КМІС: Більшість українців - за заборону УПЦ (МП)

52 хвилин(и) тому

Автор фото, LAVRA.UA

54% українців вважають, що треба повністю заборонити діяльність УПЦ (МП) в Україні. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

24% вважають, що треба встановити державний нагляд та контролювати діяльність УПЦ (МП) та її представників.

12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

У всіх регіонах України більшість населення виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ (МП).

Серед російськомовних українців підтримка проактивної позиції влади щодо УПЦ (МП), хоч і дещо нижча, але також істотна - 68%. 44% російськомовних українців виступають за повну заборону цієї церкви.

Опитування проводили упродовж 4-27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Що кажуть в УПЦ (МП)?

У самій УПЦ (МП) кажуть, що, забороняючи церкву, влада бореться з народом.

"Попри те, що посадовці заявляли, що виконують відповідні контртерористичні заходи щодо виявлення неблагонадійних елементів, ми бачимо, що відбувається боротьба не проти окремих осіб, які порушують закон, а проти релігійної структури, проти церкви", - заявив голова юридичного відділу УПЦ (МП) протоієрей Олександр Бахов на пресконференції у Києво-Печерській лаврі.

Він вважає, що своїми діями "влада заганяє церкву у підпілля".

Крім того, глава юридичного відділу УПЦ (МП) вважає, що воєнний стан не є підставою для заборони Церкви.

СБУ проти УПЦ

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Митрополит Онуфрій (УПЦ), Володимир Зеленський, Олена Зеленська, митрополит Епіфаній (ПЦУ)

В останні місяці СБУ почала регулярно проводити обшуки в монастирях та єпархіях УПЦ (МП) по всій Україні.

Обшуки були в найвідоміших святинях - Києво-Печерській та Почаївській лаврі.

14 грудня СБУ провела обшуки відразу в дев'яти областях - Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській.

Практично всюди повідомляли про виявлення проросійської літератури, підозрілих осіб, в тому числі з російським громадянством, тощо.

Наприкінці грудня стало відомо, що держава не продовжила оренду для УПЦ (МП) приміщень Києво-Печерської лаври - Успенського собору і Трапезної церкви, чим обурила представників УПЦ (МП).

Оренда закінчиться 31 грудня. Це останній день, коли УПЦ МП правитиме там богослужіння. Після цього їх можуть не допустити.

УПЦ та ПЦУ

Собор УПЦ 27 травня заявив, що вирішив стати "незалежним" від Московського патріархату. Однак низка експертів і релігієзнавців ставлять під сумнів цю тезу.

УПЦ (Московського патріархату) - перша за кількістю храмів православна церква в Україні з мільйонами парафіян та близько десятьма тисячами культових споруд.

Автокефальна Православна церква України має понад 7 тисяч храмів. Проте опитування показують, що більшість православних українців асоціюють себе саме з ПЦУ, а не УПЦ.

Згідно з опитуванням КМІС влітку 2022 року, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. 4% ідентифікують себе з УПЦ Московського патріархату. Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації.

Атеїстами себе називають 10%, а греко-католиками 8%.