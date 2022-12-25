"Я краще звільнюся, ніж повернусь працювати в офіс"

Ієн Роуз

Бізнес-кореспондент, BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ілон Маск не вірить у роботу з дому

У червні Ілон Маск сказав своїм співробітникам у компанії Tesla, що хоче, щоб вони повернулися в офіс.

Ті, хто не повернуться, повинні "вдавати, що працюють в іншому місці", написав він у твіттері.

Маск - не єдиний бос, який каже своїм працівникам повернутися на робочі місця. Водночас деякі вирішили радше звільнитися з роботи, ніж повернутися до п'ятиденного робочого тижня в офісі.

Платформа онлайн-рекрутингу LinkedIn виявила, що третина компаній у Великій Британії планує скоротити гнучку роботу найближчими місяцями.

Але майже дві третини працівників кажуть, що вони продуктивніші, коли працюють віддалено або в гібридному режимі.

Дослідження також показують, що у цьому питанні існує розрив між тими, хто керує компаніями, і тими, хто працює на них.

Microsoft опитала понад 20 000 працівників в 11 країнах - і виявила, що 85% керівників кажуть, що перехід до гібридної роботи зменшив їхню упевненість у продуктивності співробітників. Водночас 73% працівників кажуть, що для повернення до офісу їм потрібна краща причина, ніж просто очікування керівництва.

Автор фото, Christian Hänsel Підпис до фото, Крістіан Гензель каже, що роботодавець його не цінував

Крістіан Гензель - один із тих, хто вирішив звільнитися замість того, щоб повернутися в офіс. Він працює менеджером з пошукової оптимізації у місті Лемго в Німеччині.

"Я не відчував, що мене цінують як члена команди. Я не відчував, що мене цінують як співробітника, і я, звичайно, не відчував, що про мене піклуються", - говорить він про вимоги своїх босів повернутися в офіс.

Крістіану знадобилося всього кілька днів, щоб знайти іншу роботу та написати заяву про звільнення, і він каже, що багато його колег наслідували його приклад.

"Ви повинні відстоювати свою позицію, ви повинні говорити про це, але ви також повинні прорахувати переваги та недоліки віддаленої роботи та роботи в офісі. І ви повинні з'ясувати, що підходить саме вам", - каже він.

Поворотний момент для повернення в офіс відбувається в період кризи ринку праці.

Автор фото, Chantelle Brown Підпис до фото, Рекрутерка Шантель Браун каже, що компанії, які хочуть, щоб співробітники працювали п'ять днів на тиждень в офісі, ризикують втратити таланти

Шантель Браун працює в британській кадровій компанії Latte.

"Ми завжди радимо клієнтам не ставити у вакансіях вимогу, щоб люди приходили в офіс п'ять днів на тиждень", - каже вона.

"У нас був клієнт, який хотів чотири дні, і нам довелося радитися з ним, щоб переконати, що він має запропонувати щось інше, оскільки він програє тим роботодавцям, які натомість просять два-три дні в офісі", - додає рекрутерка.

Автор фото, Coursera Підпис до фото, Джефф Маггіонкальда з Coursera каже, що пандемія змінила його погляди на роботу з дому

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"Це просто кращий спосіб вести бізнес", - каже Джефф Маггіонкальда, виконавчий директор американської платформи онлайн-навчання Coursera, понад 1000 співробітників якої працюють "передусім віддалено", тобто вони обирають, чи працювати вони в офісі чи вдома.

"До пандемії я був старомодним генеральним директором, - каже він. - Я був людиною "ходжу на роботу щодня", і ми дозволяли деяким людям працювати вдома по середах, і, чесно кажучи, я зневажав цю політику. Я думав, знаєте, якщо ви не приходите, ви не виконуєте роботу".

Але під час пандемії він був вражений, коли побачив, що можна і виконувати роботу, і зберігати гнучкість - але для цього потрібен новий спосіб управління.

"Все починається з прийому на роботу", - каже він. Зокрема, тепер він особисто вітає нових співробітників компанії та розповідає їм про бізнес, щоб, незалежно від того, чи працюють вони вдома чи в офісі, "мета компанії узгоджувалася з метою їхнього життя".

За його словами, компанія зараз більше зосереджується на результатах, ніж на діяльності.

"Менеджер стежить за тим, чи досягаються результати, а не за тим, чи хтось ходить в офіс - це ключова зміна, яку мають зробити менеджери", - каже Маггіонкальда.

Він додає, що пропозиція більш гнучкої роботи дозволила Coursera залучити більше жінок на керівні посади та посади в технологічному відділі.

Підпис до фото, Чому б не довірити людям працювати вдома "і подивитися, що станеться в рамках великого експерименту?" - каже Грейс Лордан

Технології - не єдиний сектор, де жінки частіше обирають компанію, яка дозволяє їм працювати віддалено.

Грейс Лордан з Лондонської школи економіки поспілкувалася зі 100 працівниками фінансового сектора та виявила, що працювати віддалено протягом значної частини свого тижня набагато частіше хочуть жінки.

"Очевидно, що жінки досі виконують більшу частину домашніх обов'язків і обов'язків з догляду, - каже вона. - Вони завжди цінували автономну роботу набагато більше, ніж чоловіки".

Вона каже, що більше цінують віддалену роботу люди з інвалідністю, а також представники етнічних меншин.

Загалом, каже вона, як роботодавці, так і працівники мають дослухатися одне до одного та йти на компроміс.

"У нас у Великій Британії продуктивність на рекордно низькому рівні. Є люди, які кажуть: "Ми більш продуктивні у дистанційному режимі". Чому б не довіритися їм і не подивитися, що станеться в рамках великого експерименту?"

Поколіннями люди йшли в офіс, навіть не замислюючись, чи це потрібно. Пандемія призвела до необхідності швидкого переходу до іншого способу роботи.

У галузях, де конкуренція за залучення працівників є більшою, ніж будь-коли, роботодавці виявляють, що пропонувати віддалену роботу є економічно ефективним способом покращити свою пропозицію.

Але якщо, як багато хто прогнозує, ми вступаємо у тривалу рецесію і конкуренція за таланти слабшає, компаніям може бути легше вимагати повернення в офіс.