Американець одразу шість разів виграв лотерею. Каже, що слухав інтуїцію

19 хвилин(и) тому

Автор фото, MASSACHUSETTS STATE LOTTERY

Холодного грудневого дня ветеран В'єтнаму зайшов у магазин алкогольних напоїв у Массачусетсі. Він зіграв у лотерею, як робив це понад 20 років.

Його інтуїція підказувала йому: купуй не один білет, а шість. І не просто використовуй будь-які номери, використовуй одні й ті ж номери на кожному білеті.

І удача усміхнулася йому, номери Реймонда Робертса виграли, вони принесли йому по 390 тис. доларів за кожен білет.

Робертс вирішив взяти відразу всю суму за п'ять білетів, заробивши загалом майже 2 мільйони доларів.

Для шостого білета він обрав варіант ануїтету, тобто він також отримає ще 20 щорічних платежів по 25 тис. доларів.

Виграшні номери, які вибрав Робертс, були ретельно підібраною комбінацією днів народжень та ювілейних дат. Він використовував їх також на інших лотерейних білетах в інші дні, але тоді не мав успіху.

Він забрав свій виграш 15 грудня.

Тож що він планує робити зі своїм несподіваним багатством?

Для початку, як повідомляє лотерея, він купить мотоцикл.

Lucky for Life ("Щасливчик на все життя") — це гра, в яку грав Робертс.

Згідно з її правилами, шанси виграти лише 25 тис. доларів на рік за все життя становлять один до 1 813 028.

Мешканці Массачусетсу витрачають найбільше на душу населення на лотерейні білети ніж будь-де в США.