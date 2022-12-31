Фільми 2023, які варто подивитись

Лізо Мзімба

Кореспондентка BBC News з питань дозвілля

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Warner Bros. Підпис до фото, Марго Роббі зіграла культову ляльку у фільмі "Барбі"

"Топ Ґан: Меверік", "Світ Юрського періоду: Домініон", "Аватар: Шлях води". У 2022 році ці фільми мали величезні касові збори.

Для любителів кіно це хороша новина. Погана ж новина полягає в тому, що світова кіноіндустрія досі не може оговтатись від пандемії.

Представляємо добірку фільмів, які вийдуть у 2023 році (у хронологічному порядку прем'єр) та можуть повернути кінопрокат на доковідний рівень.

Серед них чимало цікавих картин у різних жанрах, вартих уваги кіногурманів.

1. "Тілл"

Автор фото, Universal

Дія біографічної драми відбувається у 1950-х роках у штаті Міссісіпі. 14-річного темношкірого підлітка Еммета Тілла викрали й жорстоко вбили за загравання з білою жінкою. Суд присяжних, що складався виключно з білих чоловіків, виправдав його вбивць.

Мати Еммета, Меймі Тілл відчайдушно прагне справедливості для свого покійного сина.

Даніель Дедуайлер у ролі Меймі показала особливо сильну гру й може отримати номінацію на "Оскар".

(Прем'єра запланована на 6 січня)

2. "Імперія світла"

Автор фото, Searchlight Pictures

Дія фільму відбувається у 1980-ті роки у Південній Англії.

Самотня немолода жінка середніх років із психічними розладами (Олівія Колман) працює у старому кінотеатрі. Коли там з'являється новий працівник (Майкл Ворд), жінка бере його під свою опіку. Їхня історія охоплює чимало аспектів: від романтики до расизму, від женоненависництва до психічного здоров'я.

А про Колман, як завжди, говорять як про потенційну претендентку на кінонагороди у новому сезоні.

(Прем'єра запланована на 9 січня)

3. "Тар"

Автор фото, Universal Pictures Підпис до фото, Кейт Бланшетт у ролі Лідії Тар

Лідія Тар стала першою в історії жінкою-диригентом Берлінського філармонічного оркестру. Вона досягла вершини своєї професії. Але коли одна з її колишніх підопічних накладає на себе руки, бездоганна репутація Лідії опиняється під загрозою.

Фільм високо оцінили критики, а Кейт Бланшетт у ролі Тар стала однією з головних претенденток на "Оскар" 2023 року.

(Прем'єра запланована на 13 січня)

4. "Святий павук"

Автор фото, MUBI Підпис до фото, Зар Амір-Ебрахімі отримала нагороду за найкращу жіночу роль у Каннах

Кримінальний трилер іранського режисера Алі Аббасі "Святий павук" отримав любов глядачів і схвалення журі Каннського кінофестивалю. Сюжет стрічки заснований на реальних подіях в іранському місті Машхад, де серійний вбивця нападав на повій.

До справи долучається цілеспрямована журналістка, яка стикається з бездіяльністю поліції та системи правосуддя.

Іранська актриса Зар Амір-Ебрахімі отримала нагороду за найкращу жіночу роль у Каннах.

Знятий у стилі нуар "Святий павук" приковує увагу не сценами насильства, а поведінкою людей, які вбачають джерело зла в жінці, а не у вбивці.

(Прем'єра запланована на 20 січня)

5. "Фабельмани"

Автор фото, Entertainment One Підпис до фото, Спілбергу знадобилося 50 років, щоби зняти цей фільм

Це, безсумнівно, найбільш особистісний фільм за півстолітню кар'єру Стівена Спілберга.

Автобіографічна стрічка розповідає про його іноді складні стосунки з батьками. А також про те, як у дитинстві він закохався в кіно, та як ця одержимість переросла в кар'єру, яка вже принесла йому два режисерські "Оскари", і може принести третій.

(Прем'єра запланована на 27 січня)

6. "Кит"

Автор фото, A24 Підпис до фото, Брендан Фрейзер може отримати золоту статуетку за найкращу чоловічу роль

Брендан Фрейзер претендує на "Оскар" за чудову гру в одній з найбільш незвичайних і зворушливих історій року. Він грає Чарлі - хворобливого, огрядного чоловіка середнього віку, що живе у крихітній квартирці й відчайдушно намагається відновити зв'язок зі своєю 17-річною дочкою.

Фільм вже відзначили на кількох кінофестивалях та, як очікують, він стане серйозним претендентом на нагороди.

(Прем'єра запланована на 3 лютого)

7. "Супер Майк: Останній танець"

Автор фото, Warner Bros. Підпис до фото, Стрічка, з-поміж іншого, розповість про стосунки головного героя Майка Лейна (Ченнинг Татум) з новою подругою (Сальма Хаєк)

Це третя частина пригод стриптизера Майка та його танцювальної трупи.

Прем'єра першого фільму "Супер Майк" відбулася у 2012 році, а сиквел "Супер Майк XXL" вийшов у 2015-му.

Відомо, що третя частина стане завершальною. У ній компанію Ченнингу Татуму складе Сальма Хаєк, яка виконає роль світської левиці й нової подруги стриптизера.

(Прем'єра запланована на 10 лютого)

8. "Лютер"

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Ідріс Ельба в ролі Джона Лютера

Після десяти років на телебаченні британський кримінальний серіал виробництва BBC з Ідрісом Ельбою у головній ролі перенесуть на великі екрани.

Про сюжет мало що відомо, але глядачам варто чекати злочинів, що леденять кров, і психологічних перипетій.

Звісно, Ідріс Ельба повертається як титулований детектив. Компанію йому складуть Синтія Еріво та Енді Серкіс.

(Прем'єра запланована на Netflix у березні)

9. Вартові Галактики 3

Автор фото, Marvel Підпис до фото, "Вартові Галактики 3" стануть останнім фільмом для нинішнього акторського складу

Герої повертаються, щоб вкотре захистити галактику, опинившись в епіцентрі фатальних і напружених подій.

У новому фільмі до своїх ролей повернуться Кріс Пратт (Зоряний лорд), Зої Салдана (Гамора), Дейв Батіста (Дракс), Бредлі Купер (Ракета), Він Дізель (Грут), Карен Гіллан (Небула), Пом Клементьєфф (Богомол) та інші актори. Вперше у трилогії з'являться Вілл Поултер та Чаквуді Івуджі.

(Прем'єра запланована на березень 2023 року)

10. "Форсаж 10"

Цю передостанню частину франшизи "Форсаж" називають однією з найдорожчих в історії. Що, ймовірно, означає ще більш видовищний і напружений екшн.

Зйомки проходили в Лондоні, Римі та Лісабоні. Як завжди Він Дізель з'являється разом з Джейсоном Стетхемом і Мішель Родрігез. Але цього разу без Дуейна Джонсона.

(Прем'єра запланована на 19 травня)

11. "Вбивці місячної квітки"

Цей проєкт має, мабуть, найсильніший акторський склад серед усіх фільмів 2023 року.

Оскароносний Мартін Скорсезе зняв оскароносних Леонардо ДіКапріо і Роберта Де Ніро. А також ймовірного претендента на золоту статуетку Брендана Фрейзера.

Історія розгортається в 1920-х роках в американській Оклахомі. Корінних мешканців вбивають одного за одним після того, як один з них розбагатів, знайшовши родовища нафти. Масові вбивства привертають увагу ФБР, і воно розпочинає розслідування.

(Прем'єра запланована на травень)

12. Людина-павук: Через всесвіт 2

Майлз Моралес (озвучує Шамік Мур) знову вирушає у пригоду мультивсесвітом разом з Гвен Стейсі й новою командою людей-павуків, яким доведеться зіткнутися з могутнім лиходієм.

(Прем'єра запланована на 2 червня)

13. "Індіана Джонс і годинник долі"

Автор фото, Lucasfilm Підпис до фото, Гаррісон Форд у ролі Індіани Джонса

До своєї культової ролі у картині повернеться Гаррісон Форд. Актор постане в образі шукача пригод, що вже відійшов від справ, але якому несподівано доведеться повернутися.

Якими саме будуть нові пригоди Індіани Джонса, поки що незрозуміло. Відомо, що в них візьмуть участь численні кінозірки, серед яких - Фібі Воллер-Брідж, Антоніо Бандерас, Томас Кречман, Мадс Міккельсен та інші.

(Вийде у прокат 30 червня)

14. "Місія неможлива: Розплата. Частина перша"

Сьома частина франшизи "Місія неможлива" обіцяє поєднання екстравагантних декорацій, високооктанових переслідувань та запаморочливих трюків.

Ітан Хант у виконанні Тома Круза знову рятуватиме світ від якоїсь мерзенної глобальної змови.

Але поодинці з цією проблемою не впоратись, тож на допомогу йому прийдуть старі друзі.

Як показують перші трейлери, щоб здолати лиходія, їм доведеться об'їздити всю Європу.

(Вийде у прокат14 липня)

15. "Барбі"

Автор фото, Warner Bros. Підпис до фото, Раян Гослінг у ролі Кена - коханого культової ляльки

Перші кадри з фільму про Барбі мало не підірвали інтернет.

І важко придумати кращий акторський склад, ніж Марго Роббі та Раян Гослінг у ролі модних ляльок — Барбі й Кена.

Звісно, фільм заявлений як романтична комедія, але в іншому подробиць сюжету досить мало. Однак яким би не був сюжет, глядачі вже з нетерпінням чекають на те, що обіцяє стати візуальним святом першокласних фарб.

(Вийде у прокат 21 липня)

16. "Оппенгеймер"

Автор фото, Universal Pictures Підпис до фото, "Батька атомної бомби" зіграв Кілліан Мерфі

Сюжет розгортається у роки Другої світової війни й розповідає історію життя фізика Роберта Оппенгеймера, якого часто називають батьком атомної бомби.

Він був одним з провідних учасників "Манхеттенського проєкту". Під його безпосереднім керівництвом були створені атомні заряди, що стали основою перших ядерних бомб, скинутих на Хіросіму й Нагасакі.

Він також був серед свідків першого в історії випробування атомної детонації в Нью-Мексико.

Роль Оппенгеймера виконав Кілліан Мерфі, а його дружину Кітті - Емілі Блант.

(Вийде у прокат 21 липня)

17. "Наступний гол перемагає"

Стрічка заснована на реальній історії тренера Томаса Ронгена, якому доручили керувати збірною Американського Самоа з футболу, яку вважали найслабшою збірною у світі.

Він допомагає самоанським футболістам встановити особистий рекорд та здійснити неможливу мрію - пробитися на Чемпіонат світу 2014 року.

Роль Ронгена виконав Майкл Фассбендер.

(Вийде у прокат у вересні)

18. "Дюна 2"

Ще на початку 2021 року в одному з інтерв'ю Дені Вільнєв зауважив, що він не взявся б за екранізацію епічного роману Френка Герберта, якби йому запропонували "вмістити" всю історію в один фільм.

В сиквелі режисер приділив більше уваги другій половині роману. У головних ролях другої частини глядачі побачать Тімоті Шаламе, Ребекку Фергюсон, Зендею, Хав'єра Бардема, Дейва Батісту та Стеллана Скарсгарда.

(Прем'єра запланована на 3 листопада)

19. "Втеча з курника 2"

Автор фото, Aardman/Netflix

Довгоочікуваний сиквел "Втечі з курника" 2000 року продовжує історію курчат, які втекли з ферми, де власники планували перетворити їх на м'ясні пироги.

Зараз кури живуть на ідилічному острові, де у Джинджер і Роккі народилася дочка на ім'я Моллі.

Але мирне життя повернулося ненадовго, на фермі розробили новий план — загадкова змова, тепер загрожує не лише мешканцям ферми, а й потенційно всім курчатам планети.

(Прем'єра запланована у листопаді на Netflix)

20. "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій"

Автор фото, Lionsgate Підпис до фото, Том Бліт і Рейчел Зеглер у фільмі "Балада про співочих пташок і змій"

В основу стрічки ліг однойменний роман Сюзанни Коллінз, що став приквелом її трилогії "Голодні ігри".

Дія "Балади про співочих пташок і змій" розгорнеться за 64 роки до подій, показаних у "Голодних іграх".

Глядачі побачать вісімнадцятирічного Коріолана Сноу, який ще не перетворився на тиранічного правителя країни Панем. Юнак отримує шанс вибитись в люди, коли його призначають ментором талановитої дівчини трибута з Дистрикту 12 на десятих "Голодних іграх".

Молодого Коріолана Сноу зіграв Том Бліт. Також у фільмі з'являються Рейчел Зеглер і Гантер Шафер.

(Прем'єра запланована на 17 листопада)

21. "Віллі Вонка"

Автор фото, Timothée Chalamet/Warner Bros. Підпис до фото, Тімоті Шаламе в образі казкового кондитера

Найвідомішого й найексцентричнішого в літературі шоколатьє вже зіграли Джин Вайлдер у "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" та Джонні Депп у "Чарлі й шоколадна фабрика".

Цього разу настала черга Тімоті Шаламе зобразити молодого Віллі Вонку у приквелі оригінальної історії Роальда Даля. А компанію йому склали Саллі Гокінз, Олівія Колман, Джим Картер та Метт Лукас.

(Прем'єра запланована на 15 грудня)

22. "Маестро"

Продовженням надзвичайно успішного режисерського дебюту Бредлі Купера "Зірка народилася" стала біографічна стрічка "Маестро" про всесвітньо відомого диригента і композитора, автора оскароносної "Вестсайдської історії" Леонарда Бернстайна.

І знову Купер не лише режисує, а й знімається у головній ролі, а також є співавтором сценарію.

Кері Малліган грає Феліцію Монтеалегре, дружину Бернстайна, у стрічці також зайняті Джеремі Стронг та Сара Сілверман.

(Прем'єра запланована на кінець 2023 року наNetflix)

23. "Наполеон"

Американський режисер Рідлі Скотт переніс на екрани епічний проєкт покійного Стенлі Кубрика про французького імператора Наполеона Бонапарта.

Стрічка розповідає історію його сходження на престол на тлі неоднозначних взаємин із першою дружиною Жозефіною Богарне. На глядачів також чекають відтворені сцени битв, у яких брав участь Наполеон.

Образ дружини імператора втілила Ванесса Кірбі, самого ж Наполеона зіграв Хоакін Фенікс.

(Прем'єра запланована на кінець 2023 року на Apple TV).