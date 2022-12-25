"Ворота смерті". Спогади уцілілого у концтаборі Штутгоф

Пол Кірбі

BBC News

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сумнозвісний головний вхід до Штутгофа

Манфреду Голдбергу було 13 років, коли в серпні 1943-го його відправили до концтабору Штутгоф біля узбережжя Балтійського моря.

Того ж літа Ірмгард Фурхнер почала працювати в штабі коменданта табору друкаркою.

Тепер, у 97 років, її визнали винною у співучасті у вбивствах понад 10 500 затриманих.

Саме в 1943 році кількість ув'язнених у Штутгофі різко збільшилася - з 4 000 до 25 000.

Коли Штутгоф побудували у 1939 році як перший нацистський табір за межами Німеччини під час Другої світової, більшість ув'язнених були місцевими поляками та євреями. Табір розташований на схід від Гданська та за декілька хвилин пішки від моря.

До кінця війни туди депортували щонайменше 110 000 людей, зокрема євреїв і радянських військовополонених. Близько 65 000 із них загинули від голоду, тифу, смертельної ін'єкції чи газу.

"Головні в'їзні ворота Штутгофа стали відомі як Ворота смерті, бо зайти в них практично означало смертний вирок", - згадує Голдберг.

"Практично неможливо, щоб [Фурхнер] могла потрапити до табору, не знаючи, що там відбувається", - додає він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ірмгард Фурхнер засудили до дворічного ув'язнення умовно за співучасть у вбивстві

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Газові камери працювали в нацистських таборах смерті в окупованій Німеччиною Польщі з 1942 року, в червні 1944 року в Штутгофі використали вже газ Циклон Б.

Голдберга, єврейського хлопчика з Німеччини, депортували до Латвії, а потім відправили на рабську працю до Штутгофа.

Зараз йому 92 роки, він добре пам'ятає табори Штутгофа, куди його відправили.

"Спочатку я був у Штутгофі в серпні 1943 року майже місяць, а потім у двох інших [таборах], перш ніж я повернувся наприкінці 1944 року вдруге", - сказав він BBC.

Він пам'ятає, що попри юний вік, став частиною групи з 300 в'язнів, які протягом року ремонтували залізничні колії на вузлах, підірваних союзними силами. Саме під час цієї рабської праці він зустрів друга Зігі Шиппера.

Йозеф Соломонович, єдиний уцілілий, який особисто давав свідчення на суді над Фурхнер, назвав цей табір найгіршим з восьми концентраційних таборів, які йому довелося пережити.

Уціліла американка Азія Шиндельман, яка давала свідчення по відеозв'язку, сказала, що її привезли туди разом із батьками, дядьком і бабусею, і вона була свідком того, як охоронці кидали в'язнів на електрифіковані паркани.

Коли наприкінці квітня 1945 року радянські війська наблизилися до Штутгофа, нацисти вирішили покинути табір і відправили решту в'язнів на "марш смерті". Такі марші стали звичними, оскільки нацисти намагалися стерти докази своїх злочинів, і багато затриманих були вбиті, коли війна вже наближалася до кінця.

"Нашу групу вивели зі Штутгофа 26 квітня. Усіх на марші, у кого забракло сил, розстрілювали", - розповів Голдберг. Він пригадує, як шукав свою матір, яка була в жіночому таборі в Штутгофі, коли натрапив на свого друга Зігі.

Автор фото, Holocaust Educational Trust Підпис до фото, Зігі Шиппер і Манфред Голдберг були вихідцями з різних країн, але могли спілкуватися їдиш

Коли нацистський східний фронт розпався, затриманим довелося пройти довгу відстань до Німеччини.

Азія Шиндельман сказала, що багатьом ув'язненим доводилося йти сотні кілометрів у легкому одязі по холоду.

Кілька тисяч в'язнів відправили до узбережжя Балтійського моря, й сотні кинули в море чи розстріляли.

Молодшого брата Манфреда Голдберга Германа вбили нацисти. Зрештою Манфред возз'єднався зі своєю матір'ю, яка також була в Штутгофі, а згодом і з батьком у Британії.

Лише у 2017 році він повернувся до Штутгофа під час візиту принца та принцеси Уельських і, на свій подив, виявив, що газові камери табору досі лишилися неушкодженими.

"У музеї мені сказали, що нацисти заклали вибухівку навколо будівель і встановили таймер, щоб він вибухнув після їхньої евакуації, але таймер дав збій", - сказав він.