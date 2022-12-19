Аргентина святкує футбольний тріумф, Франція оплакує мрію. Фото

1 година тому

Автор фото, PA Media

Аргентинські футбольні вболівальники по всьому світу святкують перемогу своєї команди над Францією в одному з найзахопливіших фіналів за всю історію Кубка світу.

Французи, своєю чергою, оплакують втрачену нагоду стати чемпіонами світу вдруге поспіль, що раніше вдавалося лише двічі - італійцям і бразильцям.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аргентина вигравала чемпіонати світу у 1978 році (на домашньому турнірі), і у 1986-му, коли її вів уперед Марадона

На вулицях Буенос-Айреса не лише тріумф, а й полегшення - матч виявився неймовірно напруженим. Радість у першому таймі швидко змінилась напругою в другому - і багато хто ховав обличчя в долонях, не маючи сил стежити за післяматчевими пенальті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Центром святкування у Буенос-Айресі стала площа Республіки, де стоїть 67-метровий обеліск на честь 400-річчя заснування міста

А потім сотні тисяч шанувальників Ліонеля Мессі, всі у футболках із номером 10, ринули на вулиці по всій країні, щоб відсвяткувати перемогу своєї легенди футболу та команди-переможниці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фінал чемпіонату світу видався не на жарт драматичним. Збірна Аргентини обіграла Францію (3:3, по пенальті - 4:2). Аргентинці стали чемпіонами світу втретє в історії

На вулицях Буенос-Айреса смажили стейки, а в центрі міста не стихали феєрверки. Свято тривало до глибокої ночі.

Аргентинцям була потрібна ця перемога. Країна постраждала від економічної кризи - через інфляцію люди часто насилу зводять кінці з кінцями.

Автор фото, Getty Підпис до фото, Так виглядали вулиці Росаріо, рідного міста Ліонеля Мессі, після перемоги Аргентини.

"Це щастя для всіх, для всіх цих людей. Сьогодні наша черга, і радість належить нам", - сказав 50-річний адміністратор столичного готелю Хуліо Бердун.

Автор фото, EPA

Перемога об'єднала континент. Сусід Аргентини, Бразилія - найзапекліший суперник країни на футбольному полі, але зараз вся Південна Америка пишається тим, що аргентинці змогли відібрати кубок у французів і повернути його на континент.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аргентинці святкували перемогу по всьому світу - на цьому знімку Таймс-сквер у Нью-Йорку

"Це епічно, вся історія Аргентини - це такі страждання", - сказав уболівальник, який спостерігав за грою на величезному екрані у столичному парку "Сентенаріо".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вболівальники у Сіднеї

Франція: втрачена мрія

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Французькі вболівальники зраділи, коли їхня команда, програючи 0:2 у другому таймі, змогла довести гру до пенальті

У Франції, як неважко здогадатися, панує туга й смуток.

"Що трапилося з блискучою командою, яка громила суперників на початку тижня?" - запитували вболівальники після першого тайму, який французька збірна провела ніби у летаргії.

Французи зуміли мобілізуватись, хет-трик Мбаппе увійшов до книги рекордів. Але цього виявилось замало.

Автор фото, Reuters