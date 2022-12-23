Черчилль і Зеленський: як поїздка президента України в США нагадує 1941 рік

1 година тому

Автор фото, Library of Congress Підпис до фото, Виступ Вінстона Черчилля у Конгресі США 26 грудня 1941 року

26 грудня 1941 року Вінстон Черчилль виступив перед Конгресом США з промовою, яка тривала лише 30 хвилин, але справила таке враження, що цей візит британського прем'єра до Вашингтона досі вважають однією з найважливіших історичних місій.

Британія на той час вже понад два роки воювала з гітлерівською Німеччиною, а США щойно зазнали раптового нападу з боку союзника Гітлера - Японії.

І ось, 81 рік по тому, майже день у день, Конгрес приймає лідера іншої держави, яка теж веде війну. Він здолав не менш небезпечний шлях через Атлантику, щоб звернутись по допомогу до американських політиків.

Звісно, між Другою світовою та війною в Україні є величезна різниця, але спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка запросила Володимира Зеленського до Вашингтона, не забула провести паралелі між візитами двох політиків.

"Ще один історичний лідер звертається до Конгресу під час війни, коли на кону стоїть сама демократія", - наголосила вона напередодні виступу президента України перед конгресменами.

Як Черчилль підкорив Вашингтон

Ім'я Вінстона Черчилля під час Другої світової війни було у всіх на вустах: воно стало синонімом завзятого опору британців агресії нацистської Німеччини.

Автор фото, Library of Congress Підпис до фото, Виступ Черчилля відбувся за три тижні після нападу японців на Перл-Гарбор та вступу США у Другу світову війну

Британський прем'єр прибув до США у грудні 1941 року, коли війна докотилась до США. Трьома тижнями раніше Японія атакувала американську військово-морську базу в Перл-Гарборі й вивела з ладу значну частину Тихоокеанського флоту США, після чого Америка із запізненням вступила в Другу світову війну.

Візит Черчилля викликав в Америці величезне пожвавлення та великий інтерес. Він дав спільну пресконференцію з президентом Рузвельтом і навіть запалив вогні на головній ялинці країни у Вашингтоні.

"Американці познайомилися з однією з головних чеснот Вінстона Черчилля - збуджувати натовп", - писала тоді Washington Post.

Але головна подія відбулася 26 грудня 1941 року, коли Черчилль виступив у будівлі Сенату, переповненому американськими законодавцями, високопосадовцями та різними знаменитостями (серед конгресменів був і батько Ненсі Пелосі, Томас Д'Алесандро-молодший).

Після гарячих привітань Черчилль зійшов на кафедру, протер окуляри і виголосив одну з найважливіших промов у своїй політичній кар'єрі.

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Прем'єр говорив про дружбу між двома країнами, про тісні зв'язки та схожість культур двох світових держав, а потім поступово перейшов до більш насущних і сумних тем.

"Переконаний, що ви повною мірою усвідомлюєте, що і вам, і нам ще доведеться пройти через суворі випробування. Сили, що протистоять нам, - величезні. Вони злі й безжальні", - зазначив він, маючи на увазі сили "Осі" Рим-Берлін-Токіо.

"Негідники та їхні поплічники, що штовхнули свої народи на шлях війни й завоювань, знають, що їм загрожує жахлива розплата, якщо вони силою зброї не зможуть перемогти народи, на які вони напали. І вони не зупиняться ні перед чим, - сказав Черчилль. - Вони накопичили величезну кількість зброї усіх видів, вони мають добре навчених й дисциплінованих солдатів, моряків і пілотів. Вони мають продумані плани".

При цьому, попереджаючи про "важкі часи", Черчилль висловив оптимізм, що тепер за допомогою США союзники зможуть у найближчі три роки змінити перебіг подій.

"Вони не розуміють, що ми чинитимемо опір, доки не дамо їм урок, який вони, та й увесь світ, ніколи не забудуть, - підкреслив Черчилль, маючи на увазі країни "Осі", після чого його мову перервали бурхливі оплески.

"Ми стоїмо разом, захищаючи все, що цінують вільні люди", - завершив свій виступ британський прем'єр. Наступного дня американська преса рясніла схвальними заголовками, а New York Times на першій смузі великими літерами написала: "КОНГРЕС ВРАЖЕНИЙ".

Місія Зеленського: інші часи, інший Вашингтон

Вісім десятиліть по тому візит Володимира Зеленського до Вашингтона викликав, мабуть, не менше уваги й ажіотажу. Практично дотримуючись розпорядку Черчилля, Зеленський спочатку зустрівся з президентом Байденом, а потім вирушив до Капітолія.

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Пізніше, звертаючись до Конгресу, президент України хоч і не напряму згадував Черчилля, але завершив свою промову порівнянням нинішньої ситуації з часами Другої світової війни.

"Стоячи тут і сьогодні, я згадую війни президента Франкліна Делано Рузвельта, що зараз дуже доречно. Американський народ у своїй праведній могутності доб'ється абсолютної перемоги", - заявив Зеленський.

Як і Черчилль, Зеленський упродовж усієї війни, розв'язаної Росією проти України, постійно з'являється на публіці, виступає з промовами й давно став героєм в очах усіх, хто підтримує Україну.

Є одна важлива відмінність: Конгрес, до якого звертався Володимир Зеленський, значно менш одностайний, ніж за часів Черчилля, а серед республіканців зростає невдоволення фінансовою й військовою підтримкою, яку надають Україні США.