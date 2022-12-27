"Моє серце віддане цій війні". Як шотландець воює за Україну
- Деббі Джексон
- BBC Scotland
Адам Енніс не встиг додому до своєї родини на Різдво, але все одно вважає себе щасливішим за своїх товаришів.
Вони спали в окопах на передовій в Україні, тоді як він насолоджувався рідкісним вихідним днем.
35-річний чоловік залишив свій бізнес у Шотландії, щоб приєднатися до міжнародного легіону в березні минулого року, всупереч порадам уряду та маючи лише базову підготовку, яку він отримав у кадетській програмі в школі.
Відтоді він воював принаймні на двох основних фронтах. Тепер він каже, що навряд чи повернеться до Шотландії, доки не закінчиться війна.
"Я не планую найближчим часом повертатися додому, - сказав Адам BBC Scotland. - Моє серце віддане цій війні, як і хоробрі хлопці навколо мене".
"Ми несемо відповідальність один перед одним, перед нашими сім'ями, чиї серця були розбиті через наше рішення взяти участь у цій війні, покінчити з цим і звільнити Україну раз і назавжди".
"Україна бореться за всю Європу - ми не маємо цього забувати".
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Кінець подкаст
"Приїхати сюди було найкращим рішенням у моєму житті, - каже він. - У мене тут є ціль і я зустрів стільки хороших людей".
Адам отримав вихідний на Різдво, але він не забував про війну ні на хвилину.
"Я сумуватиму за своєю родиною та друзями в цей період, але мені пощастило, що навколо мене хороші люди. Я буду думати про всіх, кому не пощастило", - каже він.
"Чесно кажучи, Різдво зараз не дуже відчувається", - додає Адам.
Наступного дня після Різдва Адам повернувся до свого підрозділу. Вони мають бути на фронті до кінця січня.
Хоча у бійців бойовий дух на висоті, він бачить щоденні страждання простих українців.
"Цивільним тут дуже важко, - каже він. - Майже щодня відбуваються обстріли міст, по енергетичних об'єктах та цивільній інфраструктурі".
"Вони не мають електрики кілька днів поспіль, і покладаються на гуманітарну допомогу, щоб вижити", - каже Адам.
Саме цим людям він і хоче допомогти.
"Кожен, хто може допомогти, має допомогти. Є багато благодійних організацій, які надсилають допомогу. Кожна маленька пожертва, чи то їжа, чи одяг, є життєво важливою", - вважає він.
"Це для мене найважче у цій війні - я був свідком того, що ці тварини чинили з невинними людьми з першого дня", - додає Адам.
Адам пише про війну у себе в інстаграмі - щоб повідомляти про стан справ свою родину та закликати громадськість допомогти.
На рюкзаку Адама написано Braveheart ("Хоробре серце") - так він відомий серед інших закордонних військових.
Його вважають героєм і зняли у фільмі про воїнів-іноземців, які ставлять своє життя на карту за народ України.
За його словами, ситуація "різко" змінилася на війні після його останньої поїздки додому в липні.
"Тепер ми маємо ініціативу на нашому боці", - каже він.
"Але попри те, що ми відвоювали великі території і продовжуватимемо це робити, це дорого коштує, - додає Адам. - Багато хороших людей пожертвували життям за Україну. Втрати з нашого боку, хоч і дуже великі, але значно менші, ніж у росіян".
"Вони із задоволенням пожертвують 200 людьми, щоб зайняти позицію, яку займають 20 наших людей", - додає він.
Адам розповів про три російські лінії в бою.
Перша лінія - призовники, яких "покосили в сотні".
"Друга - це регулярна армія, а третя лінія - це приватна військова компанія Вагнера, чиє завдання - стріляти в усіх, хто відступає з першої та другої позицій", - каже Адам.
Він розповідає, що пишається українським народом, "який просто хоче бути вільним і частиною Європи".
Готуючись повернутися на передову, Адам передав повідомлення для тих, кого він залишив у Шотландії:
"Я бажаю всім удома щасливого Різдва та Нового року. Не забувайте про Україну і допомагайте, якщо можете".
"Цінуйте те, що маєте, адже все це може змінитися водну мить. Запитайте в українців".