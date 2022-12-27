Путін подарував учасникам саміту СНД 9 перснів. Соцмережі вибухнули жартами

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Неформальний саміт країн СНД у Петербурзі привернув увагу багатьох користувачів соцмереж

Президент Росії Володимир Путін напередодні Нового року подарував учасникам неформального саміту країн СНД 9 перснів, повідомило російське видання "Коммерсантъ".

На кожному персні розміщена символіка СНД та напис "З новим роком 2023". Крім того, на персні вказано назву країни, де проходив саміт - Росія.

За повідомленням, з дев'яти лідерів СНД перстень одразу одягнув лише президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Українські соцмережі не забарилися з реакцією на цю новину.

Більшість дописувачів одразу провели паралелі з твором Дж.Р.Р. Толкіна "Володар перснів", у якому Темний володар Саурон створив 19 магічних Перснів влади, три з яких подарував ельфам, сім - гномам, а дев'ять - людям, а потім таємно створив Єдиний перстень, щоб керувати рештою.

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"Путін уявив себе Сауроном... Хочеться нагадати Путіну, що ми добре пам'ятаємо, чим закінчив Саурон, а от йому слід перечитати "Володаря перснів", - написала у твіттері парамедикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Катерина Галушка.

"До речі, чим закінчили 9 назґулів ми теж пам'ятаємо", - додала вона.

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Не оминули автори мемів увагою і мовне питання.

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Дехто з коментаторів "приміряв" роль Фродо з "Володаря перснів" на президента України Володимира Зеленського.

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Відреагувала на новину і Служба безпеки України.

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"Ми читали Толкіна і у нас для нього (Путіна - Ред.) тільки погані новини…", - йдеться у дописі СБУ у фейсбуці.

Також своєю реакцією у твіттері поділився колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Цар Каблучок, Толкін би плакав. Чим Саурон закінчив, всі ми добре знаємо", - написав він.

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