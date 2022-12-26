Нова атака на аеродром стратегічної авіації РФ в Енгельсі. Що відомо?

13 хвилин(и) тому

Автор фото, MAXAR TECHNOLOGIES Підпис до фото, Супутниковий знімок наслідків атаки на аеродром "Енгелс" 5 грудня. Видно пошкодження як мінімум 2 літаків

В ніч на 26 грудня аеродором стратегічної авіації Росії в місті Енгельс Саратовської області став об'єктом атаки з повітря. Це вже вдруге за поточний місяць.

Міністерство оборони РФ повідомило, що аеродром атакувала Україна за допомогою ударного безпілотника.

Але начебто його вдалось збити силами протиповітряної оборони.

"Двадцять шостого грудня близько 1:35 засобами протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил Росії збитий на малій висоті при підльоті до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотний літальний апарат. Внаслідок падіння уламків безпілотника троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень", - сказано в заяві міноборони РФ.

При цьому відомство запевняє, що авіаційна техніка не постраждала.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аеродром "Енгельс" в Саратовській області. Фото 2003 року

За три години до заяви міноборони губернатор Саратовської области Роман Бусаргін заявляв, що "жодних надзвичайних подій" у житлових районах міста Енгельс не трапилось.

"Жодної загрози для мешканців абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали", - написав він у своєму телеграм-каналі.

У той же час видання Baza повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становить 120 квадратних метрів.

Саме на аеродоромі "Енгельс" базуються російські стратегічні бомбардувальники. Їх РФ використовує для ракетних ударів по українських містах. Крім того, вони є частиною "ядерної тріади" Росії, тобто можуть нести ядерну зброю.

Повторна атака

Перший раз авіабаза "Енгельс", що знаходиться за 700 км від українського кордону, постраждала від атаки безпілотника 5 грудня.

В цей день вибухи пролунали не лише на ній, а також на аеродромі Дягілєво в Рязанській області.

Там відомо про загибель трьох і поранення чотирьох військових, що були неподалік від літаків.

В Енгельсі були пошкоджені, за повідомленнями ЗМІ, два бомбардувальника-ракетоносці Ту-95.

Автор фото, Повітряні сили ЗСУ Підпис до фото, Наслідки атаки на російській аеродром "Дягілєво" біля Рязані

В Україні вибухи коментували стримано і відповідальності на себе прямо не взяли.

"Росіянам треба почухати потилицю і подумати, хто це зробив, а як це все відбулося, призначити винних, але тривожний для них сигнал",- заявив в ефірі каналу FreeДом спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, дані з супутників показали, що Росія, готувала нові удари по Україні з цих стратегічних аеродромів.

Інциденти на російських аеродромах прокоментував також радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту", - написав він у твіттері.

Росія заявила, що Україна використала для атаки старі радянські безпілотники. Воєнкор Олександр Коц повідомив, що мова йде про Ту-141 ("Стриж").

Автор фото, Повітряні сили ЗСУ Підпис до фото, Запуск безпілотника Ту-141 ("Стриж") на українських навчаннях в 2021 році

Дійсно, такі реактивні БПЛА залишились в Україні пілся розвалу Радянського Союзу, але тривалий час їх використовували лише як мішені на тренуваннях сил ППО.

За даними ВВС News Україна, після початку повномасштабного вторгнення РФ на українських підприємствах проводились роботи для перероблення Ту-141 в бойові ударні безпілотники.

Їхня дальність - до 1000 км, але аз чаи СРСР вони не мали бойової частини, а використовувались для розвідки.

Офіційно ЗСУ не повідомляли про використання "Стрижів" для атаки на російські авіабази.

В той же час, "Укроборонпром" заявляє про розробку нового українського ударного безпілотника з дальністью польоту до 1 тисячі кілометрів та з бойовою частиною 75 кг.

Однак, про те, що він вже створений і поступив у війська, інформації немає.