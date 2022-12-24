Чому молодь живе у шлюбах без сексу

1 година тому

Автор фото, Getty Images

"Перші [кілька] років нашого шлюбу у нас було дивовижне сексуальне життя... але коли він став старшим (зараз йому 30), він, здається, перестав цікавився сексом".

Це один із багатьох коментарів, що пишуть у групі r/DeadBedrooms на платформі Reddit - "групі обговорення для користувачів Reddit, які мають проблеми у стосунках, яким серйозно бракує сексуальної близькості".

І таких коментарів там чимало.

"Чому він віддає перевагу власній руці, а не сексу зі мною?" - звучить ще один.

Було б не так дивно, якби ці історії розповідали літні пари, які намагаються зберегти іскру, яку мали кілька десятків років тому - але багато з них надходять від 20-30-річних.

Деякі кажуть, що їхньому статевому життю заважають діти чи шлюб; інші - що їхні чоловіки мають "низьке лібідо", нескінченно дивляться порно, але не збуджуються з ними. І список таких скарг від міленіалів, які пишуть про свої "мертві спальні", дуже довгий.

Попри те, що покоління мілленіалів перебуває у розквіті своїх сексуальних можливостей, деякі представники цього покоління в усьому світі "відходять від сексу". Переважно це стосується подружніх пар і тих, хто має тривалі стосунки.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Це підтверджують нещодавні статистичні дані: опитування 2021 року серед дорослих у віці від 18 до 45 років у США, проведене Інститутом Кінсі при Університеті Індіани та продавцем секстоварів Lovehoney, показало, що серед одружених дорослих мілленіали найчастіше "повідомляли про проблеми із сексуальним бажанням за останній рік". Опитування показало, що про цю проблему повідомили 25,8% одружених мілленіалів - і лише 10,5% представників Покоління Z і 21,2% Покоління X.

Меленіали - це покоління, до якого зазвичай прийнято відносити людей, які народилися у період з 1981 по 1996 роки.

Попри те, що "низький рівень бажання не обов'язково є синонімом шлюбу без сексу, каже Джастін Леміллер, науковий співробітник Інституту Кінсі, "коли один або обидва партнери в шлюбі відчувають спад бажання займатися сексом, частота сексу зазвичай теж зменшується - і втрата бажання є однією з головних причин, чому шлюби взагалі лишаються без сексу".

Що саме відбувається? Сексотерапевти та дослідники припускають низку факторів, які можуть пояснити шлюби мілленіалів без сексу - від поточного життєвого етапу до всемогутнього впливу інтернету.

Незалежно від конкретних причин, що спричиняють проблеми у спальні, у переважній більшості це покоління стикається з унікальними - навіть безпрецедентними - перешкодами для здорового статевого життя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато мілленіалів народжують дітей, що може стати на заваді сексуальному бажанню

Анатомія шлюбу без сексу

Існує кілька визначень шлюбу без сексу. Одна буквальна: у пари тривалий час взагалі не було сексу. Іншим широко використовуваним показником такого шлюбу є секс менше 10 разів на рік.

Експерти, з якими спілкувалася BBC Worklife, також мали різні думки.

Сексотерапевт із Нью-Йорка Стівен Снайдер каже: "Я зазвичай вважаю шлюбом без сексу чотири рази на рік або рідше. Але іноді пара займається сексом тільки щокварталу, і вони обоє кажуть, що це чудово".

Кімберлі Андерсон, сексотерапевтка і доцентка кафедри психіатрії в Медичній школі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, вважає, що "низький рівень" сексу - менше 25 разів на рік.

Інші кажуть, що це визначення суто суб'єктивне: якщо пара незадоволена частотою, з якою вони займаються сексом - це проблема, яку варто вирішити.

Багато факторів можуть призвести до шлюбу, в якому сексу мало або немає взагалі. Якщо існує "невідповідність бажань", як каже каліфорнійська секстерапевтка Крістен Лозано, цей дисбаланс може з часом зростати, якщо пара цього не вирішить.

Наприклад, людина, яка хоче більше сексу та продовжує його ініціювати, може здатися та втратити самооцінку, якщо й надалі отримуватиме відмову. Водночас партнер, який відмовляє, може почуватися дедалі більш винним, створюючи ще гірші умови для стимулювання збудження.

Також цьому можуть сприяти інші фактори, зокрема медичні проблеми чи проблеми з психічним здоров'ям, оскільки вони можуть робити секс неможливим, болісним, важким або небажаним.

Зайняте життя, робота та/або діти також можуть заважати сексу - як і брак спілкування щодо бажань кожного партнера.

Хоча ці аспекти, що сприяють шлюбам без сексу, не характерні для жодного покоління, деякі експерти помітили зміни в тому, хто саме має стосунки без сексу та в які періоди свого життя.

"Проміжок часу, за який [пари] позбуваються сексу, став меншим, - вважає секстерапевтка із Сан-Франциско Селест Гіршман, яка працює з клієнтами близько 20 років.

Раніше вона помічала, що пари перестають займатися сексом одне з одним через 10-15 років.

"Тепер це може відбуватись десь за 3-5 років", - каже вона.

Андерсон, яка працює сексотерапевткою протягом 30 років, каже, що демографія шлюбів без сексу справді змінилася відтоді, як вона почала працювати.

"Тридцять років тому більшість пар, з якими я працювала щодо шлюбу без сексу, були старше 50 років", — каже вона і додає, що вони переважно страждали через зниження лібідо через гормональні зміни та хвороби, які виникають із віком.

