зняла на відео, як готує обід для колег, і повідомила уряду про ситуацію в офісі

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Південна Корея зробила величезний стрибок у культурному і технологічному розвитку, але в її швидкому перетворенні в одну з найбагатших країн світу жінки залишилися позаду.

Їм платять у середньому на третину менше, ніж чоловікам. Це найбільша гендерна різниця в оплаті праці серед багатих країн світу. Чоловіки домінують у політиці та залах засідань. Жінки посідають лише 5,8% керівних посад у державних компаніях Південної Кореї. Вони досі повинні брати на себе більшу частину домашньої роботи та догляду за дітьми.

До цього треба додати поширену культуру сексуальних домагань. Процвітаюча індустрія технологій сприяла вибуху сексуальних злочинів, пов'язаних з технологіями, коли жінок у туалетах або роздягальнях знімають крихітними прихованими камерами.

Новий президент країни Юн Сук Йоль не збирається вирішувати проблему, він заявив, що структурний сексизм "відійшов у минуле". Його електрорат, молоді чоловіки, стверджують, що спроби зменшити нерівність призведуть до зворотної дискримінації.

Після вступу на посаду президент Юн скасував урядові гендерні квоти, заявивши, що людей прийматимуть на роботу за заслугами, а не за статтю. Він призначив лише трьох жінок з 19 членів свого кабінету. І тепер планує закрити міністерство гендерної рівності, яке підтримує жінок і жертв сексуального насильства, стверджуючи, що воно застаріло.

Понад 800 компаній вийшли на протести проти закриття відомства, стверджуючи, що цей крок зашкодить жінкам.

Автор фото, News1 Підпис до фото, Деякі молоді чоловіки у Південній Кореї вважають себе жертвами зворотної дискримінації

Сексуальне насильство та домагання в інтернеті стають все більш поширеними у Південній Кореї. Минулого року було зареєстровано 11 568 випадків цифрових сексуальних злочинів, що на 82% більше, ніж роком раніше.

Багато з них пов'язані з використанням шпигунських камер. Жінки у Південній Кореї кажуть, що вони бояться користуватися громадськими туалетами, через те, що їх можуть зняти і потім шантажувати або опублікувати відео і зруйнувати їхнє життя. Дехто порівнює цей страх із тим, що відчувають жінки в інших країнах, коли пізно ввечері повертаються додому.

Правозахисниця Пак Джи Хюн, яка очолювала ліберальну опозиційну партію, вимагали розслідування звинувачень у сексуальних насильствах у своїй партії. Але її назвали порушницею спокою і після програшу на місцевих виборах відсунули.

За свій короткий час у політиці Пак стала іконою для молодих жінок, які відчували, що за їхні права немає кому боротися.

Підпис до фото, Під час своєї роботи на посаді співголови ліберальної опозиційної партії Пак Джи Хюн неодноразово зазнавала сексизму

У 2018 році Південна Корея започаткувала перший і найуспішніший в Азії рух #MeToo. Але у відповідь на нього піднялася хвиля антифемінізму в країні.

Її підігрівали молоді чоловіки, стурбовані тим, що в їхньому гіперконкурентному суспільстві жінки здобудуть перевагу. Їм вдалося перетворити фемінізм на лайливе слово, і тепер чимало жінок соромляться або навіть бояться його використовувати.

Але головне, що вони змусили президента відповісти на їхні протестні заклики, і уряд вирішив скасувати міністерство гендерної рівності.

Відомство, на яке зараз припадає лише 0,2% бюджету уряду, значно змінило життя жінок в країні. З моменту заснування понад 20 років тому міністерство допомагало жертвам шпигунських камер, жінкам, яких звільнили через вагітність. Міністерство також добилося більших виплат аліментів самотнім матерям.

Ана не може нормально спати відтоді, як почула про скасування міністерства. Вона вважає, що відомство врятувало її життя. Шість років тому її зґвалтував професор коледжу. Коли вона зателефонувала своєму батькові, він поклав трубку, сказавши, що вона зганьбила родину.

Лише після руху #MeToo Ана знайшла в собі сили звернутися за допомогою. Вона прийшла до центру підтримки жертв злочинів, але там від неї вимагали доказів, перш ніж надати допомогу. Лікар у центрі сказав, що вона марить, і відмовив їй у підтримці.

Підпис до фото, Ану зґвалтували шість років тому, за її словами, міністерство гендерної рівності врятувало їй життя

Тоді у справу втрутилося міністерство з питань гендерної рівності. Вони знайшли їй місце в притулку, надали консультації та допомогли Ані засудити її ґвалтівника. Професора відправили до в'язниці. Хоча це не зупинило спогади та кошмари, її, як каже жінка, реанімували.

"Я отримала більше допомоги від міністерства, ніж від своєї родини", - каже вона.

Уряд каже, що функції міністерства виконуватимуть інші департаменти. У жовтні президент заявив, що це "більше захистить жінок", хоча його аргументація незрозуміла. Цим планам усе ще може завадити ліберальна опозиційна партія, яка має більшість у парламенті. Вона висловила занепокоєння щодо того, як скасування відомства позначиться на правах жінок на роботі і вдома.

Минулого місяця співробітниця банку Юна отримала дзвінок від уряду. Їхнє розслідування дійшло висновку, що банк порушив закон, здійснивши сексуальні домагання та дискримінацію. Її зобов'язали сплатити штраф і тепер жінку переводять до іншого відділення.

Від думки про повернення на роботу їй погано, каже вона BBC у телефонній розмові, але вона тішиться, що не змовчала. З того часу інші співробітниці почали розповідати схожі історії.

"Я справді вважаю, що за останні десять років ситуація з рівними правами жінок і чоловіків покращилася, але це маленьке місто, і тут нічого не змінюється, президент не приділяє цьому достатньо уваги", - каже Юна, стурбована тим, що останні досягнення можуть бути скасовані.

"Якщо це міністерство зникне, те, що ми збудували, рухне".

*Справжнє ім'я Юни змінено, щоб захистити її

Репортаж за участі Вон Чжун Бе та Хосу Лі.