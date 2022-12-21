Український десант в Криму. РФ вже готується відбивати, але чи можливий він

Олег Черниш

BBC News Україна

37 хвилин(и) тому

Автор фото, міноборони України Підпис до фото, Десантування українських морських піхотинців. Кадри з навчань "Козацька воля" восени 2018 року

Російські війська почали копати окопи на пляжах анексованого Криму. Українська розвідка впевнена - це запобіжник від висадки морського десанту ЗСУ. Але чи дійсно Київ має сили і засоби, щоб таким чином відкрити "другий фронт" на півдні?

Вранці 6 червня 1944 року британські, канадські і американські війська висадили повітряний та морський десант на пляжі Нормандії, що на півночі Франції.

Попри те, що гітлерівська Німеччина, що контролювала окуповане французьке узбережжя, готувалась до цього, встановивши потужну систему оборонних споруд, операція союзників вдалася. Це був наймасованіший десант в історії воєн.

Успішне відкриття другого фронту суттєво наблизило крах нацистської Німеччини.

Вдале десантування показало силу і сміливість військ антигітлерівської коаліції.

Автор фото, Getty Images

Повторити "Нормандію" чи ні?

Головне управління розвідки міноборони України 15 грудня заявило, що РФ посилено готується до висадки українського десанту в Криму.

ГУР виклало фотографії, де начебто показано мінування і окопування західного узбережжя півострова біля Євпаторії. Тут, за даними розвідки, росіяни обладнали біля села Молочне мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Встановили "зуби дракона" - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.

На початку грудня фото "окопів" на інших кримських пляжах з'явились також в українських телеграм-каналах і ЗМІ.

"Вони риють окопи фактично вздовж берега моря. Я так розумію що вони дуже переживають і дуже вірять в ЗСУ", - так прокоментувала це представник президента України в Криму Таміла Ташева.

Автор фото, ГУР МОУ Підпис до фото, "Зуби дракона" на кримському пляжі

Автор фото, ГУР МОУ Підпис до фото, Попередження про заміновану місцевість в Криму

Автор фото, ГУР МОУ Підпис до фото, Окопи на пляжі біля села Молочне в Криму

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Російська і підконтрольна їй кримська влада на цю інформацію ніяк не відреагували. Щоправда "голова" анексованого півострова Сергій Аксьонов ще 18 листопада заявив, що в Криму проводяться певні "фортифікаційні роботи" для гарантування безпеки місцевих жителів.

Проте головне питання в іншому - чи може українська армія повторити "Нормандію", тобто висадження десанту на ворожому узбережжі?

В операції союзників в червні 1944 року брали участь 156 тисяч військових і майже 7 тисяч кораблів і суден.

Українські резерви набагато скромніші. Необхідних сил і засобів фактично немає, каже ВВС News Україна капітан Військово-морських сил 1-го рангу у відставці, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.

Єдиний десантний корабель "Юрій Олефіренко" був спущений на воду 50 років тому. Він може нести на собі до 6 танків і близько 180 десантників. Попри спроби військ РФ після початку повномасштабного вторгнення знищити український корабель, він досі в строю.

Але задіювати його в десантній операції не має сенсу, каже колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко. Найголовніше тому, що Україна для початку має забезпечити безпечність його переходу до ворожого узбережжя.

Автор фото, міноборони України Підпис до фото, Висадка десанту з корабля "Юрій Олефіренко" під час навчань в 2018 році. Наразі це єдиний великий десантний корабель, що є у складі ВМС

"Щоб висадити десант треба забезпечити контроль ділянки моря на усю довжину маршруту переходу. Тому що в росіян багато і ракет і авіації, і навіть якщо ми використаємо цивільні судна, вони можуть бути знищені при переході".

Характер оборонних споруд на кримських пляжах, зазначає експерт, дає змогу говорити, що росіяни намагаються убезпечити півострів не від тактичного десанту, а від потрапляння українських диверсійних груп.

