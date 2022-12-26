"Крим, ракети і Арестович". Що розповів у інтерв'ю начальник ГУР Буданов
Начальник головного управління розвідки міністерства оборони України, генерал Кирило Буданов дав інтерв'ю Liga.net. В ньому він, зокрема, розказав, як Україна буде "силою" повертати окупований Крим.
BBC News Україна зібрала ключові заяви головного розвідника України.
Про повернення Криму
"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - заявив Буданов.
Він запевняє, що Україна має намір повернути всі захоплені РФ території.
"Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується - не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН".
Більш того, начальник ГУР радить поїхати у відпустку влітку наступного року саме у звільнений Крим.
"Я пораджу (поїхати у відпустку) в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".
Про російські ракети
За даними військовими розвідки, в Росії стрімко вичерпуються запаси балістичних і крилатих ракет.
"Тієї кількості ракет, яка залишилась, - якщо взяти суто математично їхні розрахунки - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі".
Буданов вказує, що ракетні удари РФ стали відбуватись з більшими часовими проміжками, ніж раніше.
"Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально".
За словами Буданова, російська "оборонка" не спроможна в умовах санкцій виробляти гіперзвукові ракети "Кинджал" і балістичні ракети "Іскандер".
Про "снарядний голод"
Буданов вказує на те, що з осені російська армія стикається з гострою нестачею боєприпасів. Зокрема, до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
"Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, - так і в них це почалося. Як у нас почались проблеми з осколково-фугасними снарядами до танків - так само в них. Те саме стосується ракет до РСЗВ".
"Зараз росіяни так само у всьому світі шукають, де придбати снаряди 122 і 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Градів" і "Ураганів", - каже начальник ГУР.
Що стосується допомоги з-за кордону, то, за даними української розвідки, Росія отримає певні снаряди через треті країни.
Однак, зазначає Буданов, іранська влада поки що не передає РФ свої балістичні ракети, побоюючись санкцій. Китай і взагалі не передавав РФ жодного озброєння і не планує цього робити, запевняє керівник ГУР.
Про плани Росії
Розвідка не прогнозує кардинальних змін на фронті взимку. Зокрема, через неспроможність РФ переломити ситуацію на свою користь, каже Буданов.
"Докорінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. На це є низка об'єктивних причин. Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще "намагається намагатись" наступати - це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають".
"Єдине, де вони окрім цього пробують концентрувати свої сили, - трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя", - зазначив розвідник.
Але успіху на цих напрямках російська армія не матиме, каже він.
Про Арестовича
Прокоментував начальник військової розвідки також дані з біографії радника Офісу президента України Олексія Арестовича. За його власними словами, він служив в головному управлінні розвідки і брав участь в бойових діях на Донбасі.
Кирило Буданов підтвердив факт його служби в ГУР.
"Колись, наскільки я пам'ятаю, проходив тут службу - сказав він, але без подробиць. - Це було давно, треба підняти дані. Наскільки пам'ятаю - так".
Про карту Росії
Журналісти звернули увагу, що в кабінеті Буданова висить карта Росії, де Краснодарський край, Курська і Бєлгородська області відмічені маркером, як частина України.
Буданов відмовився пояснити, що це значить і чи є плани в ЗСУ на відвоювання цих територій.
"Всі бачать те, що вони хочуть бачити. Можливо, це просто широкий маркер. А можливо, і ні", - загадково відповів начальник військової розвідки.