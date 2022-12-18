Про що свідчить візит Шойгу "на передову" та поїздка Путіна у штаб
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання російських військ у зоні проведення так званої "спецоперації", як у Росії називають війну проти України.
Про це повідомили російські державні інформагентства у ніч проти неділі.
Згідно з пресрелізом міноборони РФ, Шойгу "здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції підрозділів", поспілкувався з військовими, заслухав доповіді командувачів про поточну ситуацію та дії російських сил на операційних напрямках.
Російська агенція "РИА Новости" опублікувало відео, на якому видно, як Шойгу сідає у гелікоптер і звідти разом із військовими оглядає захисні споруди росіян. Але де саме побував Шойгу, не вказано. У повідомленні російської агенції не згаданий жодний населений пункт.
Інформація про візит Сергія Шойгу на передову з'явилася за добу після повідомлення Кремля про візит Володимира Путіна у штаб, який координує дії російських військових в Україні.
Новий образ Путіна та імідж міноборони
У Кремлі кажуть, що Путін у п'ятницю провів у штабі цілий день. На кадрах, розповсюджених Кремлем, Шойгу також супроводжував Путіна.
На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль у такий спосіб створює новий образ Путіна та реабілітує імідж міноборони РФ на тлі відсутності успіхів у війні проти України.
У своєму щоденному звіті ISW пише, що Кремль, ймовірно, намагається зобразити президента Росії Володимира Путіна як компетентного лідера воєнного часу, який повністю залучений у планування та ведення війни в Україні.
ISW також нагадує про різку критику ролі Путіна, яка нещодавно пролунала з боку прихильників війни в РФ.
Ще одна можлива причина для висвітлення візиту Путіна до штабу - спроба реабілітації іміджу міноборони Росії, пишуть експерти ISW.
Кремль, припускають в ISW, ймовірно, свідомо продемонстрував присутність Герасимова, Шойгу та Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб показати міноборони Росії як єдину, організовану та ефективну військову організацію та убезпечити найвище командування збройних сил РФ від критики.
Враховуючи відсутність помітних перемог Росії у війні з Україною, російське військове керівництво прагне створити ілюзію злагодженої роботи військового командування РФ. Кремль також прагне покращити імідж міноборони, щоб урівноважити дедалі більший вплив Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина та керованих ними військових структур, припускають аналітики Інституту вивчення війни.
На 19 грудня у Мінську заплановані переговори Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. У них також мають взяти участь міністри оборони обох країн.