США захищали від атаки Росії. Як Зеленський добирався до Вашингтона і назад

Бен Тобіас

ВВС

22 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона літаком ВПС США

Щоб привезти президента Володимира Зеленського з України до столиці США, вжили екстраординарних заходів безпеки. Це свідчить про те, наскільки обидві країни цінують свої відносини.

У вівторок Зеленський з'їздив на лінію фронту до Бахмута, потім таємно сів на нічний потяг до Польщі. Так почалася його довга подорож до Вашингтона. У Польщі його одразу забрав літак ВПС США, який, як повідомляється, супроводжували літак-розвідник НАТО та винищувач F-15.

Повідомлення про його можливий візит до Вашингтона почали з'являтися на початку тижня, але вони залишалися непідтвердженими до ранку середи, коли офіційні особи США вже були впевнені, що український лідер перебуває в безпеці та на шляху до Америки.

Можливість такого візиту обговорювали кілька місяців, проте останні приготування зробили дуже швидко. Президенти поговорили на цю тему 11 грудня, і Зеленський отримав запрошення вже за три дні. Лише після цього підтвердження можна було запускати остаточний план дій.

Не дивно, що офіційної інформації про поїздку не публікували - навіть у мирний час під час президентських візитів діють суворі заходи безпеки, а для лідера країни, що воює, ризик ще більший.

Через загрозу російських ракет польоти над Україною надто небезпечні, тому Зеленський, судячи з усього, таємно проїхав потягом через Україну до Польщі, де рано-вранці в середу його помітили на залізничній станції у прикордонному місті Перемишль.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент Зеленський на залізничній станції у Польщі

Польське телебачення показало Зеленського, що йде пероном на тлі синьо-жовтого українського потяга. Потім всі вони сіли в автомобілі, що чекали їх, у тому числі чорні Chevrolet Suburban - улюблену модель уряду США.

Багато західних лідерів та офіційних осіб на зустрічі із Зеленським у Києві їздили поїздом, але для нього це був перший візит за кордон з початку війни.

Незабаром після цього системи відстеження польотів показали, що Boeing C-40B ВПС США, на борту якого, ймовірно, перебував Зеленський, злетів з аеропорту Жешува приблизно за 80 км на захід від Перемишля.

Літак попрямував на північний захід у бік Великої Британії, але перш ніж він увійшов до її повітряного простору над Північним морем, літак-розвідник НАТО просканував місцевість. Відомо, що море патрулюють російські підводні човни.

А американський винищувач F-15, який вилетів із бази в Англії, супроводжував літак із президентом України частину його шляху.

Нарешті, близько полудня у Вашингтоні - майже через 10 годин після зльоту і до того ще багатьох годин дороги для українського президента - літак приземлився неподалік Вашингтона.

Автор фото, EPA

Після прибуття йому надали охорону співробітниками Секретної служби, як і всім главам держав, що приїжджають.

Джерела телеканалу ABC сказали, що навіть у США вони побоювалися можливих дій Росії.

"Ми чудово розуміємо, що Росія в цій країні має агентів, і вона може спробувати щось зробити, - сказав телеканалу один з високопосадовців. - Ми знаємо, що поставлено на карту".

Візит пройшов добре, до четверга Зеленський вже знову був у Європі. Він написав у телеграмі, що зробив зупинку у Польщі та зустрівся з її президентом Анджеєм Дудою.

Зараз, як повідомляється, Зеленський вже перетнув кордон України, але співробітники американських спецслужб можуть зітхнути спокійно лише тоді, коли він повернеться до Києва. Як зазначив раніше один із співробітників в інтерв'ю ABC: "Путін і Кремль знають, що у нього попереду дорога додому".