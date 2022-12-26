"Крим, ракети і Арестович". Що розповів у інтерв'ю начальник ГУР Буданов

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Керівник військової розвідки України, генерал Кирило Буданов

Начальник головного управління розвідки міністерства оборони України, генерал Кирило Буданов дав інтерв'ю Liga.net. В ньому він, зокрема, розказав, як Україна буде "силою" повертати окупований Крим.

BBC News Україна зібрала ключові заяви головного розвідника України.

Про повернення Криму

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - заявив Буданов.

Він запевняє, що Україна має намір повернути всі захоплені РФ території.

"Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується - не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН".

Більш того, начальник ГУР радить поїхати у відпустку влітку наступного року саме у звільнений Крим.

"Я пораджу (поїхати у відпустку) в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки ракетної атаки на Київ

Про російські ракети

За даними військовими розвідки, в Росії стрімко вичерпуються запаси балістичних і крилатих ракет.

"Тієї кількості ракет, яка залишилась, - якщо взяти суто математично їхні розрахунки - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі".

Буданов вказує, що ракетні удари РФ стали відбуватись з більшими часовими проміжками, ніж раніше.

"Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально".

За словами Буданова, російська "оборонка" не спроможна в умовах санкцій виробляти гіперзвукові ракети "Кинджал" і балістичні ракети "Іскандер".

Про "снарядний голод"

Буданов вказує на те, що з осені російська армія стикається з гострою нестачею боєприпасів. Зокрема, до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, - так і в них це почалося. Як у нас почались проблеми з осколково-фугасними снарядами до танків - так само в них. Те саме стосується ракет до РСЗВ".

"Зараз росіяни так само у всьому світі шукають, де придбати снаряди 122 і 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Градів" і "Ураганів", - каже начальник ГУР.

Що стосується допомоги з-за кордону, то, за даними української розвідки, Росія отримає певні снаряди через треті країни.

Однак, зазначає Буданов, іранська влада поки що не передає РФ свої балістичні ракети, побоюючись санкцій. Китай і взагалі не передавав РФ жодного озброєння і не планує цього робити, запевняє керівник ГУР.

Автор фото, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE Підпис до фото, Кирило Буданов під час звільнення з російського полону командирів "Азову" і захисників "Азовсталі"

Про плани Росії

Розвідка не прогнозує кардинальних змін на фронті взимку. Зокрема, через неспроможність РФ переломити ситуацію на свою користь, каже Буданов.

"Докорінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. На це є низка об'єктивних причин. Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще "намагається намагатись" наступати - це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають".

"Єдине, де вони окрім цього пробують концентрувати свої сили, - трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя", - зазначив розвідник.

Але успіху на цих напрямках російська армія не матиме, каже він.

Про Арестовича

Прокоментував начальник військової розвідки також дані з біографії радника Офісу президента України Олексія Арестовича. За його власними словами, він служив в головному управлінні розвідки і брав участь в бойових діях на Донбасі.

Підпис до фото, Радник ОП Олексій Арестович під час інтерв'ю ВВС

Кирило Буданов підтвердив факт його служби в ГУР.

"Колись, наскільки я пам'ятаю, проходив тут службу - сказав він, але без подробиць. - Це було давно, треба підняти дані. Наскільки пам'ятаю - так".

Про карту Росії

Журналісти звернули увагу, що в кабінеті Буданова висить карта Росії, де Краснодарський край, Курська і Бєлгородська області відмічені маркером, як частина України.

Автор фото, liga.net Підпис до фото, Карта в кабінеті Буданова

Буданов відмовився пояснити, що це значить і чи є плани в ЗСУ на відвоювання цих територій.

"Всі бачать те, що вони хочуть бачити. Можливо, це просто широкий маркер. А можливо, і ні", - загадково відповів начальник військової розвідки.