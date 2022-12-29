Помер Пеле. Герой футболу, який засудив війну Путіна проти України

48 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Пеле у Мадриді, 1997 рік

Едсон Арантіс ду Насіменту, якого в усьому світі знають як Пеле, легенду бразильського футболу, помер. Йому було 82 роки.

Смерть футболіста підтвердив його агент Джо Фрага.

Донька Пеле Келі Насіменто регулярно інформувала шанувальників про стан здоров'я свого батька в соцмережах із лікарні.

"Все, чим ми є, це завдяки тобі. Ми безмежно тебе любимо. Спочивай з миром", - написала вона в інстаграмі в четвер та опублікувала фото, на якому багато рук опустилося, ймовірно, на тіло батька в лікарняній палаті.

Автор фото, Instagram Підпис до фото, Руки рідних, ймовірно, схилилися над Пеле

У вересні 2021 року триразовому переможцю Кубка світу видалили пухлину товстої кишки, і відтоді він проходив регулярне лікування.

На початку грудня 2022 року легендарного бразильця госпіталізували.

Футбол придумали заради Пеле - якось сказав легендарний капітан збірної Англії та "Манчестер юнайтед" Боббі Чарльтон.

Для безлічі коментаторів і вболівальників Пеле - найяскравіше уособлення футболу і найкращий гравець в історії.

Блискавична швидкість поєднувалася в нього з убивчою точністю ударів по воротах.

Пеле був не лише спортсменом, а й громадським діячем, який боровся за екологію і краще життя бідняків.

У себе на батьківщині він став національним героєм, у світі - спортивним кумиром для мільйонів.

Пеле виступав проти війни Росії в Україні. І закликав президента Путіна зупинити агресію проти українського народу.

Народження зірки

Успіх бразильського футболу пояснюють палким південним темпераментом, теплим кліматом, що дозволяє підліткам ганяти м'яч цілий рік, та злидням значної частини населення. Кожен хлопчик з простої сім'ї з раннього дитинства знав, що для нього найнадійніший спосіб вибитись в люди - стати гарним футболістом.

Саме такий шлях пройшов Едсон Арантіс ду Насіменту, що з'явився на світ у 1940 році у місті Трес-Корасойнс на південному сході Бразилії.

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Пеле грає за збірну, 1960 рік

Датою народження в його документах вказане 21 жовтня, але Пеле наполягав, що він народився на два дні пізніше. "Ми в Бразилії не переймаємось точністю", - пояснював він.

Батьки назвали сина на честь американського винахідника, "короля електрики" Томаса Едісона, бо напередодні в їхній будинок провели світло, але чому з імені викинули літеру "і" - невідомо.

Потім родина переїхала до міста Бауру. Там хлопчик підробляв у кафе. Грати у футбол його навчив батько, але батьки були такі бідні, що не могли купити м'яч, і майбутній чемпіон світу тренувався, підкидаючи набиту ганчірками стару шкарпетку.

Просто Пеле

Прізвисько дали йому шкільні приятелі, причому ні вони, ні сам Пеле не могли сказати, що воно означає.

Кличка йому не подобалась, оскільки нагадувала португальське слово, що імітує дитячий белькіт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Біля воріт суперника Пеле був убивчо точний

Підлітком він почав виступати за місцеві аматорські команди.

Тоді у Бразилії набирав популярності футбол у закритих приміщеннях. Молодому Пеле він подобався більше, ніж відкритий стадіон.

"Я там був, як риба у воді, - згадував він. - [Там] реагувати треба швидше". Сучасний футзал також набагато швидший, технічніший та динамічніший за "великий" футбол.

Він був капітаном юніорської команди міського клубу "Атлетік" на трьох першостях штату Мінас-Жерайс, і вже тоді його яскравий талант був очевидним для всіх.

У червні 1956 року тренер Валдемар де Бріто запросив 15-річного Пеле до професійного клубу "Сантос", заявивши директорам клубу, що цей хлопець стане найкращим гравцем у світі.

