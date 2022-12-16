Великий наступ Росії на Донбасі. Як це може бути і до чого призвести

Ілля Абішев

ВВС

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Запеклі бої за Бахмут ідуть від початку серпня

Російська армія може перегрупуватися та розпочати новий наступ на заході Донецької області, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW). Який потенціал вона має, які ризики та можливості для неї зараз виникають? Що відбувається на полі бою? І що планує Україна?

Російські бойові підрозділи, що звільнилися в результаті відходу з правого берега на Херсонщині, передислоковані в різні райони Донбасу та посилені мобілізованими резервістами.

Ймовірно, російські війська сподіваються розпочати наступ у західній частині Донецької області, щоб розвинути локальний успіх, якого вони досягли у листопаді в районі Вугледара та Павлівки, пише Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією його експертів, російські війська перекидають до лінії фронту важку техніку із тилових районів Луганської області.

З настанням холодів російська армія помітно активізувалася на всій лінії фронту у Луганській та Донецькій областях України. Продовжується російський наступ у районі Бахмута - атаки на місто йдуть як безпосередньо зі сходу, так і в обхід з півдня (в районі Опитного та Курдюмівки) та з півночі (під Соледаром).

Ідуть бої за Авдіївку та Мар'їнку - підконтрольні Україні населені пункти на північ та захід від Донецька. Триває тиск біля Новомихайлівки на південний захід від обласного центру. Російські частини намагаються завдавати контрударів і в Луганській області - в районі Сватового та Кремінної.

"Вони лізуть і лізуть, групами по 30 людей, намагаються видавити наших. Кількість загиблих людей їх не хвилює. Поклали одних - випускають інших, і йдуть, і йдуть і йдуть, причому намагаються обминати нас з усіх боків. Лізуть, як зомбі, ніщо їх не зупиняє", - розповідає боєць ЗСУ під Бахмутом.

Під Бахмутом "ідуть кровопролитні бої", підтверджує власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин: "Противник чинить опір такого рівня, якого, можливо, ще не було в історії останнього сторіччя".

На запитання кореспондента порталу Pravda.Ru, чи може він підтвердити чутки про взяття населеного пункту Опитне під Бахмутом, про що вже багато разів повідомляли російські ЗМІ, Пригожин відповів: "Не кажи "гоп", поки не перескочиш. У штурмових загонів ПВК "Вагнер" є правило - взяв населений пункт, нікому про це не говори день-два. Витримай усі контратаки противника і тільки після цього повідомляй про взяття і став російський прапор".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бахмут залишається під контролем української армії, але місто сильно зруйноване, і його продовжують руйнувати

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Спроби російських частин наступати на Донеччині і контратакувати на Луганщині тривають уже приблизно місяць. Певний поступ углиб української території є, але його можна побачити лише на картах великого масштабу.

Попри наявний потенціал для нових наступальних операцій, боєздатність російських військ залишається невисокою і малоймовірно, що їм вдасться захопити стратегічно важливу територію найближчими місяцями, вважають експерти ISW.

"Путінських генералів лаяли за те, що вони пояснювали необхідність поступатися територією збереженням своєї армії. Тепер вони матимуть набагато складнішу розмову", - заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін, виступаючи в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI).

"Дозвольте мені сказати Путіну те, про що, можливо, бояться сказати йому його генерали та міністри: Росія стикається з гострою нестачею артилерійських боєприпасів. Це означає, що її здатність проводити успішні наступальні наземні операції швидко знижується", - сказав Радакін.

"У цьому немає ніякої загадки. Путін планував 30-денну війну, але російські знаряддя стріляють вже майже 300 днів. Комора порожня. Морально, концептуально і фізично сили Путіна закінчуються", - вважає він.

У чому сенс атак без явного успіху?

Нинішні наступальні дії російської армії можна пояснити небажанням поступатися стратегічною ініціативою, щоб не опинитися, як це було восени, у ситуації, коли її кроки були вимушеними.

Очевидно й те, що Росії - після важких невдач на фронтах - потрібно виграти час і зібратися з силами.

Так поводиться боксер на рингу, що встояв на ногах після нищівного аперкоту. Він демонструє здатність "тримати удар" - кидається в атаку, намагаючись показати супернику, що нічого страшного з ним не трапилося, він сповнений енергії, дуже злий і нічого не боїться.

"Вони [росіяни] роблять все можливе, щоб не дати нам перегрупуватися і самим завдати удару, - розповів в інтерв'ю журналу Economist командувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. - Вони стримують наші війська і не дають перегрупуватися. І той факт, що вони продовжують завзято битися, звичайно, дуже поганий. Але це не розв'язання стратегічної проблеми. Це просто виснажує Збройні сили України".

