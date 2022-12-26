Що відбувається біля Кремінної

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Реактивна система залпового вогню "Град" ЗСУ стріляє на лінії фронті на кордоні Луганщини і Харківщини

Ділянка Кремінна - Сватове залишається найгарячішою точкою на Луганщині. Тут тривають бої, російські війська намагаються стримати наступ української армії. Але останніми днями деякі воєнні експерти почали говорити про успіх ЗСУ там.

Кремінна, що має більш ніж 300-літню історію, розташована неподалік від великої агломерації Сєвєродонецька і Лисичанська. Містечко, що до війни мало близько 20 тисяч жителів, має тут стратегічно положення. Населений пункт стоїть на важливій трасі Р-66. Також тут є залізниця, водна перешкода і густий лісовий масив.

Ці умови зробили Кремінну зручним пунктом оборони для російських військ. Місто вони захопили ще в квітні, а станом на зараз намагаються утримати його і зупинити просування українських військ на схід.

Можливе "просування"

Протягом останнього тижня деякі військові експерти і профільні телеграм-канали почали заявляти про прорив Збройних сил України біля Кремінної. Офіційна влада поки що обережніша в оцінках.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 25 грудня повідомив, що ЗСУ досягли "повного вогневого контролю" за ділянкою траси Р-66 від Кремінної до Сєвєродонецька.

Раніше, за його словами, українцям вдалось перерізати цю трасу на північ від Кремінної. Сили РФ, що перебувають у місті, можуть опинитися в напівоточенні.

"Тому вже можна обережно, але констатувати серйозну логістичну проблематику окупантів у районі Кремінної", - вказує аналітик.

"Кремінна на крок ближче до звільнення, а це означає, що ЗСУ на крок ближче до обвалення оборони РОВ (російських окупаційних військ) на цій локації і далі, з урахуванням хиткості загальної оборони росіян".

Американський "Інститут вивчення війни" (ISW) у своєму звіті за 24 грудня теж повідомляє про можливе просування ЗСУ біля Сватового і Кремінної. Аналітики звертають увагу, що українські війська, ймовірно, вже звільнили село Коломийчиха, а також утримують Червонопопівку, що в 6 км від Кремінної.

ISW також вказує на посилення активності ЗСУ біля Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Це може свідчити про спроби українців атакувати Кремінну із цього напрямку.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Експерти кажуть про "просування" ЗСУ біля Кремінної

Аналітики українського проєкту DeepState, що відслідковує зміни на фронті, кажуть про спроби РФ відтіснити українську армію від Кремінної.

"Тривають позиційні бої в лісах Кремінної. Ворог перекинув значні сили в даний сектор, у тому числі зеків з ПВК "Вагнер" і пробує відкинути наші сили з районів Площанки та Червонопопівки. Поширене на каналах повідомлення про "взяття Кремінної" є простою вологою фантазією. Ситуація на даному відтинку фронту залишається складною", - сказано у звіті DeepState станом на 25 грудня.

Позиція влади

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтверджує "просування" ЗСУ біля Кремінної, але не звільнення окупованого міста.

"Там залишається важка ситуація. Але все одно перевага на боці сил оборони України, тобто йде потроху просування вперед. Але те, що зараз багато інформації розповсюджується в ЗМІ, нібито вже про звільнення Кремінної або те, що наші війська зайшли в саму Кремінну, - це не відповідає дійсності", - сказав він на брифінгу 26 грудня.

Однак, за даними голови ОВА, керівництво окупаційних військ вже залишає Кремінну.

"Військове командування певної ланки, яке знаходилось у Кремінній, воно переміщено в Рубіжне", — повідомив Гайдай.

Він зазначив, що російські війська планували накопичити сили на цьому напрямку і атакувати з боку Кремінної на Лиман, що перебуває під контролем української влади. План цієї контратаки РФ зазнав краху.

Автор фото, Сергій Гайдай Підпис до фото, Сергій Гайдай (зліва) в деокупованому селі Невське. Воно - за 20 км від Кремінної

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Генштаб ЗСУ у своєму щоденному зведенні також не повідомляє про суттєве просування українців на цьому напрямку Луганщини. Але заявляє про невдалі атаки росіян.

За інформацією генштабу, війська РФ зокрема намагалися атакувати біля Червонопопівки, Площанки і Невського на північ від Кремінної та Стельмахівку, Новоселівське - на північ від Сватового.

Однак, генштаб також вказує, що РФ обстріляла населений пункт Діброва, що в 5 км на південний захід від Кремінної. Це дає підстави вважати, що українські сили вже звільнили цей населений пункт і наближаються до стратегічно важливого місця на Луганщині з декількох напрямків.

Російська влада нічого не каже ні про "відступи", ні про "наступи" біля Кремінної. Однак, міноборони РФ в звіті за 26 грудня запевняє, що знищило підрозділи українських військ біля Діброви і Невського на цьому напрямку.