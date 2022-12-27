Всесвіт, яким ми його ніколи раніше не бачили. Дивовижні фото "Джеймса Вебба"

Джонатан Амос

Науковий кореспондент BBC

12 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI/Webb ERO Production Team Підпис до фото, Туманність Тарантул - лише 161 000 світлових років від Землі. Це місце, де народилися тисячі зірок

Це був подарунок світу вартістю 10 мільярдів доларів. Машина, яка покаже нам наше місце у Всесвіті.

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили рівно рік тому, на Різдво. На його планування, проєктування та будівництво пішло три десятиліття.

Багато хто запитував, чи справді цей наступник знаменитого космічного телескопа "Габбл" виправдає очікування.

Нам довелося почекати кілька місяців, поки його епічне головне дзеркало розміром 6,5 м було розпаковане та сфокусоване, а інші системи перевірені та відкалібровані.

І ці очікування були того варті. Американське, європейське та канадське космічні агентства у липні відсвяткували публікацію перших кольорових зображень "Вебба". Ми зібрали приголомшливі зображення, який телескоп зробив протягом своєї космічної мандрівки.

Автор фото, STScI Підпис до фото, Знімок "Стовпів творіння", зроблений "Габблом" (ліворуч) та "Веббом" (праворуч). Інфрачервоні детектори дозволяють побачити більшу кількість пилу, з якого вони складаються.

Перше, що потрібно пам'ятати про "Джеймс Вебб" - те, що це інфрачервоний телескоп. Він бачить небо у такому спектрі, який не здатне розрізнити наше око.

Астрономи використовують різні камери, щоб досліджувати космос - наприклад, ці великі вежі газу та пилу під назвою "Стовпи творіння". Вони були улюбленим об'єктом Габбла.

Туманність Кіля

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI

Це місце називають Космічними скелями. Це край гігантської газоподібної порожнини всередині іншої пилової туманності, відомої як Туманність Кіля.

Порожнина була сформована інтенсивним ультрафіолетовим випромінюванням і вітром від гарячих молодих зірок.

Відстань від одного боку цього зображення до іншого становить приблизно 15 світлових років. Один світловий рік дорівнює приблизно 9,46 трлн км.

Галактика Колесо воза

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI/Webb ERO Production Team

Цю велику галактику відкрив великий швейцарський астроном Фріц Цвікі в 1940-х роках. Її складна колесоподібна структура є результатом лобового зіткнення з іншою галактикою. Діаметр становить близько 145 тисяч світлових років.

Планета Нептун

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI

"Джеймс Вебб" не лише зазирає у глибини Всесвіту. Він також досліджує об'єкти в нашій Сонячній системі.

Ця коштовність - восьма планета від Сонця, Нептун, який видно з його кільцями.

Маленькі білі крапки, що оточують його - це супутники, як і велика "загострена зірка" вгорі. Це Тритон, найбільший супутник Нептуна.

Туманність Оріона

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI-PDRs4All ERS Team

Оріон є однією з найвідоміших ділянок неба. Це область зореутворення, або туманність, приблизно за 1350 світлових років від Землі.

На цьому знімку "Вебб" закарбував структуру під назвою Оріон Бар, яка є стіною щільного газу та пилу.

Диморф

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI/C.Thomas/I.Wong

Цьогоріч NASA запустила космічний корабель у астероїд під назвою Диморф, щоб перевірити, чи можливо відхилити траєкторію руху цього "каменя" завширшки 160 метрів.

Таким чином хотіли випробувати стратегію захисту Землі від загрозливих астероїдів.

"Джеймс Вебб" закарбував зливу з тисячі тонн уламків, які піднялися від удару.

ВР-140

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI/JPL-Caltech

Це - одне з найбільш інтригуючих зображень "Вебба". "ВР" означає зорі Вольфа-Рає.

Це великі зорі, чиє життя добігає кінця. Вони спричиняють потужні газові вітри в космосі.

Невидима зірка-компаньйон на цьому зображенні стискає ці вітри, утворюючи пил. Пилові оболонки, які ви бачите на цьому фото, простягаються на 10 трильйонів кілометрів. Це в 70 000 разів більше відстані між Землею та нашим Сонцем.

Фантомна галактика

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI

M74, прозвана Фантомною галактикою, відомий своїми показними спіралями.

Вона розташована приблизно за 32 мільйони світлових років від Землі в сузір'ї Риб і лежить майже обличчям до нас, що дає "Веббу" ідеальну точку споглядання.

Детектори телескопа чудово вловлюють усі тонкі нитки газу та пилу.

Автор фото, NASA