В Одесі почали демонтаж пам'ятника Катерині II

25 хвилин(и) тому

Автор фото, omr.gov.ua Підпис до фото, Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ почався 28 грудня

В Одесі почали демонтувати пам'ятник російській імператриці Катерині II. Її планують передати до художнього музею. За більш ніж 120-річну історію цього монументу його постійно супроводжували скандали.

Про початок демонтажу "Пам'ятника засновникам Одеси" - це офіційна назва цього постаменту - вдень 28 грудня повідомив заступник мера Одеси Олег Бриндак.

Він вказав, що процес відбувається на виконання рішення Одеської міської ради. Фігури Катерини ІІ та її сподвижників - Григорія Потьомкіна, Платона Зубова, Франца де Воллан та Йосипа де Рібаса - мають бути передані до місцевого художнього музею як пам'ятки національного значення.

"Ми розпочинаємо важкий і довгий, але такий необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від усіх радянських і імперських міфів", - відзначив Бриндак.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Монумент засновникам Одеси після нападу активістів в листопаді

Слід зауважити, що цей шлях не був простим. Хоча ще 1 серпня президент Володимир Зеленський публічно звернувся до міської ради Одеси із проханням підтримати знесення пам'ятника Катерині ІІ.

Однак мер міста Геннадій Труханов також публічно відповів відмовою.

"Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам'ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію (про демонтаж пам'ятника Катерині ІІ) з 25 тисячами підписів, але я ще чекаю", - сказав він в інтерв'ю італійській "Corriere della Sera".

Та попри це, 30 листопада Одеська міська рада проголосувала за демонтаж та перенесення на зберігання до музеїв двох пам'ятників — Катерині ІІ та російському полководцю Олександру Суворову.

Демонтаж пам'ятника Катерині II підтримали 43 депутати (97,7%) з присутніх. Мер Одеси Геннадій Труханов у ході засідання сказав про ідею створити парк імперського минулого, куди зокрема треба перемістити демонтований монумент.

Непроста доля пам'ятника

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До рішення про демонтаж пам'ятник Катерині ІІ неодноразово обливали фарбою. Пізніше скульптуру обернули в чорний поліетилен. Огорожею пам'ятник обнесли на початку листопада.

Вранці 28 грудня одеські ЗМІ повідомили, що робітники розбирають дерев'яну огорожу навколо пам'ятника Катерині II, а рух на площі, де встановлено пам'ятник, перекрито. У пресі висловлювалося припущення, що ведеться підготовка до знесення пам'ятника.

Пам'ятник імператриці Катерині II її сподвижникам офіційно називається "Пам'ятник засновникам Одеси". Його було споруджено 1900 року за проєктом архітектора Юрія Дмитрієнка.

Пам'ятник був присвячений 100-річчю з дня заснування міста.

Однак після Лютневої революції 1917 року пам'ятник був задрапірований, а з встановленням радянської влади демонтований. При цьому статуї сподвижників імператриці зберігалися в краєзнавчому музеї, а статуя самої імператриці була частково знищена.

За легендою, бронзові скульптури хотіли переплавити в снаряди, але один із матросів зауважив: "Не годиться мати снаряди непролетарського походження".

У 1965 році, до 60-річчя повстання на броненосці "Потьомкін", на цьому місці встановили пам'ятник матросам-революціонерам.

З того часу періодично в місцевої влади виникали ідеї повернути на це місце статую Катерини ІІ.

Після здобуття Незалежності Україною ці ідеї стали реальністю. Влітку 2007 року на розгляд Одеської міськради було винесено проєкт рішення "Про комплексну реставрацію та благоустрій Катерининської площі м. Одеси з відтворенням її історичного вигляду". Це означало повернення пам'ятника Катерини ІІ.

Але бронзову фігуру довелося виробити повністю заново, оскільки поєднати збережену в Краєзнавчому музеї голову за кольором із створюваною рештою фігури виявилось неможливим.

Автор фото, unian Підпис до фото, Пам'ятник засновникам Одеси був відновлений 15 років тому.

Святкова церемонія відкриття відновленого пам'ятника відбулась 27 жовтня 2007 року.

Відкриття в українському місті монумента на честь російської імператриці, що знищила Запорізьку Січ, викликало хвилю обурення. Зокрема і від тодішнього президента Віктора Ющенко.

Неодноразово біля пам'ятника проходили акції протесту і навіть бійки, активісти і депутати вимагали в суді його демонтажу.

Але до повномасштабного військового вторгнення РФ в 2022 всі ці ініціативи не знаходили широкої підтримки серед місцевої влади і жителів Одеси.