Залужний: "Я не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ"

7 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Росія хоче паузу у боях, щоби зібрати ресурси для нового наступу у лютому-березні. Він може початися у напрямку Києва, з Білорусі або навіть з півдня.

Про це в інтерв'ю The Economist розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про наступ на Київ

За його словами, станом на сьогодні ситуація на Донбасі непроста, але вона "патова" для російської армії.

"Вони шукають можливості зупинити [бої] і отримати паузу будь-якими способами: обстрілюючи мирних жителів, залишаючи наших дружин і дітей замерзати на смерть. Їм це потрібно для однієї простої мети: їм потрібен час, щоб зібрати ресурси та створити новий потенціал".

Водночас Росія намагається не дати українським силам перегрупуватися, ведучи більш чи менш інтенсивні бої на всій лінії фронту, пояснив головнокомандувач, й це виснажує збройні сили України.

За його словами, перш за все, Україні потрібно утримати лінію оборони і не втратити позиції, а по-друге, підготуватися до наступного активного етапу війни, який може бути у лютому.

"Важливе для нас стратегічне завдання — створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня. Вона може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку", - сказав Залужний.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

За словами головнокомандувача, третє важливе завдання для України, разом із утриманням позицій і накопиченням ресурсів, - це протиповітряна оборона.

"На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі", - сказав він, маючи на увазі виснажену російськими ракетними ударами енергетичну систему України.

Слід зауважити, що про підготовку нового наступу росіян заявили також міністерство закордонних справ і міністерство оборони України.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба 13 грудня заявив, що він може відбутися у січні чи лютому. "Вони (росіяни) точно все ще зберігають надію, що їм вдасться прорвати наші лінії і просунутися глибше в Україну", - цитує дипломата CNN.

Цю ж інформацію підтвердив в інтерв'ю The Guardian голова міноборони Олексій Резніков 15 грудня. Саме для нового наступу, каже він, РФ готує 150 тисяч мобілізованих.

"На підготовку (мобілізованих) витрачаються мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план", - заявив Резніков.

Автор фото, President.gov.ua

Про зброю

На питання видання, чи буде в Україні нова хвиля мобілізації, Валерій Залужний відповів, що вона і так відбувається, й що в ЗСУ поки що достатньо людей.

Головнокомандувач наголосив, що Україні потрібна зброя і боєприпаси: танки, бронетранспортери, БМП.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", - сказав Залужний.

Він зазначив, що російські війська відійшли на відстань, яку реактивні системи HIMARS не можуть досягти, а більш далекобійної зброї в Україні наразі немає.

Щодо ракетних атак Росії він пояснив, що росіяни виходять із коефіцієнта ефективності роботи української ППО на рівні 0,76. Тобто вони запускають 100 ракет із розрахунку, що 24 досягнуть цілі.

Про Крим

В інтерв'ю The Economist Валерій Залужний також розповів про можливість звільнити Крим.

"Для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Цього було б достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над сухопутним коридором [з Кримом], який ми можемо обстрілювати тими ж HIMARS".

Про російську мобілізацію

На думку головнокомандувача, попри повідомлення про те, що росіяни не хочуть воювати, російська мобілізація була ефективною.

"Вони будуть [воювати]. Їм цар наказує воювати, і вони будуть воювати. За нашими оцінками, у них є резерв 1,2-1,5 млн осіб... Росіяни готують близько 200 тис. нових військових. Я не сумніваюся, що вони можуть здійснити нову спробу наступу на Київ", - сказав Залужний.