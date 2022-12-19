Аргентина святкує футбольний тріумф, Франція оплакує мрію. Фото
Аргентинські футбольні вболівальники по всьому світу святкують перемогу своєї команди над Францією в одному з найзахопливіших фіналів за всю історію Кубка світу.
Французи, своєю чергою, оплакують втрачену нагоду стати чемпіонами світу вдруге поспіль, що раніше вдавалося лише двічі - італійцям і бразильцям.
На вулицях Буенос-Айреса не лише тріумф, а й полегшення - матч виявився неймовірно напруженим. Радість у першому таймі швидко змінилась напругою в другому - і багато хто ховав обличчя в долонях, не маючи сил стежити за післяматчевими пенальті.
А потім сотні тисяч шанувальників Ліонеля Мессі, всі у футболках із номером 10, ринули на вулиці по всій країні, щоб відсвяткувати перемогу своєї легенди футболу та команди-переможниці.
На вулицях Буенос-Айреса смажили стейки, а в центрі міста не стихали феєрверки. Свято тривало до глибокої ночі.
Аргентинцям була потрібна ця перемога. Країна постраждала від економічної кризи - через інфляцію люди часто насилу зводять кінці з кінцями.
"Це щастя для всіх, для всіх цих людей. Сьогодні наша черга, і радість належить нам", - сказав 50-річний адміністратор столичного готелю Хуліо Бердун.
Перемога об'єднала континент. Сусід Аргентини, Бразилія - найзапекліший суперник країни на футбольному полі, але зараз вся Південна Америка пишається тим, що аргентинці змогли відібрати кубок у французів і повернути його на континент.
"Це епічно, вся історія Аргентини - це такі страждання", - сказав уболівальник, який спостерігав за грою на величезному екрані у столичному парку "Сентенаріо".
Франція: втрачена мрія
У Франції, як неважко здогадатися, панує туга й смуток.
"Що трапилося з блискучою командою, яка громила суперників на початку тижня?" - запитували вболівальники після першого тайму, який французька збірна провела ніби у летаргії.
Французи зуміли мобілізуватись, хет-трик Мбаппе увійшов до книги рекордів. Але цього виявилось замало.