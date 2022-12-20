Хворому серцю допомогли стовбурові клітини. У Британії провели першу таку операцію в історії

Метью Гілл

Кореспондент BBC West з питань здоров'я

1 година тому

Британський кардіохірург заявив, що провів "першу у світі" операцію з використанням плацентарних стовбурових клітин, яка "ймовірно, врятувала життя" дитині.

Професор Массімо Капуто з Бристольського інституту серця створив новаторський "каркас" стовбурових клітин, щоб виправити ваду серця у новонародженого хлопчика на ім'я Фінлі.

Тепер лікар сподівається розробити методику, яка допоможе дітям із вродженою вадою серця уникнути численних операцій.

Зараз Фінлі - два роки, й він - "щасливий малюк".

Хлопчик народився з порушеним розташуванням головних серцевих судин. І вже на четверту добу після народження йому зробили операцію на відкритому серці у Бристольській королівській дитячій лікарні.

На жаль, операція не допомогла: серцева функція значно погіршилась, а ліва половина серця страждала від серйозної нестачі кровотоку.

Мати хлопчика Мелісса каже, що вони від початку були готові до того, що шанси на те, що він виживе, мінімальні.

"Операція тривала 12 годин. А коли Фінлі нарешті вивезли з операційної, йому знадобився апарат для штучного кровообігу, а робота серця значно погіршилась".

Підпис до фото, Мелісса святкує Різдво зі своїм дворічним Фінлі

Після кількох тижнів в реанімації здавалося, що Фінлі не вилікують, і він повністю залежатиме від медикаментів.

Але професор Капуто наважився на експеримент з використанням стовбурових клітин з банку пуповинної крові.

Він ввів клітини просто в серце Фінлі, сподіваючись, що вони допоможуть росту пошкоджених кровоносних судин.

Вчені з Royal Free Hospital виростили так звані "алогенні" клітини, після чого їх ввели у серцевий м'яз Фінлі.

Алогенні клітини мають здатність проростати в тканини і у випадку Фінлі регенерували пошкоджений серцевий м'яз.

"Ми відмовились від ліків та від штучної вентиляції легень, - каже професор Капуто. - Тепер Фінлі має щасливе дитинство".

Підпис до фото, Стовбурові клітини можуть вбудовуватись у пошкоджений м'яз

За допомогою біодруку вчені виготовляють "каркас" зі стовбурових клітин, який усуває аномалію клапанів у кровоносних судинах та закриває отвори між двома основними помповими камерами серця.

Зараз для відновлення серця немовлят використовують штучну тканину, але вона може зіпсуватись і не росте разом із серцем дитини. Тому дітям постійно роблять повторні операції.

Після успішного лабораторного тестування метод професора Капуто має пройти клінічні випробування.

Підпис до фото, "Важко жити, знаючи, що кожні кілька років мені потрібна операція", - каже Луї

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Тестування "пластиру" зі стовбурових клітин дає надію таким пацієнтам, як Луї з Уельсу, що має вроджену ваду серця.

13-річний хлопчик переніс першу операцію на відкритому серці у професора Капуто, коли йому було лише два тижні. Наступна операція була в чотири роки - йому замінили матеріал, що фіксує серце. Оскільки матеріал клапана - штучний, він не міг рости разом з ним і потребував повторного оперативного втручання.

І це ще не все.

Імунна система пацієнта іноді відторгає тканини для фіксації серця. Що може призвести до рубцювання серця та інших ускладнень.

Тому іноді дитині доводиться робити ту саму операцію кілька разів. Щорічно у Великій Британії роблять близько 200 повторних операцій з лікування вроджених вад серця.

Луї сподівається, що технологія стовбурових клітин і тканин, здатних рости разом з його тілом, - це його шанс на нормальне життя.

"Важко жити, знаючи, що кожні кілька років мені потрібна операція", - каже хлопчик.

Професор Капуто і його команда вважають, що їхній метод може заощадити британській медичній системі приблизно 30 тисяч фунтів стерлінгів на кожній операції, яка більше не буде потрібна. А сукупно це мільйони фунтів на рік.

Доктор Стівен Мінгер, експерт у галузі біології стовбурових клітин та директор SLM Blue Skies Innovations Ltd, привітав дослідження.

"Більшість відомих мені досліджень з лікування серцевої дисфункції показують лише мінімальну терапевтичну користь від інфузії стовбурових клітин".

"Добре, що команда продовжить клінічні випробування. Це покаже, чи це був "разовий" успіх, а також дасть краще розуміння механізмів, що стоять за ним".