"Менопауза у мене почалася раніше, ніж у мами"

Дейрдре Фіннерті, Еліз Вікер та Язміна Гарсія

BBC News

1 година тому

Підпис до фото, Роками Емма Делані переживала менопаузу на самоті

Уявіть, що ви підліток або вам трохи за 20, і ви дізналися, що вже маєте менопаузу. Емма, Со-М'ят і Елспет не так уявляли своє доросле життя. Стан, у якому всі жінки опиняються у старшому віці, але про який мало говорять, для них став початком самотньої подорожі.

Був теплий серпневий ранок 2013 року. Медичний консультант погортав картку 25-річної Емми Делані та сказав їй, що у неї менопауза.

Емма нерухомо сиділа в жорсткому лікарняному кріслі та намагалася усвідомити його слова. Її місячні, які не повернулися після того, як вона припинила прийом протизаплідних таблеток кілька років тому, ймовірно, не повернуться вже ніколи. І вона навряд чи зможе завагітніти природним шляхом.

"Я не знала, як реагувати… Він сказав мені, що я не можу мати дітей так, ніби говорив про загублені ключі", - каже вона.

Емма опинилася серед тих жінок, які мають захворювання під назвою первинна недостатність яєчників (ПНЯ), до якого відносять будь-яку форму менопаузи у віці до 40 років. Здебільшого причина невідома, і жінки з ПНЯ можуть відчувати симптоми менопаузи аж до 50 років.

У Британії такий діагноз має приблизно одна зі 100 жінок, і експерти вважають, що захворювання може бути більш поширеним. Але про проблему досі мало говорять.

"У молодших вікових групах бракує розмов про менопаузу, - каже докторка Нігат Аріф, лікарка загальної практики NHS і зірка TikTok, яка спеціалізується на проблемі менопаузи. - Зазвичай уявляють сиву літню жінку, яка махає віялом. Це не репрезентативно".

Деякі, як-от Емма, не знають причини, з якої їхні яєчники не функціонують, але ПНЯ також можуть спричинити аутоімунні захворювання, хромосомні розлади або операції на матці чи яєчниках.

Крім фізичних наслідків такого діагнозу, руйнівним може бути також його психологічний вплив. Після того, як лікар Емми повідомив їй цю новину, вона сиділа сама в машині протягом години й плакала.

Емма майже нічого не знала про менопаузу, окрім того, що вона чула від старших жінок у жвавій манчестерській перукарні, де вона працювала. Майбутнє, яке вона собі уявляла і у якому мала двох дітей, тепер не стане реальністю.

Протягом наступних кількох місяців Еммі призначили замісну гормональну терапію (ЗГТ). Вона дізналася, що оскільки її яєчники перестали функціонувати, її організм не виробляє достатньо естрогену та прогестерону - гормонів, які регулюють менструальний цикл. Дисбаланс роками впливав на її здоров'я.

Вона зрозуміла, що туман у голові, який вона постійно відчувала, не був просто частиною її особистості. Припливи, які відчувалися як феєрверк, що пронизує все її тіло, не були спричинені довгими годинами роботи з феном. І її ночі без сну були спричинені не безсонням, а були ще одним симптомом гормонального дисбалансу.

Не допомагало й те, що її рідна мати, якій тоді було лише трохи за 40, ще не мала менопаузи. Її друзі починали одружуватися й народжувати дітей.

"Здавалося, що мене ніхто не розуміє", - каже вона.

Емма занурилася в роботу й уникала обговорення свого діагнозу. Вона проводила свої вечори на великих вечірках та випадкових побаченнях - вона хотіла бути прямою протилежністю своїх друзів із парами та немовлятами.

"Я мучила своє тіло алкоголем і сексом… Я не усвідомлювала, наскільки мені потрібно з кимось про це поговорити", - пояснює вона.

Передчасна менопауза сама по собі є важким випробуванням, але дедалі більшій кількості жінок такий діагноз ставлять після того, як вони почали лікування інших серйозних захворювань.

Підпис до фото, У Со-М'ят менопауза розпочалась у 23 роки

Для лондонської студентки графічного дизайну Со-М'ят Ное менопауза стала несподіваним наслідком лікування раку. На початку цього року їй було лише 23, і їй діагностували рак кишківника третьої стадії. Опромінення в області тазу пошкодило її яєчники, але тоді вона не розуміла, що це означатиме.

"Вони [лікарі та медсестри] зосереджувалися виключно на лікуванні раку… Здається, ніхто навіть не сказав мені, що тягне за собою менопауза", - каже вона.

Її симптоми, зокрема дзвін у вухах, тривожність та втома, з'явилися раптово та були серйозними. Коли Со-М'ят росла, то не звикла до розмов про місячні, фертильність і менопаузу, тому вона не знала, чого очікувати. Її друзі по університету, що переймалися внутрішньоматковими спіралями та протизаплідними таблетками, не могли зрозуміти її переживання.

"Все, що зі мною відбувалося, я завжди асоціювала зі старшими людьми… Мені здавалося, що я пропустив цілий шматок свого життя", - каже вона.

