Про що Зеленський, Залужний, Сирський та Єрмак розповіли в інтерв'ю The Economist

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Британське видання The Economist опублікувало серію інтерв'ю з політичним та військовим керівництвом України - президентом Володимиром Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським.

Ми зібрали головне з них.

Володимир Зеленський: "Після 24 лютого всі росіяни винні"

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Володимир Зеленський розповів про свої враження від звільнених від російської окупації українських міст, силу російської пропаганди та про те, що означатиме перемога України у війні.

За його словами, страшно бачити те, як змінилися населені пункти, що перебували під окупацією, скільки болю пережили люди, які там залишалися, як вони були зламані та як їх катували.

"На жаль, мушу визнати, що пропагандистська модель Кремля працює з жахливими результатами. [Ті, хто залишився] були відрізані від зв'язку та від друзів і родичів, які виїхали, - сказав Зеленський. - Раптом їм на голову надягають [інформаційний] шолом - Бам! - і їм доводиться жити в цьому шоломі, як космонавт. І з цим важко боротися, тому що їм показують, як [росіяни] їх рятують, і як Україна їх бомбить".

Він додав, що кремлівська пропаганда працює далеко за межами України та самої Росії.

"Вона працювала в серці України, в серці Росії, Білорусі, Європі, США, в Ізраїлі. Вона працює в Індії, Китаї, арабському світі. Це формат, який працює - так само, як працював формат Геббельса. Це шовінізм, расизм, усе це", - зазначив Зеленський.

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При цьому він підкреслив, що людей, які піддалися впливу цієї дезінформації, не можна вважати поганими, адже така пропаганда є всюдисущої, з нею важко боротися.

Кореспондент Economist запитав Зеленського, чи змінилась його відповідь на питання "Що значить перемога?" після початку війни - тоді на це питання президент відповідав, що "головне - врятувати якомога більше життів", бо "територія без людей нічого не варта".

Зеленський відповів, що його ставлення до людей відтоді не змінилося, але водночас додав, що українці захищають територію не як щось абстрактне - для них захищати землю та територію означає захищати життя та мету.

"Перемога прийде тоді, коли буде відчуття, що люди все витримали і зберегли. І люди не хочуть йти на компроміси щодо території. Чому? Питання глибше, ніж земля. Ніхто не хоче вести діалог із цими людьми, які розв'язали [війну]. Тому що люди почали ненавидіти. Це правда", - так Зеленський описав почуття українців до росіян, які вторглися до їхньої держави.

За його словами, він не хоче погоджуватися на замороження конфлікту тому, що Україна вже бачила, до чого це може призвести на прикладі Донбасу.

"Вони забирають частину території, а потім заморожують її на певний час, щоб стати сильнішими окупантами, готовими до нових окупацій, та й усе", - зазначив він.

Саме тому, на думку Зеленського, Україна має відвоювати усю свою територію в межах державних кордонів, а Росія має заплатити за розв'язану війну.

Також він зазначив, що росіяни мають докладати зусиль до повалення путінського режиму.

"Не бійтеся, виходьте, говоріть. Забрали на 25 днів? Що такого страшного? Тут забрали життя, забрали дитину назавжди, вбили людину назавжди. Чому ви це порівнюєте? "Мене випустили, мене забрали на 25 діб, я свою роботу вже виконав". Ні, не виконали. Чому? Бо багато років ви мовчали. І ви винні не переді мною, ви винні перед собою", - звернувся Зеленський до росіян.

"[Путін] знає свою аудиторію. Він знав, що якщо російське суспільство його не підтримає, він не піде [війною на Україну]. Тому після 24 лютого всі [росіяни] винні. Як може бути інакше? Путін сміливий? Ні, він опортуніст. І якщо він зміг напасти на Україну, значить, суспільство це підтримувало", - зазначив він.