Стрімкий зліт

За рік Пеле увійшов до основного складу "Сантоса", у першій же грі забив гол, а до кінця сезону став найкращим бомбардиром бразильської футбольної ліги.

Ще за 10 місяців його включили до національної збірної.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле у складі "Сантоса"

Свій перший міжнародний матч він зіграв проти Аргентини на стадіоні "Маракана" у Ріо-де-Жанейро. Бразильці тоді програли з рахунком 1:2.

Єдиний бразильський гол був на рахунку Пеле, який став наймолодшим гравцем в історії футболу, що забив у матчі національних збірних.

Спортивні менеджери не хотіли брати його на чемпіонат світу 1958, оскільки він нещодавно отримав травму коліна, але товариші по команді їх переконали. Першим матчем Пеле у Кубках світу стала гра проти збірної СРСР.

Світовий тріумф

У чвертьфінальному матчі проти збірної Уельсу Пеле вразив ворота суперника, поставивши ще один рекорд - тепер він став наймолодшим футболістом, що забивав на чемпіонатах світу.

Автор фото, Keystone Підпис до фото, Пеле потрапив до збірної своєї країни ще підлітком

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У півфіналі зі збірною Франції, який бразильці виграли з рахунком 2:1, він забив другий гол, чим забезпечив перемогу.

У фіналі проти команди Швеції Пеле забив два голи. Бразильці перемогли з рахунком 5:2 і вперше стали чемпіонами світу. Згодом вони вигравали Кубок світу ще чотири рази, ставши найуспішнішою футбольною збірною в історії.

Повернувшись додому, Пеле разом із "Сантосом" виграв першість Бразилії і знову став найкращим бомбардиром ліги. Тоді він забив 58 голів, що донині - рекорд бразильських національних чемпіонатів.

У 1962 році "Сантос" виграв матч, що вважається історичним, проти португальської "Бенфіки". Пеле забив три голи.

"Я сподівався зупинити цю велику людину, але мене перевершив той, хто, на відміну від усіх нас, народився на іншій планеті", - сказав тоді воротар Коста Перейра.

Багаті клуби, зокрема, "Манчестер юнайтед" та мадридський "Реал", наввипередки намагалися укласти контракт з найкращим гравцем світу. У відповідь уряд Бразилії спеціальним указом оголосив Пеле національним надбанням і заборонив йому грати за іноземні клуби.

Команда мрії

На Кубках світу 1962-го та 1966 років Пеле не вдалося проявити себе на повну силу. Він був головною мішенню для захисників усіх команд, через травми він обидва рази не зміг дограти чемпіонати до кінця. Хоча 1962-го команда стала чемпіоном.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле у фінальному матчі чемпіонату світу 1958 року проти збірної Швеції забив два голи

Однак світова першість 1970 року в Мексиці стала справжнім тріумфом 30-річного бомбардира. Він забив там чотири голи, зокрема, у фіналі з італійцями.

Збірна Бразилії втретє завоювала Кубок Жюля Римі й отримала право назавжди залишити його у себе.

Той склад вважають найкращим в історії бразильського футболу. Разом з Пеле у ньому грали такі світові зірки, як Жаїрзінью та Рівеліно.

Завдяки розвитку супутникового телебачення матчі з Мексики вперше транслювали в прямому ефірі по всьому світу.

Пеле досі залишається єдиним футболістом в історії, який тричі став чемпіоном світу у складі національної збірної.

У 1969 році він забив свій 1000-й гол у професійній кар'єрі - щоправда, на певне розчарування вболівальників, з пенальті, а не внаслідок гарної комбінації.

Найкращий спортсмен в історії

За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, у тому числі 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну, що є світовим рекордом.

Його називали гравцем, який не йде з поля без гола, хоча це і певне перебільшення. Але незначне.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле - єдиний футболіст, який тричі ставав чемпіоном світу

1999 року МОК оголосив Пеле найвидатнішим спортсменом в історії. Його також вважають найкращим футболістом XX століття за версією ФІФА та членом символічної збірної світу всіх часів.

