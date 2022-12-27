"Моє серце віддане цій війні". Як шотландець воює за Україну

Деббі Джексон

BBC Scotland

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Adam Ennis

Адам Енніс не встиг додому до своєї родини на Різдво, але все одно вважає себе щасливішим за своїх товаришів.

Вони спали в окопах на передовій в Україні, тоді як він насолоджувався рідкісним вихідним днем.

35-річний чоловік залишив свій бізнес у Шотландії, щоб приєднатися до міжнародного легіону в березні минулого року, всупереч порадам уряду та маючи лише базову підготовку, яку він отримав у кадетській програмі в школі.

Відтоді він воював принаймні на двох основних фронтах. Тепер він каже, що навряд чи повернеться до Шотландії, доки не закінчиться війна.

"Я не планую найближчим часом повертатися додому, - сказав Адам BBC Scotland. - Моє серце віддане цій війні, як і хоробрі хлопці навколо мене".

"Ми несемо відповідальність один перед одним, перед нашими сім'ями, чиї серця були розбиті через наше рішення взяти участь у цій війні, покінчити з цим і звільнити Україну раз і назавжди".

"Україна бореться за всю Європу - ми не маємо цього забувати".

Автор фото, Adam Ennis Підпис до фото, На війні Адам відомий як Braveheart

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"Приїхати сюди було найкращим рішенням у моєму житті, - каже він. - У мене тут є ціль і я зустрів стільки хороших людей".

Адам отримав вихідний на Різдво, але він не забував про війну ні на хвилину.

"Я сумуватиму за своєю родиною та друзями в цей період, але мені пощастило, що навколо мене хороші люди. Я буду думати про всіх, кому не пощастило", - каже він.

"Чесно кажучи, Різдво зараз не дуже відчувається", - додає Адам.

Наступного дня після Різдва Адам повернувся до свого підрозділу. Вони мають бути на фронті до кінця січня.

Хоча у бійців бойовий дух на висоті, він бачить щоденні страждання простих українців.

"Цивільним тут дуже важко, - каже він. - Майже щодня відбуваються обстріли міст, по енергетичних об'єктах та цивільній інфраструктурі".

"Вони не мають електрики кілька днів поспіль, і покладаються на гуманітарну допомогу, щоб вижити", - каже Адам.

Саме цим людям він і хоче допомогти.

"Кожен, хто може допомогти, має допомогти. Є багато благодійних організацій, які надсилають допомогу. Кожна маленька пожертва, чи то їжа, чи одяг, є життєво важливою", - вважає він.

"Це для мене найважче у цій війні - я був свідком того, що ці тварини чинили з невинними людьми з першого дня", - додає Адам.

Адам пише про війну у себе в інстаграмі - щоб повідомляти про стан справ свою родину та закликати громадськість допомогти.

Автор фото, Aleksei Bobrovnikov Підпис до фото, Портрет Адама Енніса на експозиції "Воїни світу - воїни світла" у Києві

На рюкзаку Адама написано Braveheart ("Хоробре серце") - так він відомий серед інших закордонних військових.

Його вважають героєм і зняли у фільмі про воїнів-іноземців, які ставлять своє життя на карту за народ України.

За його словами, ситуація "різко" змінилася на війні після його останньої поїздки додому в липні.

"Тепер ми маємо ініціативу на нашому боці", - каже він.

"Але попри те, що ми відвоювали великі території і продовжуватимемо це робити, це дорого коштує, - додає Адам. - Багато хороших людей пожертвували життям за Україну. Втрати з нашого боку, хоч і дуже великі, але значно менші, ніж у росіян".

"Вони із задоволенням пожертвують 200 людьми, щоб зайняти позицію, яку займають 20 наших людей", - додає він.

Адам розповів про три російські лінії в бою.

Перша лінія - призовники, яких "покосили в сотні".

"Друга - це регулярна армія, а третя лінія - це приватна військова компанія Вагнера, чиє завдання - стріляти в усіх, хто відступає з першої та другої позицій", - каже Адам.

Він розповідає, що пишається українським народом, "який просто хоче бути вільним і частиною Європи".

Готуючись повернутися на передову, Адам передав повідомлення для тих, кого він залишив у Шотландії:

"Я бажаю всім удома щасливого Різдва та Нового року. Не забувайте про Україну і допомагайте, якщо можете".

"Цінуйте те, що маєте, адже все це може змінитися водну мить. Запитайте в українців".