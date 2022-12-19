"Мессі найкращий, тепер це без сумніву"

Філ Макналті

BBC Sport, Доха

1 година тому

Автор фото, Reuters

Ліонель Мессі крокує темним стадіоном Лусаїл до кубка, освіченого єдиним прожектором. Нарешті він здобув омріяний трофей, єдиний, який лишалася болісно недосяжним протягом усієї його кар'єри.

35-річна аргентинська зірка вдягає традиційний арабський одяг, бішт, і піднімає Кубок світу в небо серед вибуху вогнів і піротехніки.

Мессі здійснив свою мрію. Прогалину в його блискучій колекції заповнено - після, мабуть, найбільш видовищного фіналу Чемпіонату світу в історії. Гри, сповненої неймовірних емоцій і переживань для уболівальників усього світу.

Тепер він зможе додати Кубок світу до семи "Золотих м'ячів", чотирьох Ліг чемпіонів, одного Кубка Америки, 10 титулів Ла Ліги з "Барселоною" та корони Ліги 1 у Франції з "ПСЖ".

Цей останній трофей стане головним аргументом для мільйонів фанатів Мессі, які стверджують, що він — найкращий гравець світу.

Найкращий не лише серед сучасних футболістів, а і серед кількох поколінь. Тепер ніхто не зможе заперечувати, що Мессі належить до того ж пантеону, що й Пеле та Марадона, чиї портрети були на багатьох аргентинських банерах на стадіоні Лусаїл у неділю.

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Між Мессі і його легендарним попередником, який також виступав за аргентинську збірну під номером 10, завжди була головна відмінність - тріумф Марадони на чемпіонаті світу в Мексиці 36 років тому. Такого тріумфу у Мессі не було. Але перемога Аргентини на Мундіалі в Катарі це виправила.

Утім, шлях до неї був вистражданий для Аргентини і її капітана. Розчарування тягнулось ще з 2006 року, коли Аргентина вилетіла з турніру після чвертьфіналу, і насамперед після болісного програшу Німеччині у фіналі на стадіоні "Маракана" в Ріо у 2014 році.

Вочевидь, саме тому приголомшлива перемога на Lusail Stadium стала ще більш солодкою для Аргентини і Мессі.

І все це - на тлі блискучої гри 23-річного француза Кіліана Мбаппе, який безперечно стане в один ряд з Мессі у наступні роки, а можливо вже і зараз.

Важко уявити собі більш заряджену емоціями частину матчу, ніж додатковий час, призначений після того, як Мбаппе зрівняв рахунок у другому таймі. Деякі вболівальники навіть відводили погляд від поля, такою нестерпною була напруга.

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Її кульмінацією стала серія пенальті, яку Аргентина виграла з рахунком 4-2, - болісний спосіб вирішити гру, яка назавжди лишиться в історії чемпіонатів світу.

Коли Гонсало Монтіель забив вирішальний гол, Мессі впав на коліна в сльозах у центрі полі, піднявши руки до небес, і за кілька секунд був похований під лавиною "альбіселесте".

Після цього Мессі взяв мікрофон, щоб звернутися до вболівальників Аргентини серед сцен святкового хаосу.

Мессі отримав "Золотий м'яч" як гравець турніру, ставши першим футболістом, який двічі здобув цю нагороду з моменту, коли її почали вручати у 1982 році. Першу він отримав у 2014 році.

Усього на чемпіонатах світу Мессі приніс збірній Аргентини 21 гол - 13 із них він забив сам і решта - гольові передачі. Це абсолютний рекорд серед гравців будь-якої нації. Після фіналу ЧС-2022 він забив 793 голи за свою кар'єру. Він також є першим гравцем, який забивав у кожному раунді чемпіонату світу серед чоловіків.

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Утім, найбільше значення цього вечора мало те, що Мессі нарешті став володарем Кубка світу.

Сейсмічний шок від поразки Саудівській Аравії на початку турніру залишився далеко позаду. Саме Мессі змінив ситуацію для збірної Аргентини, забивши блискучий гол у ворота Мексики, і не зупинившись до фіналу.

Мессі тримає в руках золотий трофей. Його місія виконана - місія, яка тривала понад 16 років, з моменту, коли він вийшов на заміну у переможному матчі з Сербією та Чорногорією під час чемпіонату світу у Німеччині, який Аргентина виграла з рахунком 6:0.

Останній розділ в історії чемпіонатів світу був трилером від першої до останньої хвилини. І став ідеальним завершенням незабутньої ночі в Катарі.