Хоча Со-М'ят говорила про своє психічне здоров'я з психотерапевтом, її фізичні симптоми менопаузи залишалися без уваги. Їй довелося самій гуглити методи лікування, коли вона й так була виснажена хімієтерапією та ходила зі стомним мішком.

Хоча ЗГТ може бути непридатною для жінок з певними типами раку, Со-М'ят знайшла відповідну терапію, і щойно вона почала її приймати, її симптоми стали меншими.

Рак їй вдалося подолати. Вона продовжує приймати ЗГТ, а також намагається покращити свій стан немедикаментозними методами - наприклад, ходить на прогулянки та уникає гарячих напоїв. Але вона хотіла б отримати фахову пораду щодо лікування своїх симптомів на самому початку.

"Це не має бути так складно", - каже вона.

Докторка Нігат Аріф отримає в соцмережах безліч повідомлень від жінок, які мали схожий досвід. Вона закликає до "кращого розуміння нюансів" лікування менопаузи серед медичних працівників і хоче, щоб жінки будь-якого віку "зруйнували табу" навколо цієї теми.

"Будь ласка, поговоріть із жінками у вашому оточенні… поговоріть зі своєю мамою, бабусею, тітками, двоюрідними сестрами, найкращою подругою. Не варто соромитися - вчіться з того, через що вони проходять", - каже вона.

Докторка Аріф каже, що тепер більше жінок отримують діагноз ПНЯ через кращу обізнаність про симптоми, але для встановлення діагнозу може знадобитися багато часу. І якщо це захворювання не лікувати, воно може мати довгострокові наслідки для кісток, серця та психічного здоров'я жінок.

"Деякі пацієнтки можуть опинитися у дуже похмурій ситуації, - каже вона. - Вони, можливо, хотіли мати дітей, і це позбавляє їх життєвого вибору, який вони хотіли зробити".

У своїй практиці докторка Аріф також бачить інші, рідко обговорювані наслідки ПНЯ, як-от болісний секс і втрата лібідо.

Підпис до фото, Елспет Вілсон діагностували менопаузу у 15 років

23-річна Елспет Вілсон це дуже добре розуміє. Діагноз ПНЯ їй поставили лише в 15, і вона мала труднощі з сексом протягом усього свого дорослого життя.

"Так важко мати стосунки з кимось і хотіти показати, що ти їх любиш. Але твоє тіло просто бунтує проти цього, і деякі речі викликають дискомфорт", - каже вона.

"Мене засмучує, що лікарі ніколи не казали, що я можу зіткнутися з такою проблемою", - додає дівчина.

Елспет щойно влаштувала на першу роботу після університету - вона працює аналітикинею ринку в Ньюкаслі. Дівчина каже, що діагноз також може впливати на її роботу.

"У мене бувають моменти, коли у голові з'являється туман, і це може статися у найгірший момент", - каже вона.

Елспет знайшла розраду в групі WhatsApp для жінок у подібній ситуації. У груповому чаті немає жодних табу.

"Сама наявність місця, де можна поставити запитання та висловитися, вже заспокоює… Коли є можливість говорити про це не соромлячись, стає набагато легше", - каже вона.

Со-М'ят, яка приєдналася до онлайн-групи підтримки молодих жінок із менопаузою внаслідок раку, погоджується із цим.

"Я відчуваю, що зі мною рахуються", - каже вона.

Підпис до фото, Тепер Емма говорить про менопаузу зі своїми клієнтками в салоні

Емма також із часом засвоїла цей урок.

Після багатьох років спроб заблокувати біль від свого діагнозу, вона зрештою почала говорити про свій досвід більш відкрито. Вона почала з того, що розповіла про свої почуття психологу, який допоміг їй знову стати собою.

"Незалежно від мого діагнозу, я все ще залишалася собою… Я була чимось більшим за мій діагноз… Це був важливий урок, який потрібно було вивчити", - каже вона

Кілька років тому вона зустріла партнера, який розуміє її стан, і тепер вони живуть разом.

В інстаграмі вона стежила за хештегами, пов'язаними з менопаузою, і знайшла благодійну організацію Daisy Network, створену для надання інформації та підтримки жінкам з ПНЯ. Вона вперше поговорила з іншими людьми, які розуміли, через що вона проходила.

Зараз їй 34 роки, і вона думає, що її майбутнє може включати дітей. За її словами, донорство яйцеклітин і ЕКЗ були б надто болісними для неї, тому вона розглядає можливість у найближчі кілька років усиновити дитину.

І час від часу вона одягає в салон чорну футболку із гаслом "Make Menopause Matter" (Менопауза має значення), написаним на грудях червоним кольором.

Її клієнтки зазвичай кажуть, що вона занадто молода для менопаузи, і вона пояснює свою ситуацію.

"Вони кажуть мені, що за 30 хвилин, які вони провели зі мною, дізналися про менопаузу більше, ніж за все своє життя, - каже Емма. - Я пишаюся тим, що розповідаю про це для всіх жінок".