Свій останній матч за збірну Бразилії Пеле провів 18 липня 1971 року в Ріо-де-Жанейро проти команди Югославії, останній матч за "Сантос" - у 1974 році.

Життєві негаразди

У середині 1960-х Пеле стикнувся з серйозними фінансовими проблемами й заліз у борги - за його словами, через поганих консультантів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 1969 року Пеле забив свій 1000-й гол у професійній кар'єрі футболіста

Військові, що правили тоді в Бразилії, ініціювали розслідування щодо спортсмена через його симпатії до лівих.

У 1975 році Пеле несподівано для всіх уклав контракт із нью-йоркським клубом "Космос", ставши найоплачуванішим на той момент футболістом у світі.

Він говорив, що зробив це для покращення свого матеріального становища та популяризації у США "цієї прекрасної гри". До Пеле у США знали лише американський футбол, який має мало спільного з європейським (його американці називають соккером).

1976 року "Космос" виграв першість Північноамериканської футбольної ліги, а відвідуваність матчів клубу з приходом Пеле збільшилась вдесятеро.

Востаннє Пеле вийшов на поле 1 жовтня 1977 року в товариському матчі між "Космосом" та його рідним "Сантосом", у якому відіграв перший тайм за "Космос", а другий за "Сантос".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле святкує перемогу на чемпіонаті світу 1970 року. Після цього Кубок Жюля Римі назавжди передали Бразилії

Міністр, посол і світовий бренд

Пеле знають навіть ті, хто не цікавиться футболом.

Після завершення спортивної кар'єри він перетворив своє ім'я на торговельну марку і якось пожартував, що у світі є лише три дійсно великі бренди: Ісус, Coca-Cola і Пеле.

У 1990-х він був послом ООН з питань довкілля та послом доброї волі ЮНЕСКО, у 1995-1998 рр. обіймав посаду міністра спорту Бразилії й намагався боротися з корупцією у футболі.

У 1981 році зіграв разом із Сільвестром Сталлоне і Майклом Кейном у голлівудському фільмі "Втеча до перемоги".

Публічна активність Пеле відіграла важливу роль у наданні Ріо-де-Жанейро права прийняти у себе літню Олімпіаду 2016 року.

У 1998 році королева Єлизавета II нагородила Пеле орденом Британської імперії.

Легендарний футболіст виступав проти війни Росії в Україні. І закликав президента Путіна зупинити агресію.

"Немає абсолютно ніякого виправдання для цього насильства, що триває. Цей конфлікт жахливий, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху і ненависті", - написав легендарний футболіст у відкритому листі до Путіна, опублікованому на сторінці Пеле в інстаграмі.

"Можливість припинити війну - у ваших руках", - казав легендарний футболіст, - "тих, які я тиснув під час нашої останньої зустрічі у Москві в 2017 році".

Тоді Пеле брав участь у заходах Міжнародної федерації футболу, що передували чемпіонату світу, який проходив у Росії 2018 року.

Пеле був тричі одружений, мав п'ятьох дітей. Чутки приписували йому романи й позашлюбних дітей, але доказів цього немає.

У вересні 2021 року триразовому переможцю Кубка світу видалили пухлину товстої кишки, і відтоді він проходив регулярне лікування.

В останні роки життя Пеле переніс операцію на шийці стегна й пересувався на візку.

Але люди пам'ятають його не таким. Спортивний геній Пеле приносив радість мільйонам, його глибоко поважали і вболівальники, і суперники.

Автор фото, Getty Images

"Пеле не можна вважати просто великим спортсменом, він стояв вище", - сказав відомий угорський центрфорвард Ференц Пушкаш.

Мабуть, найкраще розкрив сутність унікального таланту Пеле Нельсон Мандела: "Спостерігаючи за його грою, ми бачили поєднання дитячої захопленості та зрілої мужності".