Олександр Сирський: "Кожен, хто недооцінює Росію, приречений на поразку"

Автор фото, Reuters

З командувачем Сухопутних військ, генерал-полковником Олександром Сирським журналісти Economist говорили неподалік від його оперативного штабу на сході України.

Він розповів про зміни тактики росіян під керівництвом нового командувача Сергія Суровікіна, вплив мобілізації на ситуацію на фронті та небезпеку недооцінки російської армії.

За словами Сирського, під керівництвом нового командувача росіяни атакують, використовуючи менші, добре скоординовані піші загони. Це дорого з точки зору життя солдатів, але це "ніколи не було найвищим пріоритетом Росії", каже він. І додає, прикладаючи руку до грудей: "Я відчуваю кожну втрату прямо тут, у своєму серці".

Як зазначає Economist, стиль командування генерала Сирського використовує елементи омани та раптовості, щоб компенсувати перевагу Росії у вогневій потужності.

"Нам завжди бракує військ. Ми практично весь час вели цю війну з використанням резервів", - каже генерал.

Водночас росіяни, за його словами, досить успішно поповнюють свої лави завдяки оголошеній Путіним мобілізації.

Як каже Сирський, досить добре підготовлені солдати зараз масово з'являються по всьому східному фронту, деякі прибувають "з глибини Росії, зокрема зі східних районів і Уралу".

За його словами, це викликає занепокоєння, але ще більш нагальною проблемою є збереження поставок зброї Україні. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною з часами Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка швидше доставить снаряди до гармат, каже генерал.

На запитання, як виглядатиме перемога, Сирський повторює максималістську заяву президента Володимира Зеленського.

"Ми переможемо, коли ворог буде знищений, а ми стоятимемо на своїх кордонах", - каже він. І його твереза оцінка поточної скрутної ситуації свідчить про те, що він не впевнений, що це станеться найближчим часом.

У найближчому майбутньому, за його словами, Україна демонструватиме "активну оборону". Але деталей генерал не розкриває. І закликає не недооцінювати росіян.

"Скажу тільки, що ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту, - резюмує він. - Росіяни не ідіоти. Вони не слабкі. Той, хто [їх] недооцінює, приречений на поразку".

Андрій Єрмак: "Мир - це не просто відсутність боїв"

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму інтерв'ю зосередився на умовах, які необхідно виконати до того, як стануть можливими переговори України з Росією.

За його словами, переконання деяких західних політиків у тому, що для миру в Україні треба в першу чергу сісти за стіл переговорів, є фундаментальною помилкою.

"Мир - це не просто відсутність боїв. Закликати обидві сторони до розмови до того, як Росія визнає саме право України на існування як суверенної держави, смішно, - вважає Єрмак. - Поки західні країни не створять ефективні механізми, щоб стримувати російських агресорів, покарати їх і змусити їх виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, будь-які переговори дозволять Росії використовувати дипломатію як зброю, щоб зробити перерву для підготовки до наступного акту агресії".

Натомість голова ОП звертає увагу на дорожню карту припинення війни, яку виклав у своїй промові під час саміту G7 президент Зеленський. Вона складається з 10 пунктів, і лише останній 10-й пункт - це власне мирні переговори.

До цього треба виконати низку інших умов, а саме:

Гарантувати безпеку України у кількох сферах - ядерній, продовольчій, енергетичній та екологічній . Для цього необхідно розробити ефективні механізми запобігання використання ядерної зброї та обмежити можливості РФ використовувати енергоносії як геополітичну зброю і поповнювати за рахунок їхнього продажу військовий бюджет. Також необхідно забезпечити продовження і розширення експорту харчів з України, а також оцінити та компенсувати шкоду, яку війна завдала екосистемі та довкіллю в Україні.

