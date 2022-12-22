Чи навчився світ протидіяти енергетичній зброї Кремля

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Той, хто купує російські енергоносії, фінансує війну Росії проти України. Без цих енергоносіїв на світовому ринку ціни зростають. Чи вдалося Заходу вирішити цю дилему?

Поки в Кремлі готують "жорстку відповідь" на обмеження цін на російську нафту, підрахунки аналітиків вже свідчать, що у Москві знову помилилися в оцінці ситуації.

Прогнози, згідно з якими запроваджене 5 грудня ембарго ЄС і "стелі" цін G7 на нафту з Росії призведуть до значного зростання нафтових котувань, не виправдалися.

А Євросоюз тим часом ухвалив ще і нове обмеження - для цін на російський газ.

Після того, як ЄС заборонив імпорт російської танкерної нафти та разом із G7 запровадив обмеження цін (не більше 60 доларів за барель), Кремль пригрозив жорсткою відповіддю.

Президент Путін назвав цінову стелю дурницею і заявив, що Росія зменшить видобуток (хоча він і без того почав падати відтоді, як на початку літа цього року ЄС оголосили про плани відмовитися від морської нафти з Росії), а також не продаватиме енергоносії країнам, які запроваджують обмеження (хоча самі ці країни вже відмовилися від російських енергоносіїв).

Російський президент запевнив, що цінова "стеля" на нафту ніяк не вплине на російський бюджет, левова частка якого до нападу на Україну фінансувалася за рахунок доходів від експорту нафти і газу.

"Не турбуйтеся про бюджет", - заявив Володимир Путін, а його речник Дмитро Пєсков також зазначив, що запроваджена ЄС "стеля" цін на російську нафту "не позначиться на фінансуванні та ході спеціальної військової операції".

19 грудня він сказав, що відповідь Кремля майже готова.

До кінця цього року Росія може ухвалити закон, який заборонятиме російським компаніям продавати нафту країнам, що увійшли до угоди про обмеження цін.

"Дурниця" чи поворотний момент?

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На Заході також є поважні аналітики, які вважають, що нафтові санкції у тому вигляді, як вони були запроваджені, не підірвуть здатність Росії чинити агресію проти України. Зокрема, про це у виданні Foreign Policy пише Річард Моргнінгстар, відомий дипломат, колишній посланець США з енергетичних питань та голова Глобального енергетичного центру в Atlantic Council.

"Той, хто думає, що це (запровадження обмежень цін) стане потужним ударом по російських нафтових доходах і здатності Кремля фінансувати геноцидну війну на підкорення України, буде розчарований", - йдеться у статті.

Але так буде лише доти, доки стеля не буде значно нижчою, вважає дипломат, не ставлячи під сумнів сам механізм.

Різну оцінку запровадженню механізму "прайс-кеп" на російську нафту дають і західні ЗМІ.

Заголовки в європейських та американських виданнях різняться від "Енергетична зброя Путіна втрачає міць" до "Обмеження цін на нафту не стане поворотним моментом".

Але, як пояснює експерт Foreign Policy Research Institute Максиміліан Гесс, часто некоректність оцінок санкцій пов'язана із хибними уявленнями про те, що є їхньою метою.

У випадку зі "стелею" цін на нафту йдеться не про те, аби взагалі усунути російську нафту з ринку, а про те, щоб зберегти її постачання до країн, що розвиваються, проте позбавити Кремль грошей на війну. І убезпечити ринок від різких коливань.

І перші цифри, що надходять з ринку після запровадження останніх санкцій, свідчать, що в цьому плані механізм працює.

Тоді як значні обсяги російської нафти пішли зі світового ринку, ціни не зросли. Найпопулярніший російський бренд Urals коштує 50-55 доларів за барель - менше цінової "стелі" G7 і на 30 доларів менше, ніж найпопулярніший західний бренд - Brent.

При зменшенні цін скоротилися і обсяги. За перший повний робочий тиждень від запровадження європейського ембарго на морські поставки російської нафти та цінової "стелі" від G7 російський нафтовий експорт обвалився, підрахували експерти Bloomberg.

Так, визнають вони, частково радикальне зменшення поставок можна списати на ремонт у Приморську - ключовому балтійському порті для перевалки нафти. Він вже завершився, тож поточний тиждень може дати трохи інші цифри. І так, тижневі рухи морських вантажів багато в чому залежать і від погоди, і від заздалегідь складених графіків.

Але не помітити брак охочих перевозити російську нафту до Азії просто неможливо.

Якщо узагальнити, то впродовж першого повного тижня після набуття чинності подвійних нафтових санкцій, загальні обсяги нафти, що постачаються з Росії, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, - до 1,6 мільйона. Менш мінливий середній показник за чотири тижні також впав, встановивши новий мінімум за рік.

