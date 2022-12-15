Мессі: "Фінал - моя остання гра на чемпіонатах світу"

20 хвилин(и) тому

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Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що фінальний матч ЧС у Катарі стане для нього останнім на чемпіонатах світу.

Про це 35-річний футболіст заявив виданню Olé після перемоги у півфіналі над Хорватією (3:0).

"До наступного турніру (ЧС-2026) ще багато років. Не думаю, що можу на ньому зіграти. Тому хочу закінчити свій шлях на чемпіонатах світу найпрекраснішим чином: досягти нашої командної мети".

"Ми лише за крок від перемоги і зробимо все, щоб точно виграти цього разу, - сказав Мессі - Я дуже щасливий, що зміг досягти цього. Я завершу свої виступи на чемпіонатах світу, зігравши свій останній матч у фіналі. Це величезне щастя отримати такий шанс".

Ліонель Мессі - семиразовий володар "Золотого м'яча", шестиразовий - "Золотої бутси".

З "Барселоною" він десять разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Лігу чемпіонів УЄФА, сім разів - Кубок Іспанії.

Також він завоював вісім Суперкубків Іспанії та три Суперкубки Європи. Виграв він і три чемпіонати світу серед клубів.

Мессі - четвертий футболіст в історії, який зіграв на п'яти чемпіонатах світу, де забив десять голів. Він лише на один м'яч відстає від угорця Шандора Кочиша та німця Юргена Клінсманна, і на два - від легендарного Пеле.

Мессі встановив два національні рекорди, зігравши за збірну Аргентини 170 матчів і забивши 95 голів.

Мессі - олімпійський чемпіон 2008 року у Пекіні. У 2021 році він зі своєю командою виграв Кубок Америки.

У вівторок збірна Аргентини розгромила Хорватію з рахунком 3:0 та вийшла у фінал турніру. До них доєдналася Франція, яка перемогла Марокко - 2:0. Таким чином, у фіналі між собою зіграють Аргентина та Франція.

Матч відбудеться 18 грудня на стадіоні "Лусаїл Айконік" о 17:00 за київським часом.