Однак сьогодні більшість пар, які не мають сексу у шлюбі, молодші за 45 років.

"Динаміка, що лежить в основі цього, зовсім інша, ніж у літніх пар", - каже вона.

Вплив стресу

Занадто високий рівень стресу може стати на заваді сексуальному життю будь-якої людини, а мілленіали особливо страждають від впливу кортизолу.

"Стрес є одним із головних убивць лібідо, - каже Леміллер, - і міленіали у багатьох відношеннях є особливо схильними до стресу, особливо порівняно з поколінням X".

Також одним із факторів є життєвий етап.

Багато мілленіалів зараз у віці, коли вони стають батьками або мають маленьких дітей, а це надзвичайно важкий період у житті будь-якої людини.

У дослідженні 2018 року, проведеному британською консультативною мережею Relate, 61% людей у віці 30 років повідомили, що займаються сексом менше, ніж вони хотіли б, тому що "заважають малі діти", а 31% сказали, що вони "втратили лібідо після народження дітей".

Сприяють стресу й інші виклики. Міленіали вже відставали від попередніх поколінь у досягненні певних життєвих віх, як-от купівлі будинку. Зараз додатковий тиск на багатьох із них чинить різке зростання цін і зростання студентської заборгованості.

Але головним чином на рівень стресу впливає робота. Дані міжнародної консалтингової компанії Deloitte за травень 2022 року, зібрані в п'яти країнах, показали, що 38% мілленіалів повідомили про суттєві проблеми із психічним здоров'ям, особливо у жінок (41%) порівняно з чоловіками (36%) - головним чином через хвилювання на роботі.

Міленіалам не звикати до проблем, пов'язаних із роботою.

"Наприклад, багато мілленіалів починали свою кар'єру під час великої рецесії", - каже Леміллер. А потім до цього додалася пандемії Covid-19.

"У часи великих технологічних змін люди, як правило, працюють дуже важко", - додає Снайдер.

І як показують дані, мілленіали є особливо трудоголіками. Перевтома часто призводить до виснаження, що може призводити до того, що пари занадто втомлені для сексу наприкінці довгого дня. А хвилювання щодо фінансової стабільності лише посилюють проблему.

"Великі фінансові проблеми в поєднанні з вищим базовим рівнем депресії та тривоги можуть бути особливо потужним поєднанням у створенні сильного стресу та низького сексуального бажання", - каже Леміллер.

Соцмережі, порно та занепад сексуального життя

Автор фото, Getty Images

Неможливо переоцінити також і вплив інтернету. Снайдер каже, що соцмережі відволікають від фізичної взаємодії, зокрема від сексу, але Гіршман вважає, що їхня роль у виникненні шлюбів без сексу набагато глибша. Вона каже, що вони призвели до виникнення "свідомості іміджу" серед мілленіалів - першого покоління, яке справді активно почало використати соцмережі.

Люди відчувають потребу бути досконалими на цих платформах, каже вона - за допомогою фільтрів і ретуші, які недоступні в реальному житті. Це може також перетікати у шлюби та спальні, позбавляючи їх упевненості у власному тілі.

Згідно з даними Per Relate за 2018 рік, 37% людей молодше 30 років, які мали низький рівень статевих стосунків, повідомили про те, що вони стурбовані своїм тілом, тоді як те саме відзначили лише 14% людей віком від 60 років і старше.

Експерти погоджуються, що окрім соціальних медіа, величезний вплив на мілленіалів справила порнографія, бо багато з яких досягли повноліття саме тоді, коли порно стало широко доступним в інтернеті.

Це, звичайно, величезний зсув у порівнянні з попередніми поколіннями.

"У 20-му столітті деякі хлопці, як правило, мали сексуальний інтерес до багатьох жінок, - каже Снайдер. - Тепер вони просто схильні дивитися багато порно".

Іншими словами, їм не обов'язково шукати сексу з іншою людиною, щоб мати сексуальний досвід, що передбачає залучення інших людей - навіть якщо ці люди є лише на відео.

Андерсон має багато клієнтів-чоловіків віком до 45 років у шлюбах без сексу, які, за її словами, страждають від "еректильної дисфункції, спричиненої порнографією" - захворювання, яке робить неможливим або дуже складним досягнення ерекції без порнографії та з реальним партнером.

Це може призвести до того, що вони віддадуть перевагу мастурбації, аніж сексу зі своїми партнерами. Деякі з них звикають до повного контролю над своїм задоволенням, пояснює вона, або до більш екстремальних речей, які вони бачать у порно, яких їхній подружній секс не зможе забезпечити.

"Порно ніколи не відмовляє мені" або "Порно ніколи не критикує мою роботу" - це типові речі, які я чую від клієнтів", - говорить Андерсон.

"Мертві спальні" назавжди?

Звичайно, мілленіали не можуть змінити того, що вони прийшли на роботу під час рецесії, а зараз переживають іншу. Вони не можуть стерти вплив порно чи соціальних мереж.

І зрозуміло, що відсутність сексу - це тема, про яку деяким людям важко навіть говорити з людиною, з якою вони ділять спальню, не кажучи вже про інших, що ускладнює розуміння проблем і пошук рішень.

Як написав один із користувачів Reddit, із зайнятістю та незліченними викликами у житті навіть підняти цю тему може здатися неможливим.

"Я просто більше навіть не знаю, про що просити, - написала одна жінка, яка має цю проблему. - Я хочу це виправити, але просто не знаю, як".