Також звертають увагу й на зменшення експорту російської нафти через Тихий океан. У порту Козьміно, що в Приморському краї Росії, куди нафта з Сибіру йде трубопроводом, за тиждень до 16 грудня завантажилися лише два танкери, тоді як у середньому у три попередні місяці ця кількість була вісім на тиждень.

У Bloomberg також звернули увагу, що принаймні два власники великих танкерів відкликали свої кораблі від маршруту, оскільки нафта продавалася за цінами, вищими за ліміт у 60 доларів за барель, встановлений G7, а перевезення вантажів, куплених понад обмеження, позбавило б судна міжнародно визнаної страховки.

Китай, Індія та Туреччина залишилися єдиними великими покупцями російської нафти.

Але обсяги експорту туди разом із вантажем танкерів із поки що невідомим пунктом призначення за чотири тижні до 16 грудня зменшилися до 2,5 млн барелів на день. Туреччина тепер - єдиний імпортер російської нафти у Середземному морі, а поставки туди за чотири тижні до 16 грудня були вдвічі менші, ніж на початку листопада.

"Маленька велика перемога" чи ілюзія?

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Подібна до нафти ситуація з газом. Після довгих дискусій (як і випадку з нафтою) країни ЄС домовилися про обмеження цін на газ на рівні 180 євро за мегават-годину (МВт*год).

Цей інструмент запрацює з 1 лютого 2023 року, а цінові обмеження, розраховані на рік із варіантом продовження, стануть можливими з 15 лютого. Його застосують, якщо ціни у контрактах, що укладаються на хабі Title Transfer Facility (TTF) у Нідерландах, перевищать 180 євро за МВт*год впродовж трьох днів поспіль.

Зараз ця стеля є на 35 євро вищою, ніж світові ціни на скраплений газ. Але це значно нижче за рівень у 275 євро за МВт*год, запропонований на початку переговорів.

Проте тут треба враховувати, що відбувалося це влітку, коли на європейських газових хабах ціни сягали 345 євро за МВт*год.

Тоді європейські лідери заявляли, що на подолання газової залежності від Росії, найбільшого експортера, піде не менше кількох років. Переважно для того, щоб з'явилися альтернативні шляхи постачання. Але під кінець року та сама Німеччина вже відкривала свій перший термінал для скрапленого газу.

"Багато хто казав, що цього року його побудувати буде неможливо, — заявив на його відкритті канцлер Олаф Шольц. - Працюючи разом, ми можемо досягати результату дуже швидко: це новий темп Німеччини".

Вже на початку зими газ став коштувати утричі дешевше, ніж влітку, - 115 євро за МВт-год (втім, це все одно приблизно в чотири рази більше, ніж до російського вторгнення в Україну).

Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні назвала погодження Євросоюзом "прайс-кепу" на російський газ "маленькою великою перемогою", а польський прем'єр Матеуш Моравецький - "початком кінця можливості для Росії та Газпрому маніпулювати ринком".

А от у нідерландського прем'єра Роба Єттена залишилися сумніви. Він наголосив, що європейським лідерам краще було б зосередитися на пошуку шляхів, як зробити газ дешевшим для європейців, для багатьох з яких платіжки за опалення цієї зими стали шоком.

Як писало Politico, європейські скептики попереджають, що обмеження цін на російський газ може виявитися ілюзією. Головне зауваження - у схемі так багато обмежень, що є питання до того, як вона працюватиме.

Як це часто буває, результат компромісу, якого намагаються досягти, щоб задовольнити усіх, може не задовольнити нікого.

Водночас перша віцепрем'єрка українського уряду Юлія Свириденко вважає, що погоджена ЄС цінова стеля дозволить швидше і чіткіше відрізати Росію від ринку газу, якщо та гратиме на підвищення цін. Так, як це відбулося влітку 2022.

"Багаторічне домінування Росії на ринку газу в ЄС призвело не лише до кількісної домінації, але і до того, що саме ціноутворення на ринку є надто чутливим до російського чинника. Зрештою, це призвело до того, що влітку 2022 року ціни в ЄС були в 7 разів вищими, ніж у Сполучених Штатах", - пояснила вона.

Свириденко зазначила, попри те, що обмеження цін на газ, на відміну від обмеження на нафту, формально не є санкційним механізмом, запровадження коригування цін відкриває можливість для майбутніх санкцій і витіснення російського газу з ринків.

Цінова стеля на газ буде працювати попри усю суперечливість механізму, вважає Юлія Свириденко:

"Ризики не переважать головного - російські маніпуляції мають бути усунуті, а Росія - позбавлена доходів, якими вона фінансує війну. І нинішнє рішення - системна зміна, яка дозволяє швидше і чіткіше відрізати Росію від ринку".