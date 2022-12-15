Чи справді Білорусь відводить війська і що про це кажуть у Києві?

36 хвилин(и) тому

Автор фото, МІНОБОРОНИ білорусі

Білорусь заявляє, що повертає на місце постійної дислокації війська, які перебували на кордоні з Україною. Напередодні білоруська влада оголосила термінову перевірку боєготовності своїх сил.

В Україні з обережністю коментують ці повідомлення та стверджують, що спостерігають постійне нагнітання ситуації на північному кодоні з боку Білорусі та Росії. Тому робити будь-які висновки зарано.

При цьому імовірність вторгнення з боку Білорусі в українському Генштабі і далі оцінюють як низьку.

Заява міноборони Білорусі

У четвер міністерство оборони Білорусі повідомило, що 38 десантно-штурмову бригаду збройних сил Білорусі, яка перебувала біля українського кордону, повернули на місце постійної дислокації.

Цю інформацію повідомив і телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Білоруське оборонне відомство також опублікувало фото, на якому бригада начебто повертається у пункт своєї постійної дислокації.

Автор фото, МІНОБОРОНИ білорусі Підпис до фото, Це фото міністерство оборони Білорусі опублікувало як підтвердження інформації про відведення військ від українських кордонів

Що каже Україна

В українському генштабі під час брифінгу у четвер зазначили, що ймовірність повторного нападу з території Білорусі є низькою, а прикордонна служба заявляє, що ситуація на тій ділянці кордону залишається "контрольованою".

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У коментарі BBC News Україна речник прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив: "Ми не спостерігали перебування чи переміщення техніки та військ безпосередньо біля кордону. На даний момент якогось створення ударного угруповання, яке б могло здійснити вторгнення на територію України, ми не фіксуємо".

Водночас він пояснив, що ситуація постійно нагнітається - проводяться спільні з росіянами навчання, оприлюднюються заяви про нарощення спільного угруповання військ, перевірка боєготовності.

"Ми розуміємо, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну", - додав Демченко.

Про низьку ймовірність наступу з Білорусі також каже британська розвідка. У своєму ранковому зведенні 15 грудня британське міноборони написало, що присутні у Білорусі російські та білоруські військові на цей час не є силою, яка може становити серйозну загрозу для України з півночі.

13 грудня Білорусь почала термінову перевірку боєготовності своїх сил; навчання, наскільки відомо, проходять на північному заході, далеко від кордонів України. Також відомо про перекидання до Білорусі нових груп мобілізованих росіян, на тлі чого почали з'являтися припущення про підготовку нового наступу на Україну з півночі.

"Білорусь зіграла ключову роль у російському наступі на Київ у лютому 2022 року. Втім, білоруські та російські підрозділи, які зараз задіяні у навчаннях, навряд чи становлять достатню силу для того, щоби здійснювати успішний новий наступ на півночі України", - зазначають у розвідці.

Відволікаючий напрямок

На думку експертів, переміщення військ на білоруському кордоні є загальною стратегією з метою відволікти увагу.

"Білорусь зараз - відволікаючий напрямок для нас. Йде активна інформаційна операція та пересування мінімальної кількості військ біля північних кордонів України", - пояснив в ефірі каналу "ФейгинLIVE" радник офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, Україна змушена тримати на кордоні з Білоруссю достатню кількість військ та не перекидати їх на інші напрямки.

На думку Арестовича, Росія планує завдати удару чи ударів, щоб "перехопити стратегічну ініціативу". Резерви для цього можуть бути накопичені у січні-лютому.

Про стратегію росіян "розтягнути фронт" каже також керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Ворог обстрілює Херсон, намагається вдавати активність на Півночі, наче зомбі лізе на наші позиції у Бахмуті, створює тиск на півдні Донецької області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, російське військове керівництво розуміє, що якщо вони не розтягнуть фронт зараз, ця зима стане для них катастрофою.

"Вся їх стратегія зрозуміла. Буде важко, але ми продовжимо рух до мети - вихід на кордони 1991 року. Інакше не буде", - підсумував він.