Навіщо Путін вперше за три роки прилетів у Білорусь до Лукашенка

21 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Президент Росії Володимир Путін та російські урядовці прибули до Мінська для зустрічі з Олександром Лукашенком.

Це їхня перша зустріч на білоруській території з 2019 року - після цього Лукашенко постійно приїздив до Путіна. У 2022 році він побував у Росії сім разів.

Зміст переговорів пресслужби Путіна і Лукашенка анонсують загальними фразами: безпека, інтеграційна взаємодія в рамках Союзної держави, співпраця в енергетичній сфері, імпортозаміщення.

Проте в офісі президента України та командуванні ЗСУ вважають, що головна мета приїзду Путіна до Мінська - схилити Лукашенка до участі Білорусі у війні проти України.

Зокрема, командувач Об'єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що Путін у Мінську буде спонукати Лукашенка відправити війська до України.

"На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", - розповів Сергій Наєв.

Військовий експерт Олег Жданов назвав три причини, через які Путін прилетів до Мінська.

"На мій погляд, є три питання, які може Путін сьогодні розв'язувати з Лукашенком. Перше - вступ Білорусі у війну на боці Росії проти України, друге - дозвіл російським військам атакувати Україну з території Білорусі, тому що ще раз звертаю вашу увагу, що вже кілька місяців ніяких прильотів з білоруського повітряного простору немає", - сказав військовий експерт, якого цитує агентство УНІАН.

Окрім того, вважає Олег Жданов, на переговорах Путін переконуватиме Лукашенка, аби Білорусь не виходила зі складу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Командувач Об'єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв вважає, що Володимир Путін схилятиме Олександра Лукашенка до участі у війні проти України

"Порядок денний абсолютно банальний: максимальна підтримка Білоруссю наступу у будь-якому вигляді. Це можуть бути й інформаційні кампанії, і тренувальні заходи чи, навіть, сухопутне вторгнення", - вважає радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі національного телемарафону він сказав, що прямою участю у війні Лукашенко "підпише собі самовбивчий вирок".

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков називав повідомлення про те, що Путін їде до Мінська схиляти Білорусь до військових дій в Україні, "дурними і безпідставними".

За його словами, Путін хоче обговорити з Лукашенком деякі "воєнні питання", що стосуються "цілей і завдань союзного угруповання військ", однак про залучення Білорусі для її безпосередньої участі у війні нібито не йдеться.

Що кажуть розвідники

У зведенні за 16 грудня аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що в ході візиту Путін тиснутиме на президента Білорусі з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн, а також створення умов для нового наступу на Україну.

Водночас аналітики ISW вважали вкрай малоймовірним те, що Москві вдасться залучити Мінськ до прямих бойових дій проти України.

В українській розвідці кажуть, що на цей час Білорусь не готова до повноцінної участі у наземній операції проти України. Про це 17 грудня заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, зараз Росія використовує цю країну як полігон для навчання, тренування частково мобілізованих, а також як базу для постачання озброєнь, зокрема важких.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін і Олександр Лукашенко, жовтень 2022 року

Частий гість у Москві

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Востаннє до сьогоднішніх переговорів російський президент приїжджав до Білорусі в червні 2019 року, на церемонію закриття других Європейських ігор. Як повідомляла пресслужба Кремля, Путін відвідав змагання з боксу та спортивної гімнастики, зустрівся з президентом МОК Томасом Бахом, поспілкувався з російськими спортсменами і провів неформальну зустріч з Лукашенком і главою Таджикистану Емомалі Рахмоном.

У ту пору відносини "Союзної держави" Москви і Мінська можна було охарактеризувати знаменитою фразою Лукашенка, сказаної ним "по-простому, по-селянськи" : "на хріна потрібен комусь такий союз?"

Напередодні нового 2020-го року між країнами вибухнув черговий конфлікт на ґрунті цін на російську нафту. 31 грудня Путін і Лукашенко впродовж години обговорювали проблеми по телефону, а наступного дня Росія припинила постачання нафти до Білорусі.

У липні 2020 року КДБ Білорусі заявив про затримання під Мінськом 32 "бойовиків з "ПВК Вагнера", які, за даними білоруських спецслужб, були направлені з Росії для дестабілізації обстановки.

У серпні 2020 року, за п'ять днів до президентських виборів, Лукашенко виступив з посланням до парламенту і народу, заявивши, що російські найманці планували "організувати бійню в центрі Мінська" і пригрозив Москві жорсткою відповіддю. Він також поскаржився на "нафтові розборки" з Москвою, через які бюджет втратив близько 700 мільйонів доларів.

Все змінилося після президентських виборів, за підсумками яких Лукашенко оголосив себе переможцем. Опозиція з цим не погодилася, Білорусь охопили масові акції протесту, по всій країні на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Влада почала жорстко придушувати протести, учасників виступів затримували, били і кидали в тюрми.

У той час як США, Євросоюз та інші західні країни відмовилися визнати перемогу Лукашенка на виборах, Путін привітав його одним з перших і незабаром заявив, що готовий направити російських силовиків до Білорусі для придушення протестів.

14 Вересня 2020 року Лукашенко прилетів до Сочі для зустрічі з Путіним тет-а-тет. За підсумками переговорів стало відомо, що Росія надасть Білорусі кредит в 1,5 млрд доларів.

У 2022 році візити Лукашенка почастішали. Він приїздив до Росії 18 лютого, за кілька днів до російського вторгнення в Україну, а потім ще шість разів.

"Якщо говорити про те, що Путін приїжджає до Мінська, щоб схилити Лукашенка до участі у війні, то це якось сумнівно. Він, швидше, викликав би до себе Лукашенка на килим і там вже тиснув з великою силою, - каже в інтерв'ю білоруському виданню "Дзеркало" політолог Валерій Карбалевич. - А те, що він приїздить до Мінська, це, радше, демонстрація прихильності до Лукашенка, якийсь знак подяки єдиному союзнику".

У день візиту Путіна білоруське Міноборони оголосило про завершення раптової перевірки бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил, яка проводилася за дорученням Лукашенка з 6 грудня.

Білорусь після 24 лютого фактично вступила у війну - з її території в Україну вдерлись російські війська. Територію Білорусі використовували для ракетних ударів по Україні, Росія використовує білоруську інфраструктуру для війни в Україні.

Проте напряму збройні сили Білорусі у сухопутну операцію під своїм прапором так і не вступили.