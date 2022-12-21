"Шукають у хостелах, метро і кав'ярнях". Як у Росії поліція "полює" на призовників

7 хвилин(и) тому

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Цьогорічний призов в Росії привертає особливу увагу, адже відбувається на тлі широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Правозахисники і юристи кажуть про масові порушення: на призовників полюють за допомогою поліції, застосовуючи методи карного розшуку. Гарантій, що їх не відправлять воювати з Україною, як і раніше, немає.

Кореспондентка ВВС Єлизавета Фохт розповідає, як регулярна кампанія з пошуку призовників в РФ перевершила попередні за масштабом облав та кількістю порушень.

13 грудня в квартирі мешканця підмосковного Дзержинського Іллі Рассказова задзвонив домофон. На годиннику була 8:30 ранку, гостей так рано не чекали. Виявилось, поспілкуватись з Рассказовим прийшли працівниця місцевого військкомату і поліція.

21-річний Рассказов працював офіціантом. Він нещодавно відрахувався з місцевого коледжу і підробляв, поки шукав нове місце навчання. На військовому обліку він стояв уже два роки, але повісток ніколи не отримував.

Ні працівниця військкомату, ні поліцейські не представилися і не показали жодних посвідчень, натомість відібрали у Рассказова паспорт.

Зараз Ілля Рассказов на збірному пункті. Зв'язку з рідними майже немає. "У нього відібрали телефон і дозволяють зробити один-два дзвінки на день - зазвичай, не більше хвилини. А іноді взагалі забороняють", - каже дівчина Рассказова Катерина.

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Сім'я Расказова надіслала скаргу до військової прокуратури, а сам він написав рапорт про заміну строкової військової служби на альтернативну цивільну - таке право росіянам надає Конституція.

Хлопець каже, що він проти війни і не хоче заподіювати шкоду ні собі, ні українській армії, ні цивільному населенню.

Відповідей на скаргу до прокуратури та рапорт близькі Рассказова поки що не отримали. В останній розмові він повідомив, що його присяга призначена на 27 грудня. Родина хлопця боїться, що після кількох місяців служби його можуть відправити на війну з Україною.

У нього проблеми із зором, і на це звернули увагу медики, проте його визнали частково придатним до служби

"Коли людина стає військовослужбовцем, звільнитись вона вже не може"

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Те, що сталося з Іллею Рассказовим, називають "призовом за один день". Це - одне з найсерйозніших і найпоширеніших порушень під час нинішньої кампанії, зауважують російські юристи й правозахисники у розмові з ВВС.

"Коли людина стає військовослужбовцем, звільнитись вона вже не може. Немає в законі такої підстави - звільнення зі служби за незаконним призовом. Треба йти до суду. Це триває до шести місяців, а до цього часу вже служба закінчується. Цим і користуються - головне людину в армію засунути", - каже директор правозахисної групи "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко.

"Коли людина опиняється на збірному пункті, механізми захисту вже працюють із великим скрипом чи не працюють взагалі", - погоджується Оксана Парамонова, очільниця правозахисної організації "Солдатські матері Санкт-Петербурга".

Інша проблема пов'язана з тим, що за один день провести адекватне медичне обстеження призовника складно: теоретично він має здати аналізи й отримати результати, а військкомат у разі сумнівів має провести додаткові обстеження. Але зараз це майже неможливо.

"Полювання на призовників"

На початку осінньої кампанії ЗМІ та соцмережі почали писати про масові облави на російських призовників. У грудні кількох студентів Фінансового університету Москви силою забрали у військкомат з гуртожитку. Призовників шукають у хостелах, метро і кав'ярнях.

Сама практика таких облав для Росії не є новою, каже Парамонова з "Комітету солдатських матерів Петербурга": їхній пік припав на 2008-2012 роки. Потім до 2019 року облави зійшли нанівець, але 2021-го їхня кількість знову почала зростати.

"Раніше облави були поодинокими випадками. Зараз, судячи з багатьох повідомлень, план горить, багато військкоматів не можуть його виконати: чи то призовники ховаються, чи то багато хто виїхав. Тому знову почали ловити", - каже Сергій Кривенко.

Облави цієї призовної кампанії мають одну важливу особливість - до них масово залучають поліцію, кажуть правозахисники.

"Поліцейські мають арсенал засобів, які держава надає для пошуку злочинців. Це підключення до телефонів, білінг, запити по камерах спостереження. І все це використовують для відстеження призовників. Такого раніше ніколи не було", - пояснює Сергій Кривенко.

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Поліцейські дійсно активно застосовують методи кримінального переслідування для "полювання" на призовників, кажуть правозахисники, перераховуючи численні порушення: "Використовують пошуково-оперативні методи, приїжджають одягнені у цивільний одяг і на машинах із тонованими вікнами. Вистежують, виманюють з дому. Часто відвозять до військкоматів, оформляючи призовників навіть не за місцем їхнього проживання".

Поліцейських залучають і для охорони військкоматів та збірних пунктів, куди привозять спійманих призовників, додають юристи.

Опитані ВВС правозахисники згадують гучний випадок, що стався з 21-річним мешканцем Москви, який потрапив під призов через рекламу на "Авіто". Чоловік опублікував оголошення про продаж куртки, але його покупцями виявились силовики, які привезли його до військкомату.

В аналогічній ситуації опинився 20-річний користувач сервісу "Юла" з Москви. Він опублікував оголошення з рекламою послуг з ремонту техніки. На нього відгукнулася дівчина. Коли чоловік вирушив на зустріч з клієнткою, його зустріли правоохоронці, які одягли на нього наручники. Москвича відвезли до дільниці, а потім у військкомат і на збірний пункт.

Загалом від початку листопада правозахисники, з якими спілкувалася ВВС, отримали десятки скарг на незаконний призов. З військкоматів юристам повідомляють і про більш традиційні порушення - наприклад, відмови у проходженні альтернативної цивільної служби.

"Довіра до слів починає зникати"

Від початку вторгнення в Україну Володимир Путін і військове керівництво РФ запевняли, що строковиків не залучатимуть до участі у так званій "спеціальній воєнній операції" (саме так російська влада називає війну в Україні).

ЗМІ при цьому масово писали, що строковики все ж таки потрапляють до зони бойових дій, опиняються у полоні й навіть гинуть на цій війні. Зі строковиків частково складався екіпаж флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва", який затонув у квітні - ймовірно, внаслідок української атаки.

За офіційними даними, 27 моряків зникли безвісти, 17 з них офіційно визнали загиблими. Серед них були й призовники.

Путін на початку березня визнав проблеми із залученням строковиків до участі у бойових діях та доручив прокуратурі провести перевірки та покарати винних. Офіційно про результати таких перевірок не повідомляли.

Автор фото, Russian Ministry of Defence Підпис до фото, Нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання російських військ у зоні проведення так званої "спецоперації"

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) на початку листопада засумнівалися в обіцянках російського керівництва й припустили, що вони пов'язані насамперед із бажанням уникнути масового ухилення від призову. В ISW тоді були впевнені, щонайменше частину строковиків можуть відправити на фронт уже навесні.

У "Комітеті солдатських матерів Петербурга" наголошують, що з серпня призовників направляють до прикордонних регіонів Росії: "Матері телефонують і кажуть, що сина перевели до Бєлгородської області. А потім з'ясовується, що в документах це взагалі ніяк не оформлено. І формально він зареєстрований у тій частині".

Правозахисники нагадують, що перші пів року вторгнення в Україну влада запевняла, що не планує проводити мобілізацію. А потім таки оголосила її у вересні. "І загалом довіра до слів починає зникати".