. Для цього необхідно розробити ефективні механізми запобігання використання ядерної зброї та обмежити можливості РФ використовувати енергоносії як геополітичну зброю і поповнювати за рахунок їхнього продажу військовий бюджет. Також необхідно забезпечити продовження і розширення експорту харчів з України, а також оцінити та компенсувати шкоду, яку війна завдала екосистемі та довкіллю в Україні. Вивести російські війська з усіх міжнародно визнаних українських територій і повністю припинити бойові дії . Щоб досягти цього, Україні потрібна постійна військова та технічна допомога для забезпечення переваги на полі бою та безпеки цивільної інфраструктури. Цьому значною мірою сприяло б створення повітряного щита над Україною і допомога держав-гарантів у створенні сучасної багаторівневої системи протиракетної оборони.

. Щоб досягти цього, Україні потрібна постійна військова та технічна допомога для забезпечення переваги на полі бою та безпеки цивільної інфраструктури. Цьому значною мірою сприяло б створення повітряного щита над Україною і допомога держав-гарантів у створенні сучасної багаторівневої системи протиракетної оборони. Попередити можливі ескалації в майбутньому . Для цього необхідні ефективні та юридично закріплені гарантії безпеки для України від західних партнерів, щоб підвищити її обороноздатність, поки країна не зможе приєднатися до НАТО.

. Для цього необхідні ефективні та юридично закріплені гарантії безпеки для України від західних партнерів, щоб підвищити її обороноздатність, поки країна не зможе приєднатися до НАТО. Звільнити полонених і повернути депортованих. За словами Єрмака, майже 3 мільйони громадян України, зокрема понад 12 тисяч дітей, були примусово депортовані на підконтрольні російському уряду території. Усім їм мають дозволити вільно повернутися додому. Ще тисячі перебувають у полоні. Україна готова здійснити обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

За словами Єрмака, майже 3 мільйони громадян України, зокрема понад 12 тисяч дітей, були примусово депортовані на підконтрольні російському уряду території. Усім їм мають дозволити вільно повернутися додому. Ще тисячі перебувають у полоні. Україна готова здійснити обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Забезпечити правосуддя. Для цього необхідно засудити винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а також змусити Росію відшкодувати збитки, завдані російською агресією.

"Коли всі ці умови будуть виконані, можна буде розглядати підписання багатостороннього документа про закінчення війни", - резюмує Єрмак.

Валерій Залужний: "Я не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ"

Автор фото, President.gov.ua

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про те, що Росія хоче паузу у боях, щоби зібрати ресурси для нового наступу у лютому-березні.

За його словами, перш за все, Україні потрібно утримати лінію оборони і не втратити позиції, а по-друге, підготуватися до наступного активного етапу війни.

"Важливе для нас стратегічне завдання - створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - наприкінці січня. Вона може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку", - сказав Залужний.

За словами головнокомандувача, третє важливе завдання для України, разом із утриманням позицій і накопиченням ресурсів, - це протиповітряна оборона.

"На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі", - сказав він, маючи на увазі виснажену російськими ракетними ударами енергетичну систему України.

На питання видання, чи буде в Україні друга хвиля мобілізації, Валерій Залужний відповів, що вона і так відбувається, й що в ЗСУ на даний момент достатньо людей.

Головнокомандувач наголосив, що Україні потрібна зброя і боєприпаси: танки, бронетранспортери, БМП.

Він також зазначив, що російські війська відійшли на відстань, яку реактивні системи HIMARS не можуть досягти, а більш далекобійної зброї в Україні наразі немає.

Також Валерій Залужний розповів про можливість звільнити Крим.

"Для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Цього було б достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над сухопутним коридором [з Кримом], який ми можемо обстрілювати тими ж HIMARS".

Згадав він і про оголошену Путіним мобілізацію. На думку головнокомандувача, попри повідомлення про те, що росіяни не хочуть воювати, мобілізація була ефективною.

"Вони будуть [воювати]. Їм цар наказує воювати, і вони будуть воювати. За нашими оцінками, у них є резерв 1,2-1,5 млн осіб... Росіяни готують близько 200 тис. нових військових. Я не сумніваюся, що вони можуть здійснити нову спробу наступу на Київ", - сказав Залужний.