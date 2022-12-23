Струс мозку і зламане ребро. Jerry Heil впала зі сцени в оркестрову яму

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Andrea Araya

Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) після концерту у Тернополі впала зі сцени в оркестрову яму з триметрової висоти. Вона повідомила, що отримала струс мозку та зламала ребро.

Наступний концерт співачки в Івано-Франківську довелося перенести.

Jerry Heil оприлюднила відео в інстаграмі, на якому видно, що після спілкування з глядачами дівчина впевнено крокує сценою і так само впевнено робить крок просто в оркестрову яму.

"На відео видно, як впевнено я ступаю в пустоту, пам'ятаю, як мені здавалося, що я бачу там підлогу. Далі нічого не пам'ятаю", - зізналася співачка.

Вона запевнила, що вже прийшла до тями і почувається добре.

"За таких умов отримати лише струс та перелом ребра — це чудо. Для мене це додатковий знак, що проживати треба кожну хвилиночку свого життя, - написала вона. - Сподіваюся, це стане поштовхом до нових пісень".

Автор фото, Телеграм Jerry Heil

Шанувальники у соцмережах висловлюють підтримку співачці.

Дехто жартує, що саме так українці впевнено зробили крок в 2022 рік, який став найважчим за весь час незалежності України.

На останньому відборі на Євробачення-2023 від України вона посіла третє місце.