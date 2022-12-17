Patriot: чому американські системи ППО радують Київ і тривожать Москву

Кріс Партрідж

Аналітик BBC з питань зброї

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американська система Patriot використовувалася в спільній тренувальній місії з Ізраїлем у 2018 році

Останні кілька тижнів ширяться чутки про те, що Україна отримає передові американські оборонні ракетні системи Patriot, щоб успішніше протистояти російським ракетним і безпілотним атакам.

Від початку війни в лютому Україна отримала багато західних засобів протиповітряної оборони - від переносних ракет "Стінгер" до вдосконалених ракет "земля-повітря" з тепловим наведенням. Усі вони забезпечують комплексний рівень захисту від різних загроз.

"Патріоти" - ще одним кроком на шляху протистояння Москві. Ці ЗРК не є чарівною паличкою, але вони надзвичайно потужні, ефективні та дуже дорогі. Одна ракета Patriot коштує приблизно 3 мільйони доларів - це втричі більше, ніж вартість ракети для NASAMS.

"Патріоти" використовували проти іракських ракет "Скад" російського виробництва під час першої війни в Перській затоці і відтоді їх постійно вдосконалювала компанія Raytheon Technologies. Вони поставляються в батареях, які включають командний центр, радіолокаційну станцію для виявлення вхідних загроз і пускові установки.

Їхня дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети, що використовується. Їх називають системами "точкової оборони": зазвичай вони призначені для захисту певних територій, таких як міста чи важливі інфраструктурні об'єкти.

Військові США чи інших країн НАТО не можуть керувати цими системами в Україні, тому, як і у випадку з іншою західною зброєю, українські збройні сили мають навчитися їх використовувати - і це навчання має відбуватися за межами України. Якщо розгортання систем відбудеться незабаром, таке навчання, швидше за все, вже триває.

Офіційно США не підтвердили передачу "Патріотів" Україні - але, що у цьому випадку важливо, і не спростували.

"Я не хочу робити сьогодні жодних заяв щодо будь-яких нових пакетів допомоги у сфері безпеки. Як завжди, ми й надалі залишатимемося відданими наданню Україні ключових можливостей, необхідних для захисту своєї країни", - сказав речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

У четвер Москва назвала "провокацією" будь-які плани щодо розміщення "Патріотів" і подальшого розширення військової участі США у війні в Україні. Росія зазначила, що такі ракети стануть "законними цілями" для її ракетних ударів.

Важко сказати, який загальний ефект матимуть системи Patriot. Вони, безумовно, забезпечать додатковий рівень захисту, але їхній розмір і вартість передбачають, що Україна навряд чи отримає їх багато.

Зрозуміло лише те, що застарілі українські зенітно-ракетні системи "земля-повітря" поступово замінюють сучасними західними ЗРК - і це радує Київ і тривожить Москву.

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Павло Аксьонов

Військовий кореспондент ВВС

Однією з головних переваг ЗРК Patriot, крім дальності, є його здатність боротьби з балістичними ракетами.

Українська ППО зараз не має засобів для боротьби з тими ракетами, які використовує Росія. На відміну від крилатої ракети, яка летить до мети як літак, балістична злітає високо вгору і потім падає на ціль, набираючи велику швидкість. Збити її дуже складно.

Як кажуть українські військові та експерти, захистити від російських "Іскандерів" не можуть навіть нові західні системи IRIS-T та NASAMS.

Останнім часом Росія не так часто використовує ці засоби, як на початку конфлікту, але, судячи з інформації, яка з'явилася в міжнародній пресі наприкінці листопада, Москва намагається закупити балістичні ракети у Тегерана, причому може йтися про сотні ракет.

Якщо ця зброя з'явиться у російської армії, то вона зможе з новою силою і набагато ефективніше завдавати ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури.

Міжнародна спільнота вже намагається чинити тиск на Іран - така військово-технічна співпраця може посилити не лише Москву, а й Тегеран, що також турбує багато країн.

Однак поки дипломатія не допомогла, українська ППО шукає засоби для боротьби з новою загрозою.

ЗРК Patriot - один з них, але тут важлива не тільки якість, а й кількість, про яку поки що нічого невідомо.