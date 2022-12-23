Струс мозку і зламане ребро. Jerry Heil впала зі сцени в оркестрову яму
Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) після концерту у Тернополі впала зі сцени в оркестрову яму з триметрової висоти. Вона повідомила, що отримала струс мозку та зламала ребро.
Наступний концерт співачки в Івано-Франківську довелося перенести.
Jerry Heil оприлюднила відео в інстаграмі, на якому видно, що після спілкування з глядачами дівчина впевнено крокує сценою і так само впевнено робить крок просто в оркестрову яму.
"На відео видно, як впевнено я ступаю в пустоту, пам'ятаю, як мені здавалося, що я бачу там підлогу. Далі нічого не пам'ятаю", - зізналася співачка.
Вона запевнила, що вже прийшла до тями і почувається добре.
"За таких умов отримати лише струс та перелом ребра — це чудо. Для мене це додатковий знак, що проживати треба кожну хвилиночку свого життя, - написала вона. - Сподіваюся, це стане поштовхом до нових пісень".
Шанувальники у соцмережах висловлюють підтримку співачці.
Дехто жартує, що саме так українці впевнено зробили крок в 2022 рік, який став найважчим за весь час незалежності України.
На останньому відборі на Євробачення-2023 від України вона посіла третє місце.