Залужний вважає ситуацію на Донбасі стратегічно безвиграшною для російської армії, але він не має сумнівів, що та не відмовилася від планів захоплення українських територій, включно з Києвом, і готує нові ресурси.

"Вони 100% готуються. Готують боєприпаси. Не найкращої якості, але все ж таки. Це будуть не ті ресурси, які у них були б у разі припинення вогню на два роки. Все буде не так. Вони будуть паршиві, і їхній бойовий потенціал буде дуже, дуже низьким, - каже Залужний. - Навіть якщо він [Путін] набере ще мільйон людей, щоб закидати тілами, як Жуков, це все одно не дасть бажаного результату".

"Тому наша наступна проблема - це насамперед утримати нашу лінію і не втрачати більше територій. Це ключове. Тому що звільняти території у 10-15 разів важче, ніж їх утримувати", - сказав генерал.

Наступ на Донбасі: плюси та мінуси для російської армії

Плюси

На відміну від північних та південних областей України, де російська армія зазнала поразок, обстановка на Донбасі для неї відносно сприятлива щодо логістики.

Захопити територію та взяти її під контроль - не одне й те саме. Окупаційні війська на півдні та півночі відчули це відразу ж, зіткнувшись із ворожим оточенням і усвідомивши, наскільки розтягнуті та вразливі лінії комунікацій.

Нездатність повноцінно забезпечувати постачання херсонського угруповання спочатку стала причиною відмови російського генштабу від наступу на Миколаїв та Кривий Ріг, а потім і відходу за Дніпро. Аналогічна ситуація раніше виникла в Київській та Чернігівській областях, а в Харківській ледь не обернулася військовою катастрофою для РФ.

На Донбасі ще до російського вторгнення 24 лютого існувала суцільна лінія фронту з добре укріпленою обороною та налагодженими шляхами постачання по території лояльних до Москви так званих "народних республік".

Схоже, що російській армії вдалося принаймні частково вирішити питання з постачанням боєприпасів на передову на Донбасі. Проблема виникла з появою у ЗСУ американських ракетних установок HIMARS, які розгромили близькі до лінії фронту російські склади арттехозброєння і змусили російське командування перемістити їх глибоко в тил.

Наразі очевидці повідомляють, що на окремих ділянках фронту російська артилерія знову веде досить інтенсивний вогонь, майже як улітку.

Інша сприятлива для Росії обставина наступу на Донбасі - наявність хоч якоїсь мотивації. Кожен військовий хоче знати, коли або після досягнення яких цілей закінчаться бойові дії. У разі, коли вище російське керівництво не може чи хоче визначити завдання так званої "спеціальної військової операції", кожен командувач може трактувати їх по-своєму, мотивуючи підлеглих на досягнення результату.

Наприклад - візьмемо Бахмут, і все. Або візьмемо Бахмут, а там уже й до Краматорська шапкою кинути, вийдемо на межі Донецької області - і все. Бійцям хочеться у це вірити. Принаймні Путін щось говорив про "звільнення" територій "ЛДНР".

Мінуси

У військових операціях, в яких залучені великі маси піхоти, за інших рівних умов сторона, що наступає, перебуває у гірших умовах, ніж та, яка обороняється. Вона зазнає незрівнянно більших втрат при штурмі ворожих позицій.

Втрати сторін вирівнюються, якщо тим, хто наступає, вдається досягти оперативного успіху та розвинути його - наприклад, оточити, відрізати противника, змусити його до панічної втечі або до здачі. Якщо ж успіху чи його розвитку немає, то співвідношення вбитих-поранених-полонених між силами оборони та атаки майже ніколи не буває на користь останніх. Воно може становити 1:5, 1:10 і більше - хоч би як намагалися пропагандисти переконати у протилежному.

У зимових умовах питання стоїть іще гостріше - у разі поранення та знерухомлення на полі бою шанси на виживання різко падають. Насамперед це стосується тих, хто атакує.

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Відсутність фактора раптовості - безумовний мінус будь-якої військової операції. Противник готовий зустріти у всеозброєнні.

Інтенсифікації бойових дій на Донбасі сприяло вивільнення частини російських підрозділів з-під Херсона, які могли перекинути навіть на донецько-луганський напрямок.

Але не менші за чисельністю сили вивільнились і у ЗСУ. Де вони зараз - інформації у відкритих джерелах немає. Отже, можуть з'явитися в будь-якому місці.

Є ще один чинник, на який вказують як західні, так і російські експерти - невисока чутливість російського суспільства до військових втрат. Для російського командування це, можливо, добрий знак - з нього спитають передусім через відсутність результату, а не за загибель особового складу. Для тих, кого посилають в атаку на українські гармати та кулемети, - навпаки.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть воювати. Будуть. Якщо цар каже їм воювати - вони будуть воювати", - каже командувач ЗСУ Валерій Залужний.