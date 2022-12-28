Ту-95МС. Чим ці літаки важливі для РФ і чому вона їх ховає подалі від України

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Mil.ru

Повторна атака 26 грудня на аеродром в Енгельсі (Саратовська область) призвела, за попередніми даними, до пошкодження декількох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Що це за літаки і чи зможе Москва їх тепер убезпечити?

Авіабаза стратегічної авіації в містечку Енгельс тепер може вважати грудень "чорним" місяцем для себе. Впродовж нього вона двічі опинялася під повітряними ударами.

За даними супутникових знімків і українських журналістів, від атак 5 і 26 грудня, які здійснили, ймовірно, безпілотники Збройних сил України, вбито як мінімум троє військових РФ і пошкоджено декілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Саме ці літаки російська армія використовує для масованих ракетних ударів по українських містах. Тепер їх доводиться ховати якнайдалі.

Що таке Ту-95МС і чому він такий цінний?

Цей важкий бомбардувальник (за кодифікацією НАТО має назву "Bear" - ведмідь), розроблений ще 40 років тому в Радянському Союзі. Ту-95МС став модифікацією бомбардувальника Ту-95 і створювався як носій стратегічних крилатих ракет великої дальності.

Вважається найшвидшим у світі турбогвинтовим серійним літаком-ракетоносцем (набирає швидкість до 830 км/год), а також є одним із компонентів так званої ядерної тріади РФ.

Окрім Ту-95МС, стріляти крилатими ракетами великої дальності можуть Ту-22М3 і Ту-160. Це саме ті важкі бомбардувальники, які Україна наприкінці 1990-тих віддала разом з ракетами Росії як взаєморозрахунок за поставлений природній газ.

Автор фото, Mil.ru Підпис до фото, Ту-95МС є основним інстурментом РФ для завдання ракетних ударів по Україні

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На відміну від Ту-160, який може нести 12 ракет, Ту-95МС має під крилом вдвічі менше.

Також в нього не такий великий екіпаж - сім людей (командир літака, помічник командира, штурман, другий штурман, оператор бортових засобів зв'язку, бортінженер, командир вогневих установок).

Ту-95МС має чотири турбогвинтові двигуни (а не реактивні, як у більшості закордонних бомбардувальників) та може літати на 10,5 тисяч км, максимальна вага його бойового навантаження - 20 тонн.

В довжину цей повітряний гігант 49,6 м, у висоту - 13,3 м, а розмах крил - 50 м.

За даними The Military Balance, станом на кінець минулого року Росія мала в своєму розпорядженні 60 літаків Ту-95МС.

Але українське профільне видання Defense Express вважає, що реально боєздатними може бути лише половина з них.

ЗМІ також звертає увагу, що останніми місяцями РФ почала активніше використовувати саме Ту-95МС, а не більший і важчий Ту-160 (який, нагадаємо, може нести і вдвічі більше ракет).

Висновок видання наступний: за час війни бомбардувальник Ту-95МС показав себе "значно надійнішим та простішим в обслуговуванні", аніж Ту-160.

Атаки на такий цінний ресурс змусили росіян ховати ці літаки.

Гра в хованки

Слід наголосити, що Україна прямо не взяла на себе відповідальність за удари безпілотників по російських стратегічних аеродромах.

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошує, що в Енгельсі була "бавовна", а хто саме і як її вчинив - невідомо.

"Безумовно, ці події — це наслідки російської агресії", - обтічно прокоментував він вибухи на російських авіабазах.

Автор фото, MAXAR TECHNOLOGIES Підпис до фото, Супутниковий знімок наслідків атаки на аеродром "Енгельс" 5 грудня.

Також важко стверджувати про наслідки від цих вибухів. Якщо після першого удару 5 грудня невдовзі з'явились супутникові знімки, на яких видно пошкодження щонайменше одного літака, то після атаки 26 грудня в ЗМІ почали ширитися лише припущення чи "інсайдерська інформація" щодо пошкоджених авіасуден.

Це пов'язано з тим, що саме в день удару над авіабазою була сильна хмарність, яка заважає супутникам.

Український військовий блогер Володимир Золкін стверджує, з посиланням на свої джерела, що Росія втратила в Енгельсі 5 бомбардувальників Ту-95МС. Також начебто від вибуху загинули 17 росіян і 26 отримали поранення.

Офіційно міноборони РФ визнавало смерть 3 і поранення 4 військових. Авіаційна техніка, згідно із заявою відомства, не постраждала взагалі.

Речник ПС ЗСУ ставиться під сумнів "масове" знищення авіапарку противника.

"Не можу (підтвердити), слабо мені в це віриться… Я, коли побачив цю інформацію, був дещо здивований. Одразу 5 літаків? Але ж вони не стоять поряд на одному квадратному метрі чи на якійсь відповідній близькості один до одного. Літаки, такі як Ту-95, стоять за сотні метрів один від одного… Не треба видавати бажане за дійсне", - сказав він в ефірі "Радіо НВ".

Він також запевняє, що в РФ ще залишаються "десятки" стратегічних бомбардувальників. Тому говорити, що ця загроза нівельована для України, передчасно. Однак Юрій Ігнат додав, що після ударів по Енгельсу "активність авіації противника була суттєво зменшена".

Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що тепер Росія заклопотана новою проблемою - куди заховати свої цінні літаки, щоб Україна їх не достала. Зауважимо, що до авіабази "Енгельс" від України близько 700 км. Київ офіційно не заявляв, що має на озброєнні настільки далекобійну зброю або ударний безпілотник такої дальності.

Данілов твердить, що справних бомбардувальників-ракетоносців в РФ залишилось "небагато".

"Так трапляється, що хтось в якийсь спосіб робить так, що їх стає все менше. На сьогоднішній день їх ворог вже почав ховати. Він розуміє, що ми можемо доставати їх навіть на тих територіях, де вони не очікували", - зазначає секретар Радбезу.

За його даними, РФ перебазувала свою стратегічну авіацію в Приморський край.

Вочевидь, мається на увазі аеродром "Українка" в Амурській області, за 6 тисяч кілометрів від українського кордону.