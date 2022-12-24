WSJ: Від Путіна приховують погані новини з фронту, він хоче перемоги за всяку ціну

1 година тому

Автор фото, AFP

Володимир Путін не в курсі всього того, що відбувається з його армією в Україні, бо дуже вузьке коло соратників та силовиків намагається не нервувати російського президента неприємними новинами з фронту, пише американська газета Wall Street Journal.

Журналісти видання стверджують, що їхні висновки ґрунтуються на кількох місяцях спілкування з чинними та відставними функціонерами та розвідниками в Росії та на Заході, а також з "людьми, близькими до Кремля".

"Всі вони загалом малюють картину ізольованого від світу керівника, який не здатний або не бажає повірити, що Україна здатна успішно чинити опір, - пише газета. - У президента, схоже, дуже обмежене уявлення про реальний стан речей".

За даними джерел WSJ, Путін отримує письмове зведення з фронту щоранку, проте, по-перше, акцент у ньому завжди робиться на успіхах, а невдачі згладжуються, а по-друге, воно часом запізнюється на кілька днів, оскільки проходить через фільтри ФСБ, Ради безпеки та особисто його секретаря Миколи Патрушева, перш ніж потрапити на сніданок до Путіна.

Американці, зі свого боку, намагаються достукатися до Кремля і тому підтримують контакти з російськими представниками щодня, проте їм все складніше знайти в оточенні Путіна співрозмовників, не заражених путінським баченням світу, в якому Захід намагається розчленувати Росію, а Путін завоюванням сусідніх країн відновлює велич та історичну справедливість, пише газета з посиланням на неназваних чиновників у США.

Деякі найближчі соратники Путіна, як той же Патрушев, налаштовані навіть рішучіше за російського президента, кажуть вони.

Останнім часом Путін трохи більше став цікавитись реальною картиною війни, проте "він, як і раніше, оточений адміністрацією, яка підтримує в ньому переконаність у тому, що Росія переможе, попри всі людські та економічні втрати", цитує газета неназваних "обізнаних співрозмовників".

Все це пусті домисли, відповідає прессекретар Путіна.

"Будь-які твердження про те, що він отримує спотворену інформацію, не відповідають дійсності", - цитує WSJ коментар Дмитра Пєскова.

Після майже року війни Путін не втратив особистої віри в те, що української нації нібито не існує, а США нібито мають намір розмістити в Україні ядерну зброю, щоб загрожувати Росії.

"За словами колишніх російських чиновників і людей, близьких до Кремля, Путін сповнений рішучості притиснути Україну до нігтя і готовий заради цього на роки мобілізувати населення та економіку Росії", - пише газета.