"Раніше треба було вижити, а зараз хочеться жити". Як Київщина переживає блекаут

Вікторія Жуган

ВВС News Україна, Київська область

1 година тому

Підпис до фото, Анастасія у квартирі батьків, де родина не живе після того, як вибухова хвиля пошкодила будинок. З балкону видно розбомблений будинок, від вибуху в якому постраждав дім Анастасії.

Київ та область переживають блекаути після російських обстрілів інфраструктури. Для районів, які ще не відновилися після окупації, це вже фактично друга важка зима.

Батареї не зігріли би цю квартиру, навіть якби тут дали тепло. Вони замерзли і лопнули на початку весни, коли місто окупувала російська армія.

Тому Леся Руснак, її чоловік і діти покладаються на духовку й обігрівачі. Коли зникає світло, температура у дитячій кімнаті падає до +7С.

Так виглядають блекаути у Бородянці. Із суботи до вівторка електрика зʼявлялася на півгодини-годину, говорить жінка.

Коли ми знайомимося, світло вже є, і квартира трохи прогрілася.

Бородянка. "Треба трішечки потерпіти"

Підпис до фото, Леся (зліва) і Анастасія (справа) пʼють чай на кухні в квартирі в Бородянці, куди Леся переїхала після того, як авіабомби знищили її будинок під час російської окупації у березні

Коли господиня кладе мені до чаю цукерку "Пес Патрон", бульдозери підʼїжджають до останньої стіни розбомбленої багатоповерхівки, де була її квартира. Це напроти бородянського Тараса Шевченка із простреленим російською армією чолом.

"Я вночі чула, як стогне земля. А коли ми вийшли з підвалу, будинку вже не було", - згадує березень 41-річна Леся.

Тепер її сімʼя живе у квартирі родича: тут бракувало шибок, які комунальні служби замінили безкоштовно. Пʼятиповерхівку згори донизу прошиває тріщина від однієї з вибухових хвиль, та їх це не турбує.

Леся каже, що щаслива. Вся родина жива і здорова, а вона має роботу вчителькою. Жінка впевнена, що треба "ще трішечки потерпіти", і чекає на святкування Нового року.

А от сусідка, 18-річна Анастасія Мельніченко, більше тут не живе. Через пошкодження будинку її батьки вирішили залишитися на дачі у селі поруч.

"Там більше не працюють ніякі графіки відключень", - тож Анастасія щодня їздить у Бородянку рейсовим автобусом, аби вчитися онлайн у пункті незламності.

Підпис до фото, Леся показує одну із дірок у батареях, які лопнули від морозу на початку російського вторгнення

Відсутність світла нагадує їй про окупацію. Тоді вона з батьками харчувалася переважно картоплею. "Раніше потрібно було просто вижити, а зараз хочеться жити", - зітхає жінка.

Коли ми завершуємо чаювання, стіни будинку, де жила Леся, вже немає, а Тарас Шевченко і далі спостерігає за бульдозерами.

Гостомель. "Зникає тепло і вода"

На четверту добу без світла в Гостомелі можна побачити, як мама фотографує маля у парку на тлі величезної моделі літака, як дівчинка довго й медитативно гойдається на гойдалці біля селищної ради, і як на ринку іде торг.

Недалеко від базару - поліцейський пункт підтримки. Там тепло, тріщать дрова у буржуйці, а по периметру висять жовті і блакитні повітряні кульки.

Але сестрам Ользі та Світлані ніколи грітися, бо у них гарно розходяться яблука і грушки. (Принаймні, так здається. Поки я говорю з однією сестрою, інша зважує клієнтам. Потім вони міняються).

"Найважче - без світла, бо зникає тепло і вода, але я не вважаю, що це велика трагедія. Люди і без цього виживали: в окупації не було нічого, - відрізає 19-річна Ольга, молодша. Без опалення температура у них вдома опускається до +10С. - Дуже радує, що почали вмикати воду й тепло".

Підпис до фото, Світлана, Славік і Ольга (справа) продають фрукти у Гостомелі під час затяжного блекауту 22 грудня. Ольга каже, що рух і спілкування з людьми відволікають її від відчуття холоду

Фрукти приїхали з Вінниччини, де у Світлани з чоловіком своє господарство. Сестри розповідають, що Оля з мамою наважилися тікати туди в середині березня, але потрапили під обстріл "зеленого коридору".

Їхня мама одразу загинула, її поховали люди, які жили поруч із місцем трагедії. Після деокупації сестри змогли її перепоховати.

Ольга ділиться, що слідкує за новинами і найбільше боїться повторного російського наступу.

Ірпінь. "У пункті незламності було тісно, як у вагоні метро"

Коли після тривалої темряви у передмістя Києва повертається світло, пункти обігріву швидко порожніють. Та в наметі ДСНС за міськрадою Ірпеня залишається заряджати телефон 38-річний Петро Гамчук. Він пояснює, що на його лінії триває четверта доба без електрики.

Найтяжче було напередодні, розповідають чергові ДСНС: "було тісно, як у вагоні метро". Петро теж тут був - додає, що не мав де стати, і бракувало розʼємів для заряджання гаджетів.

Подібні скарги є і в ірпінських онлайн-спільнотах.

Підпис до фото, Петро приходить заряджати телефон до пункту незламності в Ірпені. В цей момент, ввечері 22 грудня, у його домі немає електрики четверту добу поспіль, але в місті вона вже зʼявляється

Та Петро не жаліється і не свариться, про все говорить із посмішкою: "А що мені, плакати?" - знову сміється.

Коли немає електрики, він втрачає не лише світло й тепло, але й заробіток: Петро - сантехнік. Тому іноді днями сидить без роботи, а іноді працює до десятої вечора.

Російські обстріли інфраструктури чоловік коментує так: "Вони - паршиві гади, що таке роблять. Якби я був президентом, я би по них так само пускав, як вони по нас".

Коли ми прощаємося, у кварталах довкола міськради засвічуються вікна квартир, кавʼярень, ресторанів, як мінімум одного спортзалу і одного банку.

Але вже у Новобіличах западає суцільна темрява і повзе за нами майже до проспекту Перемоги у Києві.