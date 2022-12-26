На Закарпатті шукають чоловіків, які хотіли незаконно перейти кордон і загубилися в горах
На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох "ухилянтів", які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.
Як повідомили в Державній прикордонній службі України, 25 грудня біля гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох українців, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.
Вони повідомили військовим, що разом з ними було ще четверо чоловіків, які загубилися.
Щоб їх знайти, українські та румунські прикордонники спільно розпочали пошукову операцію. До пошуків залучили гелікоптери з обох боків кордону.
У ДПСУ зазначають, що пошуки ускладнюють високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.
Заборона на виїзд
24 лютого через воєнний стан виїзд з України за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років.
В уряді твердять, що під час воєнного стану дозвіл на виїзд чоловіків за межі України не планується.
Водночас уряд визначив, хто з чоловіків може виїхати. Це, зокрема, такі категорії як непридатні до військової служби, мають інвалідність I або II групи, з відстрочкою від призову, ті, хто самостійно виховує дітей віком до 18 років або мають на утриманні троє і більше неповнолітніх дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, забезпечують постійний догляд за людьми, які потребують його тощо.
Також уряд анонсував проєкт "єВідрядження", який передбачає можливість виїзду за кордон під заставу військовозобов'язаних чоловіків - підприємців або представників компаній.
Але проєкт не запрацював з 1 вересня, як планували, через те, що прем'єр Денис Шмигаль досі не підписав постанову уряду, яка реалізує проєкт.