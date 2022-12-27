Снігова буря в США і Канаді: десятки загиблих, люди замерзли в авто

1 година тому

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Щонайменше 28 людей загинули на заході США у штаті Нью-Йорк, більшість з яких - у Буффало. Загалом жертвами зимового шторму в Північній Америці вже стало 56 людей.

Представник влади повідомив, що деякі люди були заблоковані в автомобілях понад два дні під час, ймовірно, найсильнішого шторму в їхньому житті.

Метеорологи попереджають, що у вівторок у деяких частинах штату може випасти ще до 23 см снігу.

Шторм розтягнувся від Канади до Мексики.

Президент США Джо Байден схвалив надзвичайний стан, що дозволяє федеральну підтримку штату Нью-Йорк. "Моє серце з тими, хто втратив близьких у ці святкові вихідні", — написав він у твіттері.

Сусідній штат Нью-Джерсі також надіслав екстрені служби до штату Нью-Йорк для надання додаткової допомоги.

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Губернатор штату Кеті Хокул назвала шторм "завірюхою століття". За її словами, штат Буффало став схожим на зону бойових дій.

"Це війна з матір'ю-природою. І вона атакує нас усім, що в неї є", - пожалілася губернатор.

Вона додала, що багато карет швидкої допомоги не змогли дістатися до найбільш постраждалих районів або самі загрузли в снігу.

Представники штату Нью-Йорк повідомили, що співробітники екстреної допомоги ходять від машини до машини, завалених снігом на дорогах і узбіччях, у пошуках тих, хто вижив після шторму, і знаходять тіла в автомобілях і снігових завалах.

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Марк Полонкарз, очільник округу Ері, де розташоване Буффало, повідомив, що інші загиблі померли від зупинки серця під час прибирання снігу.

Штат навіть оприлюднив попередження "Розумна лопата" з інформацією про те, що надмірне навантаження під час прибирання снігу може спричинити серцеві напади або травми спини.

Одній місцевій сім'ї з маленькими дітьми віком від двох до шести років довелося чекати 11 годин, перш ніж їх врятували вранці на Різдво.

"Я втратив надію", — згадує чоловік Зіла Сантьяго. Він розповів CBS News, що йому вдавалося залишатися в теплі, тримаючи двигун увімкненим, і розважав дітей грою.

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Дітяк Ілунга з Гейтерсберга, штат Мериленд, розповів CBS News, що він їхав до родичів у Гамільтон, Онтаріо, зі своїми доньками, коли їхній позашляховик потрапив у снігову пастку в Буффало.

Провівши години з увімкненим двигуном, він зробив відчайдушну спробу ризикнути і дійти до найближчого укриття.

Він ніс на спині шестирічну доньку Дестіні, а 16-річна Сінді тримала їхнє цуценя померанського шпіца, і ступала в заметах по слідах тата.

"Якби я залишився в машині, я помер би там зі своїми дітьми", — пригадував Ілунга.

Він сказав, що плакав, коли сім'я заходила в двері притулку. "Це те, що я ніколи не забуду у своєму житті", - сказав він.

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Тим часом власник невеликого сімейного магазину в Іст-Буффало, який не захотів називати свого імені, сказав, що мародери увірвалися в його продмаг на Різдво.

"Забрали все. Люди забрали іграшки, електроніку, колонки", - сказав він.

За його підрахунками, викрали обладнання на суму до 50 тисяч доларів США. Поліція не змогла приїхати зафіксувати злочин, адже була "занадто зайнята порятунком людей похилого віку".

"Ми бачимо світло в кінці тунелю, але це ще не кінець", - каже Марк Полонкарз з округу Ері.

"Це буря поколінь", — додає він.

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Потужний зимовий шторм, який охопив більшу частину території США, на якій проживає близько 250 млн людей, приніс сильний мороз та снігопади. Попередження про екстремальні погодні умови діють у 12 штатах США.

Менш як 200 тисяч споживачів залишалося тривалий час без електрики.

Національна метеорологічна служба США констатує, що це перше настільки масштабне похолодання за всю історію спостережень.

За прогнозами синоптиків, снігова буря повинна вщухнути протягом найближчих кількох днів, але мешканцям цього регіону рекомендують поки уникати поїздок, якщо в цьому немає крайньої потреби.