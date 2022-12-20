Гарві Вайнштайна визнали винним ще в одному зґвалтуванні - цього разу російської моделі

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гарві Вайнштайн з 2020 року вже відбуває 23-річний термін за сексуальні злочини - але він подав апеляцію на той вирок

Суд присяжних у Лос-Анджелесі у понеділок визнав знаменитого голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна винним у ще одній справі про зґвалтування. 70-річний Вайнштайн уже відбуває 23-річний термін за аналогічні злочини.

Суд присяжних з восьми чоловіків та чотирьох жінок радився дев'ять днів і вирішив визнати Вайнштайна винним у сексуальних злочинах проти однієї з чотирьох жінок, звинувачення яких на адресу продюсера розглядалися у цій справі.

Колишнього кінопродюсера визнали винним у зґвалтуванні у 2013 році колишньої моделі, уродженки Росії, яка фігурує у матеріалах справи під вигаданим ім'ям "Джейн Доу номер один". Наразі йому загрожує ще один тюремний термін до 24 років.

Присяжні не змогли погодитися щодо звинувачень, висунутих дружиною губернатора Каліфорнії Дженіфер Сібел Ньюсом, актрисою та сценаристкою Лорен Янг та ще однією жінкою, позначеною як "Джейн Доу номер три".

Ньюсом та Янг теж були позначені як "Джейн Доу" під номерами, але самі відмовилися від анонімності.

За цими епізодами присяжні або оголосили Вайнштайна невинним, або визнали неможливість винести вирок за недостатністю доказів.

У попередній справі про зґвалтування та сексуальні домагання Вайнштайна засудили на початку 2020 року в Нью-Йорку. У серпні цього року Верховний суд штату Нью-Йорк погодився розглянути його апеляцію.

Цьогорічний суд тривав два місяці. Як і в попередній справі, потерпілі розповідали, як Гарві Вайнштайн змушував їх до сексу.

Адвокати Вайнштайна доводили, що все відбувалося за взаємною згодою: жінки самі погоджувалися на секс із найвпливовішою у світі кіно людиною.

"Джейн Доу номер один", модель із Росії, розповіла, що у 2013 році жила в Італії, а в лютому прилетіла до Лос-Анджелеса на фестиваль італійського кіно. За її словами, Вайнштайн прийшов до неї в готель і змусив її до орального сексу.

"Я сама себе знищувала. Я почувалася дуже винною. Насамперед тому, що відчинила йому двері", - сказала в суді потерпіла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перша леді Каліфорнії Дженніфер Ньюсом, одна з позивачів у справі Вайнштайна, сподівається, що він проведе решту життя за ґратами

Дружина губернатора Каліфорнії, чиї звинувачення присяжні визнали недостатньо обґрунтованими, заявила після оголошення вироку, що задоволена тим, що Гарві Вайнштайн більше нікого не зможе зґвалтувати і проведе решту життя у в'язниці.

Славу Гарві Вайнштайну принесла робота над фільмами "Кримінальне чтиво", "Англійський пацієнт", "Закоханий Шекспір" та багатьма іншими.

Колишнього магната кіноіндустрії звинувачують у сексуальних злочинах проти понад 80 жінок, серед яких є відомі голлівудські актриси. Вони стверджують, що зазнавали домагань та сексуального насильства з боку Вайнштайна впродовж багатьох років.