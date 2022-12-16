"Мій брат кричав, а батько говорив неправду". Принц Гаррі про Сандрінгемський саміт

1 година тому

Автор фото, PA Media

На платформі Netflix вийшли останні три серії документального фільму "Гаррі й Меган", у яких син короля Чарльза III та його дружина розповідають про своє життя та причини відмови від обов'язків британської королівської родини.

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У перших трьох серіях, що вийшли минулого тижня, пара розповіла історію свого знайомства. За висновками преси, жодних сенсацій чи одкровень там не було.

Однак у завершальній частині серіалу, де детальніше розповідають про розрив Гаррі й Меган зі своїми родичами, є більше скандальних епізодів.

Зокрема, у п'ятій серії Гаррі вперше розповів про подробиці так званого Сандрінгемського саміту, тобто зустрічі членів королівської родини у Сандрінгемському палаці в січні 2020 року, яка відбулася після того, як Гаррі й Меган оголосили про відмову від своїх офіційних обов'язків.

До цього в пресі з'являлися свідчення серйозних розладів у королівській родині.

У "саміті" брали участь принц Гаррі з дружиною, принц Вільям, їхній батько принц Чарльз та Єлизавета II (на той час вони мали такі королівські титули).

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Гаррі розповів, що цю "термінову зустріч" організувала Єлизавета II для "обговорення нової ролі герцога й герцогині Сассекських" (офіційні титули Гаррі й Меган).

Про події у Сандрінгемі Гаррі говорить так: "Було жахливо, коли мій брат кричав на мене на весь голос, а батько говорив речі, які просто не відповідали дійсності. А моя бабуся при цьому спокійно сиділа і за цим спостерігала".

Гаррі також заявив, що пресслужба Букінгемського палацу випускала від його імені заяви, з якими він не погоджувався. За його словами, у день зустрічі у Сандрінгемському палаці у пресі з'явилася публікація про причини їхньої відмови від королівських обов'язків. Однією з таких причин, як написали журналісти, було те, що "нас змусило піти цькування з боку Вільяма".

"Щойно я сів в автівку після зустрічі (у Сандрінгемі), мені повідомили, що від мого імені - і від імені мого брата - випустять спільну заяву зі спростуванням того, що він нас зацькував і вигнав із сім'ї, - сказав Гаррі журналістам. - Я просто не міг у це повірити. Зі мною ніхто про це не говорив. Ніхто не питав мого дозволу на те, щоб оприлюднити таку заяву".

Після цього Гаррі каже вкрай критичну фразу про взаємини преси і королівської сім'ї: "Лише за чотири години вони зважилися на брехню, щоб захистити мого брата, але при цьому впродовж трьох років ніколи не розповідали правду, щоб захистити нас".

"Чужорідний організм"

В останніх серіях документального фільму дружина Гаррі Меган також розповідає, що від самого початку почувалася чужою у королівській родині.

Автор фото, Netflix

Вона згадує такі слова свого приватного секретаря: "Це як зграя риб, де все йде чудово, а потім з'являється якийсь чужорідний організм, і всі довкола не розуміють, що взагалі відбувається. Що він тут робить? Він виглядає не так, як ми, не так рухається. Він нам не подобається. Нехай він піде".

При цьому приватний секретар запевняла її, що такі проблеми з часом залишаться в минулому: "Як вона пояснила, вони скоро зрозуміють, що стануть міцнішими, швидшими, просто кращими, якщо цей організм приєднається до них. Спочатку їм буде важко пристосуватись до цієї нової істоти, але потім все буде чудово. І я дуже сподівалася, що так і буде".

Серіал, що не виправдав очікувань?

Букінгемський палац поки що не відреагував на серіал Netflix, і жодних офіційних заяв щодо останніх серій ще не було.

Попри широку рекламу й очікування, перші три серії досить неоднозначно оцінили критики по обидва боки Атлантики. Вже у трейлері до серіалу британські ЗМІ знайшли кілька моментів, які вважають грубими порушеннями журналістських стандартів та прикладами невиправданої маніпуляції зображеннями.

У міру виходу перших трьох епізодів глядацька аудиторія неухильно падала: першу серію подивились 2,4 млн глядачів, другу - 1,5 млн і третю - 800 тисяч. Можливо, скандальні заяви Гаррі й Меган в останніх серіях підвищать ці цифри.