Такий варіант цілком можливий. Рейдові групи українських спецпризначенців можуть спробувати непомітно висадитись на узбережжі і атакувати прибережну інфраструктуру РФ, впевнений Риженко.

Де і коли це можливо?

Техніка, необхідна для таких операцій, в українських збройних сил є. Наприклад від західних союзників Київ отримав декілька десятків катерів і гумових човнів. Вони невеликі і маневрені, що дозволяє непомітно перекинути військові підрозділи до узбережжя противника.

Росія вже заявляла про такі операції з боку ЗСУ.

Зокрема 13 листопада "РИА Новости" повідомили про висадку українського десанту на Кінбурнську косу, що на межі Херсонщини і Миколаївщини.

"Знищена диверсійна група 73-го морського центру спеціальних операцій ЗСУ. Підтверджено ураження чотирьох легкомоторних плавальних засобів. Орієнтовно знищено до 20 українських військовослужбовців", - повідомило ЗМІ з посиланням на джерело в силових структурах РФ.

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Відео Міноборони з рейдом українських військових на човнах

Українська сторона ці повідомлення не коментувала, але оперативне командування "Південь" наголошує, що операція зі звільнення Кінбурну "ще триває".

Також українське міністерство оборони зранку 14 листопада опублікувало в своїх соцмережах короткий відеозапис без пояснення, на якому зафіксовано переміщення групи українських військових на легкомоторних човнах. Ймовірно, мова йде про форсування Дніпра або Дніпровського лиману.

За даними джерел ВВС серед військових, на Кінбурнській косі російські сили також проводили схоже облаштування узбережжя, як на фото з пляжів Криму. Мова йде про окопування, мінування і встановлення загороджень.

Українська сторона зі свого боку, робила аналогічні дії на Одеському узбережжі на початку вторгнення, коли була реальна загроза висадки російського десанту.

Чому РФ почала "окопуватись" саме на західному березі Криму?

Андрій Риженко, що багато років служив на півострові, має пояснення. За його словами, лише деякі ділянки кримського берега придатні для вдалих десантних дій: мають пологе узбережжя і зручний вихід на берег.

Автор фото, ГУР МОУ Підпис до фото, Біля Євпаторії місцевість чудово підходить для висадки десанту, кажуть експерти

"З радянського часу в Криму були визначені певні десантно-небезпечні ділянки. І узбережжя Євпаторія-Саки - це одна з них. - вказує він. - Тому вони можуть щось профілактично там робити зараз".

Але чи має сенс для України зараз проводити десантування на кримське узбережжя? Експерти впевнені, що ще ні.

"Я не бачу сенсу в цих діях зараз. Бо це має робитись на фоні якоїсь загальної операції", - каже Риженко.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовий на кораблі ВМС "Славутич" в бухті Севастополя. Навесні 2014 року він, як і більшість інших кораблів українського флоту, був захоплений російськими військами в Криму

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" і колишній військовий моряк Павло Лакійчук впевнений, що така операція матиме сенс, коли українська армія почне сухопутний наступ на херсонському напрямку у бік Криму.

Висадка морських піхотинців в тилу противника буде тут "допоміжним ударом".

"Тоді це можуть бути тактичні десанти і це можуть бути розвідувально-диверсійні підрозділи. Власне, тому росіяни зараз свій фланг і укріплюють", - пояснює він в розмові з ВВС.

В оперативному командуванні "Південь" ситуацію з "окопами на пляжах" коментують напівжартома. Начебто це лише спроба "чимось зайняти руки" російських військових.

"При відсутності зимового обмундирування - це єдиний спосіб для них зігрітися. Тому що ніякі окопи, ніякі виставляння інженерних споруд їм абсолютно не допоможуть. Зупинити наступальну операцію наших військ і звільнення Криму їм це ніяк не допоможе", - запевняє речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.