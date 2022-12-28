Ракетний удар по Харкову. Тривога лунала у половині регіонів України

8 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Росія завдала нового удару по Україні, наразі ракети впали у Харкові, а тривогу оглошували у половині регіонів.

"Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце", - повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанті вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється", - додав керівник області Олег Синєгубов.

Остання велика ракетна атака Росії відбулася 16 грудня, а 19 грудня Росія вдарила по країні дронами-камікадзе. Ціллю передусім були енергооб'єкти.

Попри те, що Україна заявила, що більшість ракет та дронів вдалося збити, були нові руйнування. В енергосистемі склалася важка ситуація.

Багато українців по всій країні залишаються без світла і тепла.

ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці попереджали, що новий ракетний удар мав бути минулими вихідними.

У ніч з 25 на 26 грудня на аеродромі стратегічної авіації в російському Енгельсі сталась атака дронів. Внаслідок чого могла бути пошкоджене навігаційне обладнання та літаки, які могли брати участь в ударах по Україні.

Експерти припускали, що це могло відтермінувати нову ракетну атаку. При цьому військові повідомляли, що Росія вивела в море кораблі-носії ракет Калібр.