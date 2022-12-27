В уряді розповіли, чи буде світло на свята

57 хвилин(и) тому

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За відсутності нових обстрілів з боку Росії новорічні свята українці зустрінуть без аварійних відключень світла. При цьому ситуація з електроенергією залишається складною.

В "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

Водночас наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні, тому що збільшився і рівень споживання, додали в компанії.

Це пов'язано з відновленням роботи пошкоджених електромереж, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях.

Готовність до нових обстрілів

На засіданні уряду у вівторок прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна перебуває в щоденній готовності до нових масованих обстрілів з боку Росії

"Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра або навіть напередодні Нового року. Хочу наголосити: за відсутності обстрілів новорічні свята відбудуться без аварійних відключень", - сказав він.

За словами прем'єра, Росія не лише хоче вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередачі, а хоче посіяти паніку.

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко попереджав про черговий масований з боку Росії під час новорічних свят.

"Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік - це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", - сказав він в ефірі телемарафону.

Однак, додав очільник Міненерго, якщо обстрілів не буде, то українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання під час свят.

Автор фото, Генеральний штаб ЗСУ Підпис до фото, Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото доставки в Україну обладнання для ремонту електромереж від США

Також Україна отримала обладнання для ремонту електромереж від США. Усього американські посадовці виділили понад $53 млн на підтримку електромережі України, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Це обладнання є критично важливим для аварійного ремонту та допоможе Україні відновити магістраль своєї системи електропередачі, яка має вирішальне значення для того, щоб утримувати світло та тепло в домівках протягом зими", - заявили представники міністерства енергетики США.

Ситуація в Києві

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Ситуація електроенергією у столиці залишається складною. Екстрені відключення світла триватимуть цілу зиму, сказав заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

"Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати, але цілодобові роботи енергетиків забезпечила нам ту ситуацію в якій ми зараз перебуваємо. Роботи продовжуються", - сказав Пантелеєв в ефірі телеканалу "Київ".

Також він додав, що вихідні є специфічними днями, зменшується навантаження, менше споживання, ніж у будні.

"В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти", - підкреслив заступник голови КМДА.

Станом на 27 грудня у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Графіки відключень поки що не діють.

Росія з 10 жовтня завдає масованих ударів по українській енергетичній системі з використанням безпілотників і ракет.

Останній масований удар був у ніч проти 19 грудня.