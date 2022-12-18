Аргентина-Франція: де більше вірять у перемогу своєї збірної на чемпіонаті світу

Кеті Вотсон у Буенос-Айресі та Г’ю Шофілд у Парижі

BBC News

9 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Схвильовані вболівальники у Франції й Аргентині рахують години до фіналу чемпіонату світу-2022, де зустрінуться їхні збірні.

Для обох команд - це історична подія. Франція прагне стати лише третьою командою, яка зберегла трофей, слідом за Італією та Бразилією.

Збірна Франції вдруге поспіль вийшла у фінал чемпіонату світу.

Раніше це вдавалося п'яти збірним: Італії, Бразилії, Нідерландам, ФРН та Аргентині.

Однак, лише Італія й Бразилія змогли захистити титул, і Франція прагне поповнити цей список.

Головний тренер французів Дідьє Дешам став першим тренером після італійця Вітторіо Поццо у 1938 році, який вивів свою команду до фіналу двічі поспіль.

В Аргентині всі погляди спрямовані на Ліонеля Мессі. Ймовірно найкращий гравець усіх часів, він розраховує отримали медалі Чемпіонату світу до своєї скарбнички. Тим більше, що 35-річний гравець уже повідомив, що це буде його останнім виступом у національній збірній.

Буенос-Айрес - у передчутті

У Буенос-Айресі панує відчуття, що на кону фінального матчу не перемога на чемпіонаті світу, а майбутнє щастя всієї країни.

Аргентина переживає глибоку економічну кризу. Мільйони людей потерпають від високої інфляції, але є відчуття, що ці проблеми відійшли на задній план на тлі того, як Ліонель Мессі та збірна Аргентини успішно виступають на чемпіонаті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сувенірна продукція в Буенос-Айресі

"Країна дуже потерпає, але чемпіонат нас об'єднує. У нас є ця зірка, найкращий футболіст у світі, і всі його люблять", - розповідає власник бару Луїс Сарні.

Але не лише Мессі, але й вся збірна дає країні привід пишатися нею.

"Кожен аргентинець почувається неначе він сам тренер, у кожного є своя думка, але коли ми святкуємо, ми дуже багато плачемо та обіймаємося", - додає Луїс.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мурал, що зображує Мессі та Марадону

Молодий Мартін Рохас, що живе у Франції, але приїхав до Аргентини відвідати родину, каже, що недільний матч багато означає для нього:

"Це моя мрія. Відтоді, як я народився у 90-х, я не бачив, щоб Аргентина ставала чемпіоном світу".

Франція впевнена у перемозі?

У Парижі хвилювання сягає рекордних рівнів. Тут згадують статистику: востаннє Франція програвала Аргентині у 1978 році. Нинішній фінал чемпіонату світу для Франції - четвертий. І в 10 останніх матчах світових першостей з країнами Південної Америки Франція жодного разу не програла.

Автор фото, Getty Images

Це нагадує про цьогорічний коментар футболіста Кіліана Мбаппе про те, що південноамериканський футбол не такий "просунутий", як європейський, бо там нижчий рівень конкуренції на змаганнях.

Він, ймовірно, мав на увазі, що востаннє команда з Південної Америки вигравала чемпіонат у 2002 (Бразилія), а Аргентина не перемагала на світовій першості з 1986 року.

Все це сприяє більшій упевненості Франції у перемозі своєї збірної. Тоді як з боку Аргентини всі ці фактори викликають справжню жагу спортивної помсти.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Франція сподівається, що Мбаппе зможе продемонструвати спортивну форму, яку мав на початку змагань

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною вже вирушили до Катару.

Разом з ними вирушила команда спортивних зірок, зокрема Стефані Фраппор, яка на початку грудня стала першою жінкою-рефері на матчі чоловічого чемпіонату світу.

Для Макрона це друга поїздка до Катару за чотири дні. Як він і обіцяв на початку змагань, він прилетів на півфінальний поєдинок з Марокко, який відбувся у середу.

Спершу на адресу Макрона лунали критичні зауваження з боку тих, хто переймається захистом прав людини в Катарі, але чітко видно, як заклики до бойкоту чемпіонату слабшали одночасно з тим, як Франція просувалася далі у його фінальній частині.