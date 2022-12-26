На Закарпатті шукають чоловіків, які хотіли незаконно перейти кордон і загубилися в горах

31 хвилин(и) тому

Автор фото, ДПСУ

На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох "ухилянтів", які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, 25 грудня біля гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох українців, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Вони повідомили військовим, що разом з ними було ще четверо чоловіків, які загубилися.

Щоб їх знайти, українські та румунські прикордонники спільно розпочали пошукову операцію. До пошуків залучили гелікоптери з обох боків кордону.

У ДПСУ зазначають, що пошуки ускладнюють високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.

Автор фото, ДПСУ Підпис до фото, Пошуки ускладнює сніг та погана видимість

Заборона на виїзд

24 лютого через воєнний стан виїзд з України за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років.

В уряді твердять, що під час воєнного стану дозвіл на виїзд чоловіків за межі України не планується.

Водночас уряд визначив, хто з чоловіків може виїхати. Це, зокрема, такі категорії як непридатні до військової служби, мають інвалідність I або II групи, з відстрочкою від призову, ті, хто самостійно виховує дітей віком до 18 років або мають на утриманні троє і більше неповнолітніх дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, забезпечують постійний догляд за людьми, які потребують його тощо.

Також уряд анонсував проєкт "єВідрядження", який передбачає можливість виїзду за кордон під заставу військовозобов'язаних чоловіків - підприємців або представників компаній.

Але проєкт не запрацював з 1 вересня, як планували, через те, що прем'єр Денис Шмигаль досі не підписав постанову уряду, яка реалізує проєкт.