Про що свідчить візит Шойгу "на передову" та поїздка Путіна у штаб

1 година тому

Автор фото, Russian Ministry of Defence

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання російських військ у зоні проведення так званої "спецоперації", як у Росії називають війну проти України.

Про це повідомили російські державні інформагентства у ніч проти неділі.

Згідно з пресрелізом міноборони РФ, Шойгу "здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції підрозділів", поспілкувався з військовими, заслухав доповіді командувачів про поточну ситуацію та дії російських сил на операційних напрямках.

Російська агенція "РИА Новости" опублікувало відео, на якому видно, як Шойгу сідає у гелікоптер і звідти разом із військовими оглядає захисні споруди росіян. Але де саме побував Шойгу, не вказано. У повідомленні російської агенції не згаданий жодний населений пункт.

Інформація про візит Сергія Шойгу на передову з'явилася за добу після повідомлення Кремля про візит Володимира Путіна у штаб, який координує дії російських військових в Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Як повідомив сайт Кремля, Путін відвідав штаб військ та провів нараду з командувачами

Новий образ Путіна та імідж міноборони

У Кремлі кажуть, що Путін у п'ятницю провів у штабі цілий день. На кадрах, розповсюджених Кремлем, Шойгу також супроводжував Путіна.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль у такий спосіб створює новий образ Путіна та реабілітує імідж міноборони РФ на тлі відсутності успіхів у війні проти України.

У своєму щоденному звіті ISW пише, що Кремль, ймовірно, намагається зобразити президента Росії Володимира Путіна як компетентного лідера воєнного часу, який повністю залучений у планування та ведення війни в Україні.

ISW також нагадує про різку критику ролі Путіна, яка нещодавно пролунала з боку прихильників війни в РФ.

Ще одна можлива причина для висвітлення візиту Путіна до штабу - спроба реабілітації іміджу міноборони Росії, пишуть експерти ISW.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Повідомляють, що начальника Генерального штабу Росії генерала Валерія Герасимова (праворуч)усунули чи готуються замінити найближчим часом

Кремль, припускають в ISW, ймовірно, свідомо продемонстрував присутність Герасимова, Шойгу та Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб показати міноборони Росії як єдину, організовану та ефективну військову організацію та убезпечити найвище командування збройних сил РФ від критики.

Враховуючи відсутність помітних перемог Росії у війні з Україною, російське військове керівництво прагне створити ілюзію злагодженої роботи військового командування РФ. Кремль також прагне покращити імідж міноборони, щоб урівноважити дедалі більший вплив Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина та керованих ними військових структур, припускають аналітики Інституту вивчення війни.

На 19 грудня у Мінську заплановані переговори Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. У них також мають взяти участь міністри